La Policía de Guatemala confirma que el condenado a 30 años por asesinato de reconocido periodista estaba libre cuando fue asesinado

Sergio Valdemar Cardona Reyes murió tras un ataque armado en un negocio de Nuevo San Carlos, Retalhuleu, Guatemala (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sergio Waldemar Cardona López, condenado a 30 años de prisión inconmutables por el asesinato del periodista Danilo López, recuperó su libertad en 2024 por orden judicial, según confirmó la Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala.

El hombre murió baleado el miércoles 21 de octubre en Nuevo San Carlos, Retalhuleu, y su homicidio dejó abierta la incógnita sobre la autoridad que autorizó su salida de prisión.

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La institución penitenciaria precisó que Cardona López egresó el 15 de mayo de 2024 de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, situada en el departamento de Escuintla. Su liberación quedó registrada mediante la boleta número 510.731, emitida en cumplimiento de una disposición de una autoridad judicial.

El condenado se encontraba fuera de prisión pese a que la sentencia dictada en 2017 establecía que debía cumplir una pena sin posibilidad de conmutación. El Sistema Penitenciario sostuvo que su intervención se limitó a ejecutar la orden del tribunal competente y a registrar formalmente el egreso.

La Dirección General del Sistema Penitenciario afirmó: “La DGSP reitera su compromiso con la transparencia, la veracidad de la información y el respeto a las disposiciones emitidas por las autoridades judiciales competentes, en el marco de sus funciones institucionales”.

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El edificio principal de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá en Escuintla cuenta con una torre de vigilancia en sus instalaciones penitenciarias. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

El ataque armado en una cevichería de Nuevo San Carlos

Cardona López fue atacado mientras comía en una cevichería ubicada en el kilómetro 185 de la ruta CA-2, cerca de Retalhuleu. Varios hombres armados se acercaron al establecimiento y le dispararon en repetidas ocasiones.

Los agresores escaparon sin herir a las demás personas que estaban en el local, situado cerca de un puesto de control interinstitucional. La Policía Nacional Civil no estableció las circunstancias del crimen, el móvil del ataque, la identidad de los responsables ni la ruta utilizada en la fuga.

Javier Albino, jefe de Operaciones de la Comisaría 34 de la Policía Nacional Civil, confirmó que Cardona López había salido de prisión, pero señaló que desconocía cómo se había producido su egreso. El funcionario atribuyó al Sistema Penitenciario la explicación sobre las razones de la liberación.

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La aclaración oficial llegó después de que la muerte del condenado generara dudas sobre su situación legal. La pena impuesta por el asesinato de Danilo López no podía ser sustituida por otra medida, según los términos de la sentencia.

La condena por el asesinato de Danilo López

El Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a Cardona López el 10 de octubre de 2017 por el homicidio de Danilo López, corresponsal de Prensa Libre. El periodista fue asesinado el 10 de marzo de 2015 en el parque central de Mazatenango, Suchitepéquez, mientras trabajaba en esa región.

En el mismo ataque murió Federico Salazar, corresponsal de Radio Nuevo Mundo. Sin embargo, el tribunal absolvió a Cardona López por ese segundo homicidio y lo declaró responsable únicamente de la muerte de López.

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La investigación también involucró al entonces diputado de FCN Nación, Julio Juárez Ramírez. El Ministerio Público lo señaló el 26 de enero de 2017 como presunto autor intelectual del crimen.

La hipótesis fiscal sostenía que Juárez Ramírez, exalcalde de Santo Tomás La Unión, habría acordado con Marco Antonio Paredes Palacios y Marco Tulio Cano Reina la vigilancia de la vivienda de López, su seguimiento y su asesinato por parte de un grupo de sicarios.

El Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió al exdiputado el 13 de mayo de 2022. Durante la lectura de la resolución, la jueza Jeanette Valdés cuestionó el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y afirmó que esa dependencia “hizo un mal trabajo” de investigación.

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Valdés consideró que la acusación se construyó “en un contexto político”. También cuestionó el testimonio de Cano Reina, quien declaró para la defensa, porque no explicó con claridad el supuesto pago que habría recibido el exdiputado para ordenar el crimen.

La muerte de Cardona López no aclaró qué autoridad judicial dispuso su libertad ni cuál fue el fundamento legal para autorizar el egreso pese a una condena de 30 años inconmutables.