6 países donde todavía se pueden ver edificios y construcciones de la antigua Roma

La arquitectura romana conserva en seis países la expansión de un poder que transformó ciudades, rutas y espacios religiosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La arquitectura romana fuera de Italia permite seguir la expansión imperial a través de edificios públicos, infraestructuras y templos que adquirieron formas locales. Seis países conservan ejemplos que muestran esa adaptación.

La selección difundida por Architectural Digest reúne monumentos de un arco geográfico amplio. Esta guía contrasta cada caso con fuentes patrimoniales especializadas.

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1. Grecia conserva una estación meteorológica y reloj de la Antigüedad

Grecia mantiene una torre de mármol que combina relojes solares, medición hidráulica y representaciones de los vientos. REUTERS/Alkis Konstantinidis

En la Ágora romana de Atenas, la Torre de los Vientos es una estructura octogonal de mármol pentélico, construida en la primera mitad del siglo I a. C. por el astrónomo Andrónico de Cirro.

Sus relojes solares exteriores y su reloj hidráulico interior permitían medir el tiempo; los relieves de sus ocho caras representaban los vientos.

El conjunto urbano también expresa la intervención romana en la ciudad griega. La Ágora fue levantada entre 19 y 11 a. C. con financiación de Julio César y Augusto. Funcionó como centro comercial y administrativo, indica la ficha de la Ágora romana de Visit Greece.

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2. Armenia preserva en Garni un templo de forma grecorromana

Armenia preserva en Garni un edificio de diseño grecorromano rodeado de termas, una fortaleza y un mosaico multicolor. (Wikipedia)

El Templo de Garni, de basalto gris y 24 columnas, se sitúa dentro de una fortaleza que incluyó residencia, iglesia y baños. El museo-reserva del sitio lo fecha en el año 77 y lo asocia con el rey Tiridates I. Sus termas conservaron un mosaico elaborado con piedras naturales de 15 colores, de acuerdo con el Museo-Reserva Histórico y Cultural de Garni.

La función original del edificio sigue en discusión. El Armenian Studies Program de Fresno State señala que hay debate entre su identificación como templo o residencia estival, aunque su diseño responde al modelo de un templo grecorromano. Las termas cercanas siguen la disposición romana de salas frías, templadas y calientes.

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3. Turquía reúne una biblioteca urbana y la ingeniería de Aspendos

Turquía reúne en Éfeso y Aspendos una biblioteca monumental, un teatro y sistemas hidráulicos de gran escala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Éfeso, la Biblioteca de Celso fue dedicada en 110 d. C. y forma parte de un tejido de edificios públicos que incluye teatro, ágora, baños y gimnasios. Britannica la ubica entre los monumentos romanos que permanecen visibles cerca de la actual Selçuk.

Más al sur, el acueducto de Aspendos llevaba agua desde fuentes situadas a unos 19 kilómetros. La documentación de Unesco registra sifones de cerca de 30 metros de altura y atribuye el teatro, construido entre 160 y 180 d. C., al arquitecto Zenón, hijo de Teodoro.

4. España mantiene la huella de una capital provincial romana

España conserva en Mérida los principales vestigios de una capital provincial con teatros, anfiteatros, puentes y acueductos. (Benjamín Núñez González / Wikipedia)

Mérida fue fundada como Augusta Emerita en 25 a. C. y se convirtió en capital de Lusitania. Su conjunto arqueológico integra teatro, anfiteatro, circo, puentes y redes de abastecimiento de agua. La ciudad contemporánea se levantó sobre la antigua colonia, pero numerosos vestigios siguen integrados en su trazado.

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El anfiteatro fue inaugurado en 8 a. C. y tenía capacidad para unos 15.000 espectadores. El teatro, fechado en 16 o 15 a. C. por una inscripción dedicada a Marco Agripa, podía albergar cerca de 5.500 personas.

5. Siria muestra en Palmira urbanismo romano con elementos locales

Siria muestra en Palmira la combinación de urbanismo romano, tradiciones locales e influencias persas. (AP Foto/Khalil Hamra)

Palmira articuló su espacio público alrededor de una gran calle porticada de 1.100 metros. La vía conectaba templos, ágora, teatro y barrios urbanos, en una ciudad que fue relevante para las rutas entre Persia, India, China y el Imperio romano, explica Unesco.

Entre los siglos I y II, sus constructores combinaron técnicas grecorromanas con tradiciones locales e influencias persas. Ese cruce también definió la decoración arquitectónica y funeraria del yacimiento, inscrito como Patrimonio Mundial en 1980.

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6. Egipto incorporó aportes romanos a santuarios de larga duración

Egipto mantiene en Filé y Dendera templos antiguos que incorporan escenas, inscripciones y reformas de época romana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Filé, el Kiosco de Trajano se vincula al templo de Isis y conserva escenas del emperador realizando ofrendas a Isis, Osiris y Horus. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto indica que los edificios del complejo son principalmente ptolemaicos y romanos, y que el santuario de Isis continuó activo hasta el reinado de Justiniano I, en el siglo VI.

El conjunto fue trasladado a la isla de Agilkia durante la campaña de rescate de Nubia de Unesco en la década de 1960. En Dendera, el templo de Hathor, cuya obra comenzó en 54 a. C., recibió inscripciones de emperadores romanos. Tiberio completó el edificio 185 años después, según Unesco.

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