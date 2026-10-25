América Latina

Elecciones en Brasil EN VIVO: Los brasileños deciden su futuro en una reñida segunda vuelta electoral

Lula y Flávio Bolsonaro llegan a la segunda vuelta con una diferencia mínima y una disputa marcada por el comportamiento de 48,1 millones de electores que no respaldaron a ninguno de los dos finalistas en la primera ronda

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El candidato presidencial opositor y senador Flávio Bolsonaro (i) y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d), que busca la reelección, durante un debate presidencial televisado en São Paulo (AP Foto/Andre Penner)
El candidato presidencial opositor y senador Flávio Bolsonaro (i) y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d), que busca la reelección, durante un debate presidencial televisado en São Paulo (AP Foto/Andre Penner)

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo en el balotaje presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, tras una tensa campaña marcada por acusaciones cruzadas de corrupción y propuestas de país diametralmente opuestas. La jornada comenzará a las 8, hora de Brasilia, y se extenderá hasta las 17. Como ocurrió en la primera vuelta del 4 de octubre, se espera que los primeros resultados oficiales comiencen a difundirse poco después del cierre de las urnas.

Los candidatos llegan a la segunda vuelta con una diferencia mínima y una disputa marcada por el comportamiento de 48,1 millones de electores que no respaldaron a ninguno de los dos finalistas en la primera ronda.

Lula, de 80 años, obtuvo el 45,16% de los votos, frente al 47,03% de Flávio Bolsonaro. El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que busca su cuarto mandato no consecutivo, aspira a convertirse en el primer candidato en ganar un balotaje después de perder en la primera vuelta desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en 1989. Por su parte, el candidato del Partido Liberal (PL) promete endurecer la política de seguridad y actuar contra la corrupción.

Con una diferencia estrecha entre ambos candidatos, la abstención y el traslado de votos de quienes apoyaron a otras opciones serán factores centrales en la definición del próximo presidente brasileño.

A continuación el minuto a minuto con las noticias más importantes sobre el balotaje en Brasil:

07:14 hsHoy

Flávio Bolsonaro aseguró que Brasil “se cansó de esperar” con Lula: “La gente está del lado del cambio”

El candidato del Partido Liberal cerró su campaña en Barra da Tijuca, Río de Janeiro, antes de la segunda vuelta presidencial del domingo

El candidato opositor centró sus críticas al gobierno de Lula da Silva en la violencia, la presión tributaria y los proyectos sin terminar (REUTERS/Raquel Cunha)
El candidato opositor centró sus críticas al gobierno de Lula da Silva en la violencia, la presión tributaria y los proyectos sin terminar (REUTERS/Raquel Cunha)

Flávio Bolsonaro afirmó que Brasil “se cansó de esperar” con Luiz Inácio Lula da Silva y quiere un “cambio”, durante el cierre de su campaña para la segunda vuelta presidencial, que se celebrará este domingo y definirá al próximo jefe de Estado del país.

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06:43 hsHoy

Lula da Silva encabezó un masivo acto en Río a un día del balotaje en Brasil: “Vamos a ganar las elecciones”

El mandatario congregó a miles de simpatizantes en Copacabana y cerrará su campaña en San Pablo. Por su parte, Flávio Bolsonaro se mostrará en Belo Horizonte y en la mencionada “ciudad maravillosa”

Lula da Silva pasó por Copacabana, en Río de Janeiro (REUTERS/Agustin Marcarian)
Lula da Silva pasó por Copacabana, en Río de Janeiro (REUTERS/Agustin Marcarian)

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, congregó este sábado a miles de seguidores en Río de Janeiro, en la antesala de la segunda vuelta electoral. El mandatario se mostró convencido de que se impondrá sobre el senador opositor Flávio Bolsonaro.

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