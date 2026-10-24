Los cruceros apuntan a un récord de 22,4 millones de viajeros en 2027 y Florida concentra tres puertos líderes

La Asociación Americana del Automóvil proyecta que 22,4 millones de estadounidenses viajarán en cruceros oceánicos en 2027. (Greater Miami & Miami Beach)

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El turismo de cruceros mantiene su expansión en Estados Unidos, impulsado por la oferta de rutas marítimas y la variedad de opciones para organizar las vacaciones. Esta actividad también tiene relevancia para el sur de Florida, una de las principales zonas de embarque por su conexión con destinos del Caribe y las Bahamas.

La evolución del sector influye en la actividad de los puertos, las navieras y los servicios turísticos vinculados con los viajes por mar. Miami y Fort Lauderdale destacan por su ubicación y capacidad para recibir embarcaciones, mientras que otras terminales de la región también participan en el movimiento de pasajeros.

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Las previsiones de la industria permiten observar cómo podrían cambiar las preferencias de los viajeros durante el próximo año. Los datos nacionales ofrecen una perspectiva de la demanda, mientras que las cifras de cada puerto permiten conocer el alcance de la actividad en destinos específicos.

AAA proyecta 22,4 millones de cruceristas estadounidenses para 2027

La Asociación Americana del Automóvil (AAA) calcula que 22,4 millones de residentes de Estados Unidos realizarán cruceros oceánicos en 2027, un aumento del 3,6% frente a la estimación para 2026. Si se cumple la previsión, será el quinto año consecutivo en que se registre un máximo histórico para este mercado.

La cifra supera en un 57% los 14,2 millones de estadounidenses que viajaron en cruceros oceánicos en 2019, antes de la pandemia de COVID-19. La comparación refleja la expansión de la demanda durante los últimos años, aunque el resultado de 2027 dependerá de los viajes que finalmente se realicen.

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La estimación incluye itinerarios nacionales e internacionales y no se limita a los pasajeros que embarcan en puertos estadounidenses. Tampoco representa el total mundial de viajeros de cruceros, ya que se refiere específicamente a los residentes de Estados Unidos.

AAA elaboró la proyección junto con Tourism Economics a partir de los itinerarios programados por las navieras, información del sector turístico y previsiones económicas. El análisis incorporó datos de Cruise Intelligence Platform y proyecciones de Oxford Economics.

La entidad relaciona el interés por esta modalidad con la variedad de rutas disponibles, la posibilidad de combinar transporte y alojamiento en una sola reserva y las actividades que ofrecen los barcos. Estos factores son parte de los factores que AAA consideró para su proyección, pero no garantizan que se alcance la cifra prevista.

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La estimación de pasajeros de cruceros para 2027 supera en 57% los registros alcanzados en 2019. (REUTERS/Marco Bello/Archivo)

El Caribe, destino del 71% de los cruceristas de Estados Unidos

El Caribe concentra el 71% de la demanda de cruceros oceánicos entre los residentes de Estados Unidos, según AAA. La región ocupa una posición central en la oferta de las compañías navieras, que organizan recorridos por distintas islas y destinos costeros.

La ubicación de los puertos del sureste estadounidense permite el acceso a estos itinerarios. Desde el sur de Florida, los viajeros pueden embarcar en recorridos por el Caribe y las Bahamas sin necesidad de tomar un vuelo internacional antes de iniciar sus vacaciones, siempre que su lugar de residencia y la ruta elegida lo permitan.

De acuerdo con AAA, los tres puertos de cruceros más transitados del mundo se encuentran en Florida: Miami, Puerto Cañaveral y Fort Lauderdale. Estas terminales reciben embarcaciones de distintas compañías y ofrecen conexiones con destinos regionales y rutas de mayor duración.

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Sin embargo, la demanda de viajes por el Caribe no se concentra exclusivamente en Florida. Otras ciudades, como Galveston, Nueva Orleans y Nueva York, también cuentan con terminales desde las que parten cruceros. La elección del puerto depende de la ruta, la duración del viaje, el costo del transporte hasta la terminal y las fechas disponibles.

PortMiami superó los 10 millones de pasajeros en el año fiscal 2026

El puerto de Miami registró un máximo histórico durante el año fiscal 2026, según informó el gobierno de Miami-Dade el 21 de septiembre. PortMiami recibió a su pasajero de crucero número 10 millones el 14 de septiembre, un resultado que superó el récord anual anterior.

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El período fiscal del condado comenzó el 1 de octubre de 2025 y terminó el 30 de septiembre de 2026. Por tanto, el dato corresponde a esos 12 meses y no al año calendario.

Cuando las autoridades anunciaron el hito, todavía faltaban dos semanas para el cierre fiscal. La terminal ya había rebasado su marca anterior de 8.564.225 pasajeros de crucero, lo que confirmó un nuevo máximo para sus operaciones.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, vinculó el resultado con la actividad turística y las inversiones realizadas en las instalaciones portuarias. Jonathan Daniels, director ejecutivo de PortMiami, destacó la ampliación y modernización de las terminales como parte de la capacidad para atender un mayor volumen de viajeros.

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El movimiento de pasajeros convierte al puerto en un indicador relevante de la actividad turística del sur de Florida. No obstante, sus cifras corresponden a las operaciones de esa terminal y no deben confundirse con el total de residentes estadounidenses que viajan en cruceros desde cualquier parte del mundo.

El Caribe concentra el 71% de la demanda de cruceros por parte de los residentes de Estados Unidos. (EFE/Giorgio Viera/Archivo)

Los cruceros de seis noches o menos pasaron del 39% al 45% desde 2019

Los cruceros de corta duración representan una parte importante de las reservas de los viajeros estadounidenses. Según AAA, el 45% de los pasajeros de cruceros oceánicos eligió itinerarios de seis noches o menos en 2025, frente al 39% registrado en 2019.

Pese al aumento, los viajes de siete noches continúan entre las modalidades más elegidas, de acuerdo con la organización. La duración permite a los viajeros comparar distintas alternativas según el tiempo disponible, los destinos que desean visitar y el presupuesto para sus vacaciones.

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Los itinerarios cortos pueden ser una opción para quienes tienen pocos días libres o buscan organizar una escapada sin dedicar una semana completa al viaje. Para los residentes del sur de Florida, embarcar en una terminal cercana también puede simplificar los desplazamientos previos, aunque esta ventaja depende de la distancia hasta el puerto y de las condiciones del viaje.

La duración, sin embargo, no determina por sí sola el costo de la reserva. El precio final puede variar según la fecha de salida, el tipo de camarote, la naviera y los servicios incluidos. Las excursiones, las propinas, la conectividad a bordo, los traslados y el estacionamiento pueden representar gastos adicionales.

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AAA recomienda reservar con anticipación para acceder a mayor variedad de barcos, rutas y camarotes. Comparar qué servicios incluye cada tarifa permite evaluar mejor el costo total antes de reservar.