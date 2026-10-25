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Murió “El Gordo Cadena”, ex líder de la hinchada de Morón: lo velaron en la tribuna con presencia de barras de otros equipos

Dominó la barra del “Gallito” durante dos décadas. Trabajó para la política como fuerza de choque y otros menesteres. Fue investigado por el crimen de un hincha en la Copa América del 95

La despedida al "Gordo Cadena" en el estadio de Morón (Crédito @primerplanotv)
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Era una leyenda en el mundo de los violentos del Ascenso. Pero también lo era entre los familiares de las víctimas de la violencia en el fútbol. Y entre los punteros políticos, que lo contrataban para todos aquellos trabajos que necesitaran de amenazas, romper huelgas o directamente agredir a opositores. Máximo Zurita, el famoso Gordo Cadena, líder histórico de la barra brava de Deportivo Morón, falleció a los 58 años. Retirado hace tiempo del tablón, vivía en la Costa pero viajaba habitualmente para ver al equipo de sus amores en la platea del Nuevo Francisco Urbano, el estadio del Gallito. Y la muerte lo encontró a unas 15 cuadras de la cancha, en una vivienda ubicada en la calle Monseñor Solano. Tras el velorio y antes de ser enterrado en el cementerio local, el cortejo fúnebre pasó primero por la ciudad hasta llegar a la tribuna local y allí hacer una despedida que contó con la presencia de toda la barra pero también de violentos de otros clubes cercanos, como Tigre, All Boys y River. Y como fue en plena mañana, el plantel que pelea por llegar a Primera debió parar la práctica para no interrumpir el homenaje. Ascenso argentino, no lo entenderías.

Zurita nació, creció y vivió en y para Morón. De chico se integró al mundo de los violentos pero su fama y apodo se la ganó el 21/9/91 cuando por el torneo del Nacional B el Gallito enfrentó de visitante a Laferrere. El partido terminó 1 a 1 pero a la salida la barra local fue a emboscar a su rival y también la Policía jugó su parte para el equipo de La Matanza. Y Zurita, cadena en mano, enfrentó casi en soledad a los oficiales y también a los barras del Villero, apodo de Laferrere, y se ganó el derecho a subir al trípode de poder del paravalanchas de Los Borrachos de Morón junto a Carlos Carly Salomón y Ramón Toledo, alias Negro Café. Desde ese lugar comenzó una carrera imparable en el mundo de los barras pero también como mano de obra de la política, siendo hombre de Juan Carlos Rousselot, que había recién reasumido como intendente y se quedaría en ese puesto hasta 1998.

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Gordo Cadena Maximo Zurita Morón
Zurita tuvo aceitados vínculos con la política

Las dos facetas se unían en el Gordo Cadena. Los sábados lideraba la popular de Morón y encabezaba las batallas contra las barras rivales en una época donde los enfrentamientos eran moneda corriente y en la semana cobraba peajes a los puesteros de la estación, los vendedores ambulantes y manejaba todos los trapitos del centro de la ciudad. Contratado como empleado municipal con el legajo 79.269 era ñoqui en el área de Servicios Públicos que dirigía no casualmente un ex presidente del club, Néstor Achinelli. Cuando saltó el escándalo de la corrupción en la extensión de la red de cloacas en el municipio, el Gordo Cadena fue el que lideró la represión a los vecinos que reclamaban por el caso. Tanta era su impunidad que en el año 2002 le dio una nota al Diario de Morón donde reconocía que el municipio le pagaba ”por trabajos de campaña política, como colgar pasacalles o pegar afiches. Empecé ganando 1.200 pesos, después fui avivándome y cobraba bastante más por nocturnidad y horas extras". A confesión de parte…

Gordo Cadena Maximo Zurita Morón
La despedida al "Gordo Cadena" en las tribunas del estadio de Morón

Pasó algunas noches en prisión por una causa de robo automotor pero logró eludir a la Justicia en la causa más importante en la que se lo investigó: el crimen del hincha Daniel García durante la Copa América 1995 en Uruguay. Todo sucedió el 11 de julio en Paysandú. Aquella noche la Selección enfrentaba a Chile y había barras de todos los clubes acompañando al equipo de Daniel Passarella. Tras la goleada por 4 a 0 con goles de Batistuta (2), Balbo y Simeone, en la desconcentración los barras de Platense y Defensores que habían ido juntos en dos camionetas se dirigieron hacia el estacionamiento que estaba a 200 metros. Allí los divisaron los de Morón y Tigre y los atacaron con cadenas, manoplas y armas blancas. García, de apenas 19 años, hincha de Boca pero amigo de varios de Platense, recibió dos puñaladas mortales, una en el abdomen y otra a la altura del corazón. Otros tres hinchas quedaron con heridas de gravedad. La causa 334/95 se abrió en el juzgado criminal 4 de Paysandú a cargo de la magistrada María Elena Maynard, pero jamás dio con los culpables, aun cuando las sospechas siempre recayeron sobre tres barras de Morón, entre ellos Máximo Zurita, alias el Gordo Cadena, quién para zafar del asunto dijo que era imposible que hubiera estado allí porque ese día lo habían detenido en su ciudad porque tras un choque había discutido con la Policía y se lo habían llevado por “resistencia a la autoridad”.

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La coartada que muchos aseguraban que había sido preparada por sus protectores en el municipio tenía dos puntos flojos: había testigos que decían haberlo visto y la madre de García grabó en secreto una charla con el senador provincial del PJ Horacio Román, que le dio a entender que el Gordo Cadena había sido el presunto asesino. Con ese material fue hasta la jueza que tenía el caso, quién vía exhorto pidió fotos de Zurita para compararlas con las imágenes que había de la tribuna argentina en el estadio. El municipio de Morón mandó una del Gordo Cadena, pero de cuando tenía 15 años. La causa finalmente prescribió y el crimen quedó impune.

Gordo Cadena Maximo Zurita Morón
Zurita estuvo acusado por la muerte de un hincha en la Copa América de 1995

Con la llegada de Martín Sabatella a la intendencia empezó a perder peso en el municipio y entonces ofreció sus labores en Ituzaingó y Merlo, donde lo contrataron gustoso para los mismos mandados que había hecho en la etapa Rousselot. Y siguió manejando la popular de Morón aunque después de un tiempo decidió recalar en la platea, porque estaba muy expuesto. Llegaron nuevos vientos a la barra y si bien era respetado por todos, su figura quedó en el imaginario y terminó yéndose a vivir a Nuevo Atlantis, en el Partido de la Costa, cercana a Mar de Ajó. Pero volvía los fines de semana para seguir al equipo de sus amores. Acá lo encontró la muerte el 20 de octubre pasado. Y tuvo su despedida en el estadio como si la violencia que ejerció sólo haya sido apenas un apéndice de su historia como mítico jefe de la barra brava de Deportivo Morón.

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