Sociedad

Continúa la emergencia hídrica por El Niño en cuatro provincias: evacuados, rutas cortadas y zonas aisladas

Chaco, Misiones y Neuquén enfrentan consecuencias directas de las lluvias y crecidas, mientras que en Corrientes registraron más de 60 mil hectáreas cubiertas de agua

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Las lluvias, las crecidas y los anegamientos provocaron una emergencia hídrica con impacto en al menos cuatro provincias. Mientras Chaco y Misiones informaron que hubo evacuados de sus hogares, Corrientes registró una fuerte expansión de la superficie cubierta por agua en el valle del Paraná. Además, en Neuquén anunciaron que prevé declarar la emergencia meteorológica por seis meses.

En Chaco, la crecida del río Paraná y las precipitaciones agravaron la situación de las localidades ribereñas. La coordinadora del Comité Provincial de Emergencia, Carolina Meiriño, indicó que había alrededor de 1.290 personas evacuadas y otras 500 que dejaron sus viviendas por sus propios medios, una cifra estimada de 1.790 personas desplazadas.

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Por el momento, Barranqueras aparece entre los puntos más comprometidos. Allí, familias del barrio Club Náutico y otros sectores costeros debieron trasladarse a terrenos más altos o armar refugios precarios con chapas, maderas y nylon.

De acuerdo con la información obtenida por Diario Época, el último relevamiento de Protección Civil local había registrado 74 familias afectadas, equivalentes a 251 personas. Asimismo, indicaron que el Paraná alcanzó los 7,27 metros, por encima del nivel de evacuación de 6,50 metros.

(Facebook: Alejandro Vertz)

También se reportaron evacuaciones y autoevacuaciones en Puerto Vilelas y Puerto Antequera, donde algunas familias se instalaron a la vera de rutas y en sectores elevados. Por este motivo, el Gobierno chaqueño mantiene operativos de asistencia alimentaria, sanitaria y veterinaria, con intervención de distintas áreas provinciales.

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En Misiones, el temporal que afecta a la provincia desde el jueves dejó 141 personas evacuadas, 117 viviendas dañadas y cinco puentes con el tránsito interrumpido, de acuerdo con el último relevamiento de la Jefatura de Policía.

(Facebook: El Ojo)

Los damnificados fueron alojados en casas de familiares y en un salón comunitario, según consignó Primera Edición. Las evacuaciones se habían identificado inicialmente en Jardín América y San Vicente, mientras los 15 comandos regionales policiales continuaban los recorridos para actualizar la dimensión de los daños.

En paralelo, la crecida de los arroyos mantiene cerrados pasos en las rutas provinciales 7, 204 y 2, entre otros sectores. Además, diez pasos fronterizos fluviales sobre el río Paraná permanecen sin operar. Las rutas nacionales 12 y 14, en cambio, continuaban habilitadas.

(Facebook: Agencia El Vigía)

Hasta el momento, el río Paraná sostenía una tendencia ascendente en distintos puntos de la provincia. En Puerto Libertad alcanzó los 27,40 metros, mientras que el río Iguazú marcó 28,50 metros en Puerto Iguazú, donde seguía suspendido el servicio de lanchas y balsas.

En Corrientes, el impacto se observó en la expansión de la superficie cubierta por agua en el valle de inundación del Paraná. Un análisis de imágenes satelitales elaborado por el ingeniero agrónomo Ditmar Kurtz y la geógrafa Griselda Saucedo detectó que el área con agua libre creció en 69.089 hectáreas entre septiembre y octubre.

(Facebook: Angel Yacobich)

La cifra representa el 87,6 % del aumento registrado en el conjunto de las zonas analizadas, que incluye territorios de Corrientes, Santa Fe, Chaco y Paraguay. En toda esa región, el área cubierta por agua pasó de 378.477 a 457.317 hectáreas: un incremento de 78.840 hectáreas, equivalente al 20,8 %.

De acuerdo con El Litoral, la superficie con agua libre en el tramo correntino del valle del Paraná aumentó 53,4% respecto de septiembre. El indicador permite seguir la evolución de la crecida y sus posibles efectos sobre infraestructura, actividades productivas y humedales, aunque no mide de manera directa la cantidad de viviendas afectadas.

(Facebook: Nuevo Chaco)

El escenario coincidió con la advertencia hidrológica del Instituto Nacional del Agua sobre el río Paraná, que anticipó niveles elevados y la posibilidad de nuevos tránsitos de crecida en el tramo argentino-paraguayo durante las próximas semanas.

Estos datos preocupan en la región, en donde el Centro Operativo de Emergencias llegó a registrar más de 550 personas evacuadas o autoevacuadas, según informó AIRE de Santa Fe, frente a las cerca de 400 reportadas dos días antes.

(Facebook: Meteorología Argentina y mundial)

Actualmente, el río Paraná alcanzó los 7,43 metros en la capital provincial, por encima del nivel de evacuación fijado en seis metros. En Itatí superó los ocho metros y, en Paso de la Patria, llegó a 7,79 metros, con afectación en zonas habitadas. Sobre el río Uruguay, Paso de los Libres registró 7,88 metros: el agua avanzó hasta la calle y el paseo costero.

La situación en Neuquén combinó anegamientos, cortes de rutas y localidades aisladas. Frente a esto, el gobernador Rolando Figueroa anunció que la provincia decretará la emergencia meteorológica por seis meses ante los pronósticos de lluvias intensas asociados al fenómeno de El Niño.

Durante la última jornada, Rincón de los Sauces fue señalado como el punto de mayor complejidad. Además, según El Chorrillero, las rutas provinciales 5 y 8 quedaron intransitables, lo que interrumpió temporalmente el acceso terrestre a la localidad.

Por este motivo, las autoridades provinciales organizaron puentes aéreos para el traslado de medicamentos, insumos hospitalarios y pacientes que requerían atención urgente. También hubo evacuaciones en Añelo, familias aisladas en Puente Picún y Bajada de los Molles, y personas trasladadas a una escuela en el paraje Sañico.

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