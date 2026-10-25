Elecciones en Brasil EN VIVO: Los brasileños deciden su futuro en una reñida segunda vuelta electoral

El candidato presidencial opositor y senador Flávio Bolsonaro (i) y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d), que busca la reelección, durante un debate presidencial televisado en São Paulo (AP Foto/Andre Penner)

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo en el balotaje presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, tras una tensa campaña marcada por acusaciones cruzadas de corrupción y propuestas de país diametralmente opuestas. La jornada comenzará a las 8, hora de Brasilia, y se extenderá hasta las 17. Como ocurrió en la primera vuelta del 4 de octubre, se espera que los primeros resultados oficiales comiencen a difundirse poco después del cierre de las urnas.

Los candidatos llegan a la segunda vuelta con una diferencia mínima y una disputa marcada por el comportamiento de 48,1 millones de electores que no respaldaron a ninguno de los dos finalistas en la primera ronda.

Lula, de 80 años, obtuvo el 45,16% de los votos, frente al 47,03% de Flávio Bolsonaro. El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que busca su cuarto mandato no consecutivo, aspira a convertirse en el primer candidato en ganar un balotaje después de perder en la primera vuelta desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en 1989. Por su parte, el candidato del Partido Liberal (PL) promete endurecer la política de seguridad y actuar contra la corrupción.

Con una diferencia estrecha entre ambos candidatos, la abstención y el traslado de votos de quienes apoyaron a otras opciones serán factores centrales en la definición del próximo presidente brasileño.