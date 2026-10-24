El Salvador

Un recorrido entre los pandilleros del CECOT: Infobae accedió a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador

El proyecto insignia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, recluye actualmente 20 mil pandilleros. La cárcel tiene capacidad para 40 mil presos que, según las autoridades, están bajo una custodia extrema.

Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, cárcel de máxima seguridad de El Salvador donde están recluidos miles de pandilleros y mareros
Un muro de hormigón de almenos 11 metros de altura, con una cerca electrificada y torres de vigilancia y custodiada por miembros del ejército salvadoreño dan la bienvenida al Centro del Confinamiento del Terrorismo, Cecot. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ubicado en Tecoluca, El Salvador, abrió en febrero de 2023 como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas. Infobae Centroamérica accedió a la cárcel insignia que ya alberga al menos 20 mil presos según declaraciones de su director, Belarmino García en agosto de 2026.

La cárcel se convirtió en uno de los símbolos de la política salvadoreña de control territorial y régimen de excepción. Su modelo atrajo a autoridades y delegaciones de otros países de la región, interesadas en sus sistemas de custodia, aislamiento y control de internos

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Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, cárcel de máxima seguridad de El Salvador donde están recluidos miles de pandilleros y mareros
Un custodio de la Dirección General de Centros Penales monta guardia en una de las celdas de uno de los ocho pabellones que tiene esta mega cárcel. Al interior, al menos 100 pandilleros observan guardan una larga estancia en frías camas de metal. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El penal, ubicado en Tecoluca en la zona paracentral de El Salvador, cuenta con sistemas de videovigilancia, controles electrónicos, inhibidores de señal y perímetros reforzados. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, cárcel de máxima seguridad de El Salvador donde están recluidos miles de pandilleros y mareros
La seguridad estaría a cargo de 600 soldados y 250 agentes de la Policía Nacional Civil, además de custodios penitenciarios. Además de vehículos militares que montan rondas cada cierto tiempo al interior del complejo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Cada pabellón tiene 32 celdas, de alrededor de 100 metros cuadrados con 80 camas metálicas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Desde su inauguración en enero de 2023, la cárcel ha sido modelo de seguridad para otros países en la región latinoamericana. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, cárcel de máxima seguridad de El Salvador donde están recluidos miles de pandilleros y mareros
Según las autoridades del gabinete de seguridad salvadoreño, los reclusos tienen diversas actividades en cada pabellón. En la fotografía, miembros pandilleros realizan actividad física en el pasillo central. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Usualmente, este tipo de actividades son vistas por las visitas oficiales de mandatarios internacionales que están interesados en conocer las políticas de seguridad implementadas por El Salvador en la captura masiva de pandilleros desde el régimen de excepción de 2022. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, cárcel de máxima seguridad de El Salvador donde están recluidos miles de pandilleros y mareros
La última fecha en la que se brindó una cifra o estimado oficial fue en agosto de 2026. El director del CECOT, Berlamino García, dijo a Martí Noticias que la cárcel ya sobrepasa el 50% de su capacidad total, que son 40 mil presos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, cárcel de máxima seguridad de El Salvador donde están recluidos miles de pandilleros y mareros
Según las autoridades de seguridad, la cárcel hace revisiones periódicas de la salud de los reclusos confinados. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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La cárcel también se ha mostrado como un punto de apoyo a Estados Unidos, donde abiertamente el presidente Donald Trump ha expresado que muchos de los delincuentes capturados en USA son enviados a esta cárcel de máxima seguridad. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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No hay visitas familiares ni acceso a espacios de recreación al aire libre, según reportes de Reuters y NPR. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, cárcel de máxima seguridad de El Salvador donde están recluidos miles de pandilleros y mareros
Los detenidos solo salen de las celdas para actividades supervisadas, audiencias por videoconferencia, controles médicos, ejercicios en corredores internos o charlas religiosas y motivacionales. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El Cecot es uno de los símbolos de la estrategia de seguridad de Bukele y un eje del debate regional sobre las políticas de mano dura. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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A diferencia de los reclusos de otras cárceles, No se conocen programas de educación, capacitación laboral o reinserción destinados a los internos del Cecot. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, cárcel de máxima seguridad de El Salvador donde están recluidos miles de pandilleros y mareros
La iluminación artificial permanece encendida de forma constante. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, cárcel de máxima seguridad de El Salvador donde están recluidos miles de pandilleros y mareros
Las visitas de mandatarios y delegaciones extranjeras convirtieron al Cecot en una vitrina regional de las políticas de seguridad de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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