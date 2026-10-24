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Rusia amenazó con una respuesta “contundente” a Moldavia por expulsar a un miembro de su Embajada

La portavoz Maria Zajarova afirmó que Moscú actuará con firmeza ante la decisión adoptada por Chisinau, que ordenó la salida del funcionario después de un incidente aéreo en Telenesti, en el centro del país

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova
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Las autoridades de Rusia han advertido este sábado de que responderán de forma “contundente y adecuada” a la decisión de Moldavia de declarar persona no grata a un miembro de la Embajada rusa en Chisinau, lo que implica que deberá abandonar el país, una medida adoptada tras la caída de un dron con explosivos en las proximidades de la localidad moldava de Telenesti, en el centro del país.

Así lo ha anunciado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, quien ha criticado la decisión de las autoridades moldavas al considerarla parte de una estrategia dirigida contra Moscú y destinada a deteriorar las relaciones bilaterales.

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“Estas acciones hostiles de los dirigentes moldavos no quedarán sin una respuesta adecuada y contundente por parte de Rusia”, ha afirmado Zajarova en un comunicado difundido en la página web de la diplomacia rusa.

La portavoz ha sostenido asimismo que la medida responde a una “destructiva línea política antirrusa” del Gobierno de Chisinau, a cuyo Ejecutivo ha acusado de buscar la ruptura de vínculos históricos entre ambos países.

En este sentido, Zajarova ha advertido de que la decisión moldava no solo amenaza las relaciones entre Rusia y Moldavia, sino también los lazos entre sus respectivas poblaciones, en un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países.

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La expulsión del representante ruso fue anunciada por las autoridades moldavas después de que un dron cargado con explosivos cayera en la zona de Telenesti, un episodio que Chisinau ha tildado de “grave violación de la soberanía y la seguridad” del país y “amenaza directa para la seguridad” de los moldavos.

Moldavia expulsará a un diplomático ruso tras denunciar el impacto de un dron sobre su territorio
Moldavia expulsará a un diplomático ruso tras denunciar el impacto de un dron sobre su territorio

Según Zajárova, “estas acciones hostiles del gobierno moldavo no quedarán sin respuesta por parte de Rusia, que actuará con firmeza y contundencia”.

Moldavia anunció la víspera que declara persona ‘non grata’ a un empleado de la embajada rusa en respuesta a la violación de su espacio aéreo por un dron.

El Ministerio de Defensa moldavo informó previamente de que el 23 de octubre un aparato no tripulado impactó contra una vivienda en la localidad de Chistelnita, en el distrito de Telenesti.

Según el departamento castrense, esta semana también se registraron otras dos violaciones del espacio aéreo de esa antigua república soviética, que ya ha culpado en varias ocasiones a Moscú de la entrada de drones en su territorio limítrofe con Ucrania.

En este contexto, “como medida de represalia, un miembro del personal de la embajada de Rusia en Chisinau será declarado ‘persona non grata’”, agrega.

El Ministerio de Defensa de Moldavia informó previamente de que el 23 de octubre un aparato no tripulado impactó contra una vivienda en la localidad de Chistelnita, en el distrito de Telenesti.

Según el departamento castrense, esta semana también se registraron otras dos violaciones del espacio aéreo de esa antigua república soviética, que ya ha culpado en varias ocasiones a Moscú de la entrada de drones en su territorio limítrofe con Ucrania.

(Con información de agencia)

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