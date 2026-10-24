Conflicto universitario: convocaron a un nuevo paro nacional por una semana

El paro docente se dispuso luego de la masiva 5° Marcha Federal Universitaria (RS Fotos)

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La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) Histórica resolvió un paro nacional de una semana desde el miércoles 28 de octubre para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y partidas que aseguren el funcionamiento de las universidades nacionales.

La medida, aprobada por unanimidad en el Congreso Extraordinario del 22 de octubre, busca confluir con las demás organizaciones del Frente Sindical de Universidades Nacionales.

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El conflicto se desarrolla tras la 5ta Marcha Federal Universitaria y durante la disputa judicial por la falta de aplicación de la norma de financiamiento. La docencia universitaria y preuniversitaria atribuyó la pérdida de ingresos a una política de ajuste del Gobierno nacional que, según sostuvo, afecta las condiciones materiales de la universidad pública.

Una publicación de la federación sindical Conadu Histórica en redes sociales detalla la resolución de un paro nacional docente en las universidades públicas de Argentina. (CONADUH)

Según informaron, las universidades nacionales acumulan desde diciembre de 2023 una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal universitario perdieron más del 30% de su poder adquisitivo. Los datos fueron presentados en una reunión de rectores.

Vale recordar que los sindicatos universitario realizaron el último miércoles 30 de septiembre un paro de 72 horas para reclamar al Gobierno nacional que cumpla los fallos judiciales y la norma que obliga una recomposición de los salarios universitarios.

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La huelga había comenzado el mismo día en que vencía el plazo fijado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, que dio lugar a la medida cautelar que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Cuatro jornadas de paro del personal no docente hasta noviembre

Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó a cuatro paros nodocentes de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo: el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. Las medidas alcanzarán a las universidades públicas de todo el país y estarán acompañadas por actividades de visibilización en distintas regiones.

La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la federación, con representantes de 54 organizaciones sindicales. La federación también resolvió impulsar acciones ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que los montos de la garantía salarial se incorporen a los salarios básicos, como establece el convenio colectivo.

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Una asamblea estudiantil en el marco del último paro de la CONADU, realizado el 30 de septiembre último

La FATUN cuestionó que legisladores de La Libertad Avanza y funcionarios del Poder Ejecutivo impidieran la participación de representantes del sistema universitario en una reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El plan de lucha se sostendrá junto con los gremios docentes, el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores, y la Federación Universitaria Argentina.

La articulación sindical y el reclamo por la ley

La CONADU Histórica instruyó a su Mesa Ejecutiva a coordinar las medidas aprobadas con las demás organizaciones del Frente Sindical para ampliar su alcance territorial. El gremio convocó a la comunidad universitaria a fortalecer la organización, la participación y las acciones de visibilización en todo el país.

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Docentes y representantes gremiales participaron en un encuentro virtual en donde tomaron la decisión de la medida de fuerza: volverán a reunirse el 6 de noviembre. (CONADUH)

El Congreso consideró que la quinta movilización federal consolidó apoyo ciudadano a la universidad pública bajo la consigna “Por educación, soberanía y democracia”. También repudió la represión denunciada durante la marcha del 15 de octubre, que concluyó con 25 detenidos frente al Congreso.

La FATUN sostuvo que esos hechos vulneraron el derecho a la protesta y la libertad sindical. La CONADU Histórica realizará un nuevo Congreso Extraordinario el viernes 6 de noviembre, después de su Congreso Anual Ordinario, para evaluar y definir la continuidad de las medidas.