Adrianne Curry arremete contra Victoria’s Secret y Kylie Jenner: “Ella no tiene cuerpo de modelo”

Adrianne Curry cuestionó la decisión de Victoria’s Secret de elegir a Kylie Jenner para lucir una de las piezas más exclusivas de su desfile anual (Instagram/Instagram)

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La exmodelo Adrianne Curry, ganadora de la primera temporada de America’s Next Top Model, lanzó duras críticas contra Victoria’s Secret tras el desfile anual de la marca de lencería, celebrado el domingo en Culver City, California.

Durante una transmisión en vivo por su canal de YouTube el lunes, Curry cuestionó la elección de Kylie Jenner como protagonista del Fantasy Bra, la icónica pieza valuada en 50 millones de dólares.

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La integrante del clan Kardashian se convirtió en la primera mujer sin el estatus de “ángel” en vestir la prenda desde que Adriana Lima luciera una pieza similar por última vez en 2018.

Kylie Jenner debutó en la pasarela de Victoria’s Secret con el Fantasy Bra, una pieza valorada en USD 50 millones (REUTERS/Mario Anzuoni)

La empresaria, pareja del actor Timothée Chalamet, completó el look con una minifalda transparente, ropa interior plateada y las tradicionales alas blancas. Tras el desfile, compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la pieza con la frase “el mejor día de mi vida”, según consignó el Daily Mail.

“Nada en contra de Kylie Jenner... pero no eres una maldita modelo”, afirmó Curry durante el streaming. “No tienes cuerpo de modelo. No sé por qué la pusieron en el sujetador”, agregó, en referencia a la pieza creada junto a la joyería Jacob & Co, que incluye 4.410 diamantes naturales y una gema amarilla de 75,54 quilates.

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La concursante del reality, quien ahora tiene 44 años, argumentó que el Fantasy Bra debió ser asignado a otra supermodelo. “Es para la reina del baile. Es para el ángel máximo de Victoria’s Secret”, reiteró. “Es como si tuvieran el título de reina de la primavera y se lo dan a Jenner. ¡Vamos! Victoria’s Secret es un chiste”.

Adrianne Curry alcanzó la fama en 2003, cuando ganó la primera temporada del reality America’s Next Top Model, conducido por Tyra Bank

También despotricó contra el casting de modelos

Curry también dirigió sus críticas hacia la política de casting del evento, a la que acusó de priorizar la fama sobre la experiencia. “Todo es un jodido postureo ético o ‘quién es el mayor influencer’”, declaró.

En la misma línea, apuntó contra la inclusión de la modelo trans Alex Consani en el desfile: “Tienen a las jodidas Kardashians ahí metidas, a esa modelo trans, lo siento, no son más atractivas que las modelos originales de Victoria’s Secret a las que les dijeron que no”, expresó airada.

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La exreina de belleza, hoy representante de la marca Avon, defendió que el casting debería basarse en el mérito, no en la notoriedad. Citó el caso de Adriana Lima como ejemplo de lo que, según ella, la marca ya no practica: “No era una gran influencer. Nadie la conocía”, dijo sobre el descubrimiento de la brasileña.

Adrianne Curry también cuestionó la presencia de Alex Consani y criticó los criterios de inclusión de la marca (REUTERS/Mario Anzuoni)

El director creativo defendió la elección de Jenner

Aunque la participación de Kylie Jenner causó debate, la empresaria ha sido firmemente respaldada por el director creativo de la marca, Adam Selman. Él argumentó: “Kylie realmente trasciende la moda, la cultura, la televisión, trasciende una sola cosa. Ella ha creado su propia cultura, ¿cuánta gente puede decir eso?”.

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Por otro lado, las ácidas palabras de Adrianne Curry tampoco generaron consenso en redes sociales. Mientras algunos usuarios coincidieron en que “no está equivocada”, otros la acusaron de actuar por “envidia”. Un tercer comentario calificó el episodio como “la pelea de multimillonarias más graciosa del año”.

Tras la controversia, Curry publicó un video en Instagram para aclarar sus dichos: “No creo que Kylie Jenner sea fea”, afirmó, aunque insistió en que “no parece una modelo”.