Flamengo hizo un reclamo por la inclusión de Marcos Rojo tras ser eliminado por Estudiantes: el caso en Santos-Independiente que plantean

Flamengo cuestionó la presencia de Marcos Rojo en las semifinales de Copa Libertadores (FOTOBAIRES)

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Flamengo realizó un reclamo ante la Conmebol después de la eliminación sufrida ante Estudiantes de La Plata en el Maracaná en las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El club brasileño presentó una protesta formal por presunta inclusión indebida de Marcos Rojo y solicitó que se le otorgue como ganado el encuentro de vuelta, que definió el pase del conjunto platense a la final del torneo continental.

Según pudo saber Infobae, el reclamo ingresó a la Unidad Disciplinaria de Conmebol durante el viernes y las autoridades ya notificaron a Estudiantes de La Plata. El club argentino tendrá plazo hasta el próximo lunes para presentar sus argumentos y defender la presencia de Rojo en la revancha. La intervención disciplinaria no modifica por sí sola el resultado conseguido en el Maracaná, aunque instala una instancia formal de revisión sobre la condición en la que el defensor fue incluido en la serie.

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El detalle es que, según especificó el medio brasileño O’Globo, en Flamengo pretenden utilizar un caso en Santos-Independiente de Avellaneda del 2018 para ejercer presión como precedente. En aquella ocasión, Conmebol consideró que Carlos Sánchez había estado mal incluido y le dio por ganado el duelo al Rojo por 3-0 aunque previamente habían igualado sin goles en la ida. En ese momento, Sánchez había sido expulsado jugando para River Plate en 2015 y debía purgar una suspensión, más allá de cambiar de club.

Aunque poco tiene que ver a priori el caso Sánchez con lo que sucede con Marcos Rojo, en el citado medio brasileño aclararon: “El Flamengo se basa en un precedente de la Conmebol en su intento de cambiar ante los tribunales la clasificación para la final de la Libertadores, debido a una supuesta alineación irregular de Marcos Rojo, del Estudiantes”.

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En esta oportunidad, el reclamo plantea que la habilitación de Rojo no se ajustó a las normas del certamen y busca que la Confederación Sudamericana de Fútbol revise la situación deportiva y reglamentaria surgida tras la clasificación del Pincha. El periodista Renan Moura, de CBN en Brasil, aseguró que el club de Río de Janeiro realizó la queja a la Confederación Sudamericana: “Flamengo presentó una solicitud de reevaluación de la participación de Marcos Rojo en el partido de vuelta. El Rubro-Negro alega que la participación del zaguero viola el reglamento de la competición”.

Según difundieron en O’Globo, si bien Rojo recibió el visto bueno del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para disputar el torneo a pesar de la prohibición previa, Flamengo sostiene que “sin la autorización de la Conmebol —entidad organizadora de la competición—, la decisión infringió el reglamento” y es por eso que “solicita que se aplique la sanción prevista para los casos de alineación irregular de un jugador, que consiste en una derrota por 3-0 para el equipo infractor”. Flamengo busca reflejarse en el Artículo 19 del organismo sudamericano.

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El Pincha accedió a la final del torneo en la que enfrentará a Palmeiras (REUTERS/Ricardo Moraes)

La participación de Rojo había quedado bajo discusión antes del encuentro decisivo. Estudiantes recibió el visto bueno del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras realizar una presentación por el defensor, que había llegado como refuerzo desde Racing. La Conmebol no lo había habilitado en un primer momento, por lo que el jugador no estuvo en la ida, que finalizó 0-0 en el estadio Jorge Luis Hirschi. Para completar su incorporación ante AFA, la institución utilizó el cupo liberado por la lesión de muñeca que sufrió el mediocampista Gabriel Neves durante la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

Frente a esa resolución, Estudiantes recurrió al TAS mediante una medida cautelar y obtuvo una determinación provisoria que le permitió disponer del futbolista para el duelo de vuelta. Con esa autorización, Rojo integró la convocatoria para el partido que selló la clasificación del equipo argentino. El defensor de 36 años comenzó el partido como titular y fue reemplazado a los 76 minutos.

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En ese contexto, habrá que esperar los procedimientos reglamentarios aunque suena difícil se realicen acciones contra el Pincha. Luego del empate 0-0, la semana pasada, Estudiantes de La Plata se impuso por penales 3-2 ante Flamengo y avanzó a la final de la Copa Libertadores. El rival será Palmeiras, que eliminó a Fluminense, y la definición a partido único se disputará el 28 de noviembre en el estadio Centenario.