Deportes

Gabriela Sabatini y el día que cumplió su sueño en el US Open: “No me podía dormir pensando en levantar el trofeo”

A 36 años de su consagración en Nueva York, la ex número 3 del mundo recordó en una charla con Infobae cómo vivió aquellas dos semanas. El trabajo junto a su entrenador brasileño, Carlos Kirmayr, y el partido en el que derrotó a Steffi Graf para conquistar el único Grand Slam de su carrera

Gabriela Sabatini con el trofeo del US Open en 1990
Gabriela Sabatini con el trofeo del US Open en 1990
Guardar

La gran ilusión de Gabriela Sabatini nació mucho antes de que el mundo supiera sobre ella. Con solo 20 años, y aunque ya llevaba cinco temporadas como profesional, se hizo gigante en Nueva York y cumplió, punto por punto, el sueño que la había acompañado desde sus primeros pasos en el tenis. Lograrlo, sin embargo, tuvo un costo: durante las dos semanas que duró el torneo, y según ella misma recuerda, le costó dominar la ansiedad.

Aquella temporada de 1990 no venía siendo sencilla para Gaby. Luego de un título en Boca Ratón y caídas tempranas en el Australian Open (tercera ronda) y Roland Garros (cuarta fase), además de semifinales en Roma y Amelia Island, la argentina decidió replantear su estructura de trabajo y puso fin al ciclo junto al entrenador español Ángel Giménez. Fue entonces que su representante, Dick Dell, le acercó un nombre que terminaría siendo determinante en su carrera: el del brasileño Carlos Kirmayr.

PUBLICIDAD

“Con Carlos siempre tratábamos de buscar la manera de que yo me sintiera más relajada. Hacer cosas que me hicieran sentir bien. Por ejemplo, jugar al fútbol tenis era algo que me divertía y que me gustaba. Siempre tratábamos de implementarlo antes de un partido y, obviamente, también antes de aquella final contra Steffi Graf, sin perder el enfoque”, comentó Sabatini en una charla con Infobae.

Dos meses antes de la llegada a Flushing Meadows, el debut de la fórmula con su entrenador arrojó señales positivas. Con un puñado de entrenamientos en el Hurlingham Club, Sabatini afrontó su primer torneo junto a su nuevo equipo, nada menos que Wimbledon, donde llegaría hasta las semifinales, instancia en la que cayó ante Martina Navratilova, ganadora de 9 títulos individuales en Londres.

PUBLICIDAD

Ese primer resultado fue apenas el anticipo de lo que Kirmayr representaría para la carrera de la argentina. Más allá de los ajustes técnicos, el brasileño se convirtió en una figura clave también fuera de la cancha: entendió que la presión de competir al máximo nivel necesitaba momentos de distracción.

Al lado del entrenador brasileño, Gabriela Sabatini jugó el mejor tenis de su carrera (Crédito: gentileza Carlos Kirmayr)
Al lado del entrenador brasileño, Gabriela Sabatini jugó el mejor tenis de su carrera (Crédito: gentileza Carlos Kirmayr)

Desde cumplirle a Gaby el sueño de salir a andar a caballo por la playa hasta los paseos en moto, Kiki implementó una rutina que ayudó a la tenista a batallar contra la ansiedad y llegar más tranquila y convencida a los momentos importantes.

“Desde el día uno en el US Open, antes de ir a la cama pensaba en el momento en que levantaba el trofeo, y eso no me dejaba dormir”, contó.

El 8 de septiembre, cuando todavía quedaban unos días de sol radiante del verano neoyorquino antes de darle paso al otoño, Sabatini se paró en la cancha central de Flushing Meadows para disputar la segunda final de su carrera en el Grand Slam estadounidense. La primera había sido en 1988, cuando cayó justamente ante Steffi Graf. Esta vez, la alemana, en su condición de número 1 del mundo, volvía a estar del otro lado de la red.

“Tenía esa tensión que se vive antes de un partido y en un momento tan importante, porque llegar a la final de un Grand Slam es algo único y lo que una siempre anhela en la carrera”, reconoció la extenista, que fue número 3 del ranking WTA y cosechó 27 torneos a lo largo de su trayectoria.

Pese a la inquietud, llegaba con la confianza intacta: “Sentía que, por cómo se venían dando las cosas, tenía grandes posibilidades. Me sentía con mucha confianza en mi juego y, por todo lo que venía viviendo desde el día uno, sabía que podía ganarlo ese día”. Esa mezcla de emociones, aseguró, formaba parte de un combo inevitable: “Una instancia así siempre se vive con mucha emoción, con mucha adrenalina y, obviamente, con muchos nervios”.

Gabriela Sabatini campeona USOPEN 1990
Gabriela Sabatini junto a Steffi Graf durante la premiación del Us Open

A la hora de preparar el partido, Sabatini no necesitó estudiar demasiado a su rival. “Yo ya conocía muy bien el juego de Steffi”, explicó. “En esa época yo ya venía entendiendo y había encontrado la manera de jugarle. Entonces me tenía mucha confianza en poder aplicar ese juego y sabía que la podía dañar”, evocó.

La certeza de que el título estaba a su alcance no tardó en aparecer una vez que arrancó el partido. “Yo creo que me di cuenta ahí mismo que sí, que lo podía ganar. Más cuando gané el primer set, que fue 6-2. Ahí me enfoqué definitivamente”, recordó.

La propia Sabatini se impuso una exigencia extra, condicionada por el particular calendario de la época: “Me presioné a mí misma diciendo: ‘Tengo que terminar este partido en dos sets’, porque no sabía cómo iba a estar para jugar un tercer set viniendo de jugar el día anterior (ante la estadounidense Mary Joe Fernández, a la que superó por 7-5, 5-7 y 6-3 en un extenso partido). Entonces ahí me impuse esto de enfocarme bien y tratar de terminarlo en dos sets. Fue prácticamente ahí que me di cuenta de que podía ganarlo”.

El marcador fue contundente: 6-2 y 7-6 (4). En el punto que sirvió para sellar el título, Sabatini tiró un servicio lento, casi una invitación, que le dio a Graf el tiempo justo para cargar toda su potencia en la respuesta. La pelota, sin embargo, pegó en la faja de la red y, con un pique extraño, cayó dentro del cuadrado de saque. Gaby no dudó, tiró un passing shot pegado a la línea que fue imposible de alcanzar para la alemana. Ese golpe final, cuando el reloj marcó las 16 horas y 16 minutos, terminó por consagrarla campeona del US Open de 1990.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoGabriela SabatiniSteffi GrafUs OpenWimbledonNueva YorkTenisMartina NavratilovaGrand Slamdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La oferta que recibió Eduardo Coudet para volver a dirigir apenas 12 días después de su salida de River Plate

El Chacho fue contactado por un equipo importante de Sudamérica. Los detalles

La oferta que recibió Eduardo Coudet para volver a dirigir apenas 12 días después de su salida de River Plate

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena viene de superar a Recoleta, mientras que el equipo paulista dejó en el camino a Bolívar. Transmite ESPN y Disney+ a las 21.30

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Platense visita al Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

El Calamar continúa con su histórica participación en el certamen internacional e inicia la serie contra el Flu en el Maracaná. Transmiten Telefe, Fox Sports y Disney+

Platense visita al Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

“Probablemente sea una de las mayores faltas de respeto que he tenido que soportar”, Chris Paul sobre su salida de los Clippers.

La decisión de la franquicia llegó de madrugada a un aeropuerto de Miami y cambió el rumbo deportivo del base, mientras su entorno vivía el momento con indignación y desengaño

“Probablemente sea una de las mayores faltas de respeto que he tenido que soportar”, Chris Paul sobre su salida de los Clippers.

A pesar de la asistencia de Lautaro Martínez, Inter perdió 2-1 ante Real Madrid en su estreno por la Fase Liga de la Champions League

El Merengue de José Mourinho anotó dos goles por graves errores defensivos del vigente campeón de la Serie A y se llevó una victoria valiosa en su casa

A pesar de la asistencia de Lautaro Martínez, Inter perdió 2-1 ante Real Madrid en su estreno por la Fase Liga de la Champions League

MALDITOS NERDS

Riot Games niega que 2XKO fuera un error pese al fin de su desarrollo

Riot Games niega que 2XKO fuera un error pese al fin de su desarrollo

Sega cancela Super Game, su proyecto AAA global anunciado en 2021

Street Fighter 6 suma a Arjun, el luchador de yoga que llega en octubre

The Tetris Company rechaza el juego de la Casa Blanca inspirado en ‘Tetris’

Pocketpair actualiza Palworld con dos misiones y más de cien correcciones

ENTRETENIMIENTO

Una influencer china conocida por consumir grandes cantidades de comida murió tras una complicación médica

Una influencer china conocida por consumir grandes cantidades de comida murió tras una complicación médica

El peligro que amenaza la mansión de Nicolas Cage en Malibú: un enorme socavón se abrió frente a su casa

‘Hechizo de amor 2′: la crítica destroza el esperado regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman

Connor Storrie refuerza su seguridad en pleno rodaje de “Heated Rivalry”

Alex Van Halen arremete contra Sammy Hagar en una contundente declaración: “Es un completo idiota”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos 5.6 millones de hondureños siguen bajo alerta por la sequía

Al menos 5.6 millones de hondureños siguen bajo alerta por la sequía

Las protestas en Cuba bajaron en agosto, mientras crecieron los delitos y los homicidios

La llama centroamericana inicia su recorrido por Honduras tras cruzar desde El Salvador

Panamá acumuló un déficit de $2,642 millones hasta julio

República Dominicana registra la mayor tasa de violencia sexual digital contra adolescentes