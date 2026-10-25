Ucrania llevó a cabo un ataque “masivo” con drones contra la región rusa de Belgorod

Vecinos se reúnen frente a un complejo residencial que, según las autoridades locales, fue alcanzado por un ataque nocturno con drones ucranianos, en el centro de Belgorod. Hubo tres muertos y 14 heridos en la región (REUTERS/Stringer)

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Tres personas murieron y 14 resultaron heridas en ataques ucranianos con drones contra la región rusa de Belgorod, informaron este domingo las autoridades rusas. Dos de los muertos y 13 de los heridos fueron en la ciudad de Belgorod, cercana a la frontera con Ucrania, que sufrió un ataque nocturno “masivo”. En el mismo día, ataques rusos dejaron muertos y heridos en varias regiones de Ucrania, una muestra del ritmo al que ambos países se atacan con drones.

Un hombre pasa junto a autos dañados frente a un complejo residencial alcanzado, según las autoridades locales, por un ataque nocturno con drones ucranianos, en el centro de Belgorod. Hubo 35 autos dañados, dijo el gobernador (REUTERS/Stringer)

El gobernador interino de la región de Belgorod, Alexander Shuvaev, dijo que en las últimas 24 horas se registraron 154 ataques ucranianos en la región. “Belgorod fue sometida anoche a un ataque masivo con drones”, escribió en redes sociales el alcalde, Valentin Demidov.

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Un edificio residencial de varios pisos en llamas tras lo que las autoridades locales describieron como un ataque nocturno con drones ucranianos, en Belgorod. La foto la difundió el alcalde, Valentin Demidov (Alcalde de Belgorod/vía REUTERS)

Uno de los dos hombres que murieron en la ciudad falleció en el hospital a causa de sus heridas. Demidov, que recorrió los lugares afectados, habló de “daños importantes” en viviendas y vehículos, y también en “instalaciones sociales y comerciales”. Publicó imágenes del centro de la ciudad con edificios de departamentos y autos en llamas.

Daños en la ciudad y la región

Autos dañados junto a un edificio residencial atacado, según las autoridades, por drones ucranianos, en Belgorod. El gobernador contó 154 ataques en la región en un día (Alcalde de Belgorod/vía REUTERS)

Según Reuters, Shuvaev contó daños en 30 edificios de departamentos, 35 autos, cuatro casas, tres edificios administrativos, ocho locales comerciales y tres instalaciones sociales.

Otra persona murió y una resultó herida en una aldea cercana a Shebekino, según las autoridades. Los balances variaron durante la mañana, y las cifras son de funcionarios rusos y no se pudieron verificar de forma independiente.

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Un camión de bomberos y autos dañados frente a un edificio residencial atacado, según las autoridades, por drones ucranianos, en Belgorod. Dos de los tres muertos de la región fallecieron en la ciudad (Alcalde de Belgorod/vía REUTERS)

Un camión de bomberos y autos dañados frente a un edificio residencial atacado, según las autoridades, por drones ucranianos, en Belgorod. Hubo 14 heridos en la región (Alcalde de Belgorod/vía REUTERS)

Belgorod, a unos 30 kilómetros de la frontera, es blanco habitual de ataques ucranianos desde hace años. Hace un año, en octubre de 2025, drones y misiles atacaron la región tres días seguidos y dejaron a miles de personas sin electricidad.

Este domingo, el Ministerio de Defensa ruso dijo además que sus drones alcanzaron un carguero rumbo al puerto ucraniano de Chornomorsk y centros logísticos en Kharkiv. Según The Moscow Times, un ataque con drones dañó también una planta industrial en la región de Perm, en los Urales, y dejó cinco trabajadores heridos, según su gobernador, Dmitri Makhonin.

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Muertos en la región de Dnipropetrovsk

Del lado ucraniano, el presidente Volodímir Zelensky dijo que ataques rusos mataron a cuatro personas el sábado por la noche en la región de Dnipro y dejaron otros 22 heridos, entre ellos una niña de 11 años. Según el Kyiv Post, que cita al gobernador regional, Oleksandr Hanzha, un dron golpeó un edificio de departamentos en la ciudad de Synelnykove y causó un incendio en el cuarto piso. Entre los muertos hay un hombre de 62 años que falleció en el hospital, y otros 13 resultaron heridos, cuatro de ellos graves. En Kharkiv, otros ataques con drones mataron a una persona e hirieron a cuatro, tres de ellos rescatistas, según el mismo medio.

Un edificio destruido en Vinnytsia

Bomberos trabajan en un edificio de departamentos dañado por ataques rusos con drones, en Vinnytsia. Seis personas resultaron heridas y cuatro departamentos quedaron destruidos (Servicio de Emergencias de Ucrania en Vinnytsia/vía REUTERS)

En la madrugada del domingo, en Vinnytsia, en el centro del país, un dron ruso golpeó un edificio residencial de cinco pisos y dejó seis heridos.

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Bomberos trabajan en un edificio de departamentos dañado por ataques rusos con drones, en Vinnytsia. Evacuaron a 15 residentes de un geriátrico privado lindero, según las autoridades (Servicio de Emergencias de Ucrania en Vinnytsia/vía REUTERS)

Vecinos se retiran de un edificio de departamentos dañado por drones rusos, en Vinnytsia. La Fuerza Aérea ucraniana contó 153 drones lanzados durante la noche (Servicio de Emergencias de Ucrania en Vinnytsia/vía REUTERS)

La gobernadora, Natalia Zabolotna, dijo que el impacto dañó la estructura entre el segundo y el tercer piso y destruyó cuatro departamentos. También se dañó un geriátrico privado, del que evacuaron a 15 residentes, según la agencia ucraniana Ukrinform. Más de 60 rescatistas trabajaban en el lugar.

Un trabajador de salud atiende a un vecino herido en una ambulancia, junto a un edificio de departamentos dañado por drones rusos, en Vinnytsia. Hubo seis heridos y uno fue hospitalizado (Servicio de Emergencias de Ucrania en Vinnytsia/vía REUTERS)

La Fuerza Aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 153 drones durante la noche desde varias regiones del suroeste de Rusia, y que al menos 119 fueron “derribados o neutralizados”. Según el Kyiv Independent, entre ellos había 64 drones a reacción, más veloces y difíciles de interceptar. Ataques rusos mataron a ocho personas e hirieron a 51 en Ucrania en el último día, según las autoridades locales que cita ese medio.

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Una semana de ataques

Zelensky dijo que en la última semana Rusia lanzó contra Ucrania unas 1.600 bombas aéreas guiadas, 48 misiles de distintos tipos, incluidos balísticos, y casi 2.300 drones. “Casi todos los días hay muertos y heridos en estos ataques brutales”, escribió.

En septiembre, Kiev había denunciado una campaña rusa deliberada contra la red eléctrica para dejar sin luz al país antes del invierno, algo que Moscú reconoció.