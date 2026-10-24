Las imágenes del espectacular casamiento de un figura del fútbol en las pirámides de Egipto

El arquero egipcio Mostafa Shoubir contrajo matrimonio con Jana Helmy durante una ceremonia nocturna que incluyó espectáculos pirotécnicos, música en vivo y una escenografía con una reproducción gigante de la luna.

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Con una pirámide iluminada como fondo y una fiesta al aire libre en Saqqara, el arquero egipcio Mostafa Shobeir y Jana Helmy celebraron su casamiento en el entorno de las pirámides de Egipto, una elección que convirtió a las fotos de la pareja y a su ingreso al festejo en algunos de los momentos más difundidos de la noche.

La celebración tuvo lugar el 23 de octubre en una villa situada sobre el camino a Saqqara, al sudoeste de El Cairo. El lugar, cercano a una de las necrópolis más conocidas del país, aportó un marco histórico a una boda que reunió a familiares, amigos, jugadores de Al Ahly y figuras del espectáculo egipcio.

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Las imágenes de la pareja circularon desde las horas previas al festejo. Shobeir, arquero de Al Ahly y de la selección de Egipto, vistió un traje negro de corte clásico, con camisa blanca y corbata oscura. Helmy eligió un vestido blanco sin hombros, con una falda amplia y aplicaciones florales en relieve. También llevó un velo largo, que acompañó las tomas realizadas en el paisaje desértico de Saqqara.

La sesión tuvo a las pirámides como una presencia permanente. Los novios posaron en sectores abiertos, rodeados por la arena y la vegetación del predio, mientras la silueta de una pirámide aparecía detrás de ellos. Ese contraste entre el vestido blanco de la novia, el traje negro del futbolista y el escenario arqueológico definió la estética del álbum.

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En uno de los videos que circularon antes del inicio del festejo, los novios aparecen durante la sesión con la canción “Ba’eed Anak”, de la cantante egipcia Umm Kulthum. Las tomas se concentraron en la pareja, aunque el entorno funcionó como una parte central de la puesta: la pirámide quedó a distancia, visible en el horizonte, y aportó profundidad a las imágenes.

La decisión de realizar la producción en Saqqara permitió evitar una ambientación de salón tradicional. La pareja apostó por un espacio abierto, con el patrimonio arqueológico egipcio incorporado al encuadre. Las fotografías combinaron planos cerrados de los novios con imágenes amplias del predio y de la pirámide detrás de ellos.

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El paisaje no quedó limitado a la sesión de fotos. La llegada de Shobeir y Helmy al festejo también se desarrolló con una pirámide como fondo de la celebración. En las imágenes de la entrada, la estructura arqueológica apareció iluminada detrás de los novios y de los invitados, integrada a la escenografía de la noche.

La pareja ingresó al sector principal de la fiesta con Young and Beautiful, de Lana Del Rey, canción que formó parte de la banda sonora de la película The Great Gatsby. El tema acompañó el recorrido de los recién casados ante los asistentes, mientras las luces del evento se proyectaban sobre el espacio exterior.

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El ingreso tuvo un formato de espectáculo, con la pareja avanzando hacia el área de la celebración y la pirámide visible al fondo. Luego comenzaron las actuaciones musicales y el baile de los recién casados. Entre los artistas que participaron de la noche figuraron Tamer Hosny, Ahmed Saad y Ramy Sabry.

Tamer Hosny interpretó Etehama Feya durante uno de los bailes de la pareja. Los videos del momento mostraron a Shobeir y Helmy en el centro de la pista, rodeados por los invitados. La música en vivo, las luces y el telón de fondo de Saqqara marcaron el tono de la celebración.

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El casamiento reunió a integrantes del fútbol egipcio y a personalidades de la televisión y el cine. Entre los asistentes estuvieron el presidente de Al Ahly, Mahmoud El Khatib, además de futbolistas del club y ex jugadores de la selección nacional.

La boda se realizó tres meses después de que la pareja formalizara su unión en una ceremonia íntima en la costa norte de Egipto. Aquel encuentro tuvo entre sus invitados a figuras del plantel nacional, incluido Mohamed Salah.

Más allá de su papel en Al Ahly, Mostafa Shobeir fue el arquero de Egipto en el Mundial de 2026. Durante el torneo tuvo actuaciones que ampliaron su reconocimiento fuera del ámbito local, entre ellas un penal atajado a Lionel Messi en el partido frente a Argentina.

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Tras la boda, el guardameta recibió una licencia de tres días de parte de Al Ahly. El equipo espera su regreso a los entrenamientos para retomar la preparación de sus compromisos deportivos.

El álbum de fotos del casamiento de Mostafa Shobeir con Jana Helmy:

Mostafa Shobeir, arquero de los Faraones en el Mundial 2026, celebró su unión con Jana Helmy ante las pirámides de Saqqara

Jana Helmy eligió un vestido blanco con aplicaciones florales para la boda.

La pirámide de Saqqara formó parte del escenario elegido por los recién casados.

La boda se realizó en una villa cercana a las pirámides de Saqqara.

Los novios caminaron hacia la fiesta al ritmo de “Young and Beautiful”, de Lana Del Rey.

La fiesta reunió a jugadores de Al Ahly, figuras de la televisión y artistas egipcios.

La pareja posó frente a las pirámides antes de recibir a los invitados.

La feliz pareja, en la previa a la gran fiesta de casamiento

Mostafa Shoubir, arquero del Al Ahly, contrajo matrimonio

Mostafa Shobeir, arquero de Egipto en el Mundial 2026, celebró su unión con Jana Helmy.

Jana Helmy llevó un velo largo durante las fotografías previas al festejo.