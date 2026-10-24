El día que Gabriela Sabatini sorprendió al mundo del tenis: las razones de su retiro hace 30 años

Gabriela Sabatini en diciembre de 2024, durante la despedida de Juan Martín del Potro en un partido exhibición ante Novak Djokovic (Crédito: Luis ROBAYO / AFP)

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Gabriela Sabatini tenía 26 años. Había ganado el US Open y una medalla olímpica. Había alcanzado también el tercer puesto del ranking mundial y era dueña de un talento que despertó la admiración del mundo. Sin embargo, el 24 de octubre de 1996, sorprendió con una decisión que pocos imaginaban: su retiro del circuito profesional.

Detrás de aquella noticia había un proceso personal que llevaba un tiempo de maduración, y una certeza que terminó imponiéndose sobre una carrera extraordinaria: ya no quería seguir compitiendo.

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El anuncio se produjo durante una conferencia de prensa en el Madison Square Garden de Nueva York. Nueve días antes, el 15 de octubre, había disputado su último partido profesional en el torneo de Zúrich, donde perdió ante la estadounidense Jennifer Capriati. La despedida deportiva había ocurrido casi en silencio. La confirmación pública, en cambio, tuvo una repercusión inmediata.

“Nadie sabía que iba a dejar. Terminó el partido y se lo comenté a algunas personas, entre ellas la directora de la WTA (Anne Worcester), y todos se quedaron helados, no lo podían creer”, recordó en una entrevista con Juan Ignacio Chela para el programa El set de Chela, en mayo de 2020.

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Durante los meses previos al anuncio, Gaby empezó a notar que algo había cambiado en ella. La motivación ya no era la misma y le costaba encontrar en la competencia el entusiasmo que la había acompañado desde la adolescencia. Sabatini había ganado notoriedad con apenas 12 años, cuando se consagró en el Mundialito de Caracas. Dos temporadas después, en 1984, se convirtió en la jugadora más joven en coronarse campeona del prestigioso Orange Bowl en la categoría de 18 años, uno de los torneos juveniles de mayor prestigio.

“No había encarado ese año (1996) como si fuera el último. De hecho, no sabía que podía ser el último. Pero sí ya había empezado a trabajar con un psicólogo deportivo porque tenía dudas. Me faltaba motivación”, explicó en aquel reportaje.

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La situación le resultaba conocida. A los 17 años, según mencionó, había atravesado una etapa similar, con cuestionamientos sobre su continuidad tanto dentro como fuera de la cancha. Entonces había logrado recuperar las ganas de jugar. Menos de una década después, aquellas sensaciones volvieron con más fuerza.

“Ahí hicimos con el psicólogo una serie de ejercicios que me llevaron al límite y respondí de una manera que me di cuenta de que no quería seguir con esto, lo cual me ayudó a tomar la decisión”, relató.

Gabriela Sabatini con el trofeo del US Open que ganó en 1990

“Sentí un alivio muy grande”

Sus estaciones finales en el circuito WTA confirmaron lo que Sabatini ya había empezado a procesar. “Mi cabeza estaba en otro lado. Ya lo sabía en los últimos dos torneos”, contó, y resumió con una frase el sentimiento que la acompañó después de tomar la decisión: “Sentí un alivio muy grande. Fue como sacarme un peso de encima; saber que podía hacer otras cosas y disponer de mis tiempos”. Al momento de su retiro, Gaby ocupaba el puesto 29 del ranking mundial.

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La directora de la WTA le propuso despedirse en Nueva York. La tenista había preparado unas palabras para comunicar la noticia que sacudió al mundo del tenis.

La despedida tuvo un capítulo posterior. La organización del tenis femenino le preparó un homenaje en el Madison Square Garden durante el Masters de fin de año, el 18 de noviembre de 1996. Allí recibió el reconocimiento del público y de figuras que habían sido sus grandes rivales, entre ellas Steffi Graf y Mónica Seles.

“La conferencia de prensa fue uno de los momentos más difíciles que tuve que enfrentar: estaba súper nerviosa por decir algo que la gente no sabía. Sentía que no lo iba a poder lograr. Me había anotado un discurso y lo pude decir con la voz temblando”, recordó Gaby en la misma nota con Chela.

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A fines del año pasado, en un reportaje con el exrugbier de Los Pumas Agustín Creevy, Sabatini reconoció que la pasaba mal cada vez que tenía que enfrentar a los periodistas. “Sabía que si llegaba a la final seguro tenía que hablar. Pensaba en eso y a veces perdía en semifinales porque no quería enfrentar esa situación. Era una cosa de locos. Increíble”, retrató.

Las críticas y las exigencias de los fanáticos también la afectaron. “La expectativa en los demás o todo el tiempo diciendo ‘¿cuándo será número 1?’. Empezar a leer el diario y ver críticas. ¿Qué sabe esta persona lo que hay detrás y lo que realmente siento? ¿De dónde saca todo esto? Dolía, me afectaban mucho estas cosas. Con el tiempo, con los años, como que son muchos los años que te van pegando y pegando”, detalló en la nota que le dio a Juan Pablo Varsky para Clank, en febrero de este año.

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Gabriela Sabatini pelotea en la cancha durante el Roland Garros Junior este año (Crédito: FFT)

Para la historia

Sabatini, que hoy tiene 56 años, se marchó con un lugar asegurado entre las grandes figuras del tenis. Ganó 27 títulos individuales en el circuito de la WTA, alcanzó el número 3 del ranking mundial el 27 de febrero de 1989 y conquistó el US Open de 1990, con triunfo ante Graf en la final.

También ganó el Masters en 1988 y 1994, obtuvo la medalla de plata en singles en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y llegó a la final de Wimbledon en 1991. En dobles sumó otros 14 títulos, incluido Wimbledon 1988 junto con la propia Graf.

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En 2006 ingresó en el Salón de la Fama del Tenis Internacional, un reconocimiento a una trayectoria que trascendió los resultados. Su presencia en la élite durante más de una década dejó una huella imborrable en el deporte argentino.