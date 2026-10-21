Entretenimiento

Adrianne Curry arremete contra Victoria’s Secret y Kylie Jenner: “Ella no tiene cuerpo de modelo”

La ganadora de “America’s Next Top Model” cuestionó la elección de la empresaria para lucir el codiciado Fantasy Bra

Adrianne Curry criticó a Kylie Jenner
Adrianne Curry cuestionó la decisión de Victoria’s Secret de elegir a Kylie Jenner para lucir una de las piezas más exclusivas de su desfile anual (Instagram/Instagram)
Guardar

La exmodelo Adrianne Curry, ganadora de la primera temporada de America’s Next Top Model, lanzó duras críticas contra Victoria’s Secret tras el desfile anual de la marca de lencería, celebrado el domingo en Culver City, California.

Durante una transmisión en vivo por su canal de YouTube el lunes, Curry cuestionó la elección de Kylie Jenner como protagonista del Fantasy Bra, la icónica pieza valuada en 50 millones de dólares.

PUBLICIDAD

La integrante del clan Kardashian se convirtió en la primera mujer sin el estatus de “ángel” en vestir la prenda desde que Adriana Lima luciera una pieza similar por última vez en 2018.

Kylie Jenner debutó en la pasarela de Victoria’s Secret con el Fantasy Bra, una pieza valorada en USD 50 millones (REUTERS/Mario Anzuoni)
Kylie Jenner debutó en la pasarela de Victoria’s Secret con el Fantasy Bra, una pieza valorada en USD 50 millones (REUTERS/Mario Anzuoni)

La empresaria, pareja del actor Timothée Chalamet, completó el look con una minifalda transparente, ropa interior plateada y las tradicionales alas blancas. Tras el desfile, compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la pieza con la frase “el mejor día de mi vida”, según consignó el Daily Mail.

“Nada en contra de Kylie Jenner... pero no eres una maldita modelo”, afirmó Curry durante el streaming. “No tienes cuerpo de modelo. No sé por qué la pusieron en el sujetador”, agregó, en referencia a la pieza creada junto a la joyería Jacob & Co, que incluye 4.410 diamantes naturales y una gema amarilla de 75,54 quilates.

PUBLICIDAD

La concursante del reality, quien ahora tiene 44 años, argumentó que el Fantasy Bra debió ser asignado a otra supermodelo. “Es para la reina del baile. Es para el ángel máximo de Victoria’s Secret”, reiteró. “Es como si tuvieran el título de reina de la primavera y se lo dan a Jenner. ¡Vamos! Victoria’s Secret es un chiste”.

Adrianne Curry
Adrianne Curry alcanzó la fama en 2003, cuando ganó la primera temporada del reality America’s Next Top Model, conducido por Tyra Bank

También despotricó contra el casting de modelos

Curry también dirigió sus críticas hacia la política de casting del evento, a la que acusó de priorizar la fama sobre la experiencia. “Todo es un jodido postureo ético o ‘quién es el mayor influencer’”, declaró.

En la misma línea, apuntó contra la inclusión de la modelo trans Alex Consani en el desfile: “Tienen a las jodidas Kardashians ahí metidas, a esa modelo trans, lo siento, no son más atractivas que las modelos originales de Victoria’s Secret a las que les dijeron que no”, expresó airada.

La exreina de belleza, hoy representante de la marca Avon, defendió que el casting debería basarse en el mérito, no en la notoriedad. Citó el caso de Adriana Lima como ejemplo de lo que, según ella, la marca ya no practica: “No era una gran influencer. Nadie la conocía”, dijo sobre el descubrimiento de la brasileña.

Adrianne Curry también cuestionó la presencia de Alex Consani y criticó los criterios de inclusión de la marca (REUTERS/Mario Anzuoni)
Adrianne Curry también cuestionó la presencia de Alex Consani y criticó los criterios de inclusión de la marca (REUTERS/Mario Anzuoni)

El director creativo defendió la elección de Jenner

Aunque la participación de Kylie Jenner causó debate, la empresaria ha sido firmemente respaldada por el director creativo de la marca, Adam Selman. Él argumentó: “Kylie realmente trasciende la moda, la cultura, la televisión, trasciende una sola cosa. Ella ha creado su propia cultura, ¿cuánta gente puede decir eso?”.

Por otro lado, las ácidas palabras de Adrianne Curry tampoco generaron consenso en redes sociales. Mientras algunos usuarios coincidieron en que “no está equivocada”, otros la acusaron de actuar por “envidia”. Un tercer comentario calificó el episodio como “la pelea de multimillonarias más graciosa del año”.

Tras la controversia, Curry publicó un video en Instagram para aclarar sus dichos: “No creo que Kylie Jenner sea fea”, afirmó, aunque insistió en que “no parece una modelo”.

Temas Relacionados

Adrianne CurryVictoria's SecretKylie JennerAmerica's Next Top ModelEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La boda de Chandler en “Friends” escondía una realidad dolorosa en la vida de Matthew Perry

La hermana del protagonista de “Friends” contó cómo vivió su familia aquellos años y reveló un detalle hasta ahora desconocido sobre una de las escenas más recordadas de la serie

La boda de Chandler en “Friends” escondía una realidad dolorosa en la vida de Matthew Perry

Creador del popular juego ‘Stick Run’ murió durante una transmisión en vivo

Manuel Otto, desarrollador y streamer alemán de 30 años, aparentemente se quitó la vida el martes por la noche; la ubicación exacta del fallecimiento no ha sido confirmada por las autoridades

Creador del popular juego ‘Stick Run’ murió durante una transmisión en vivo

‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

La ficción que conquistó al público con sus covers de grandes éxitos musicales regresa bajo la dirección creativa de Ryan Murphy

‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

Colleen Hoover admitió que el final de “Verity” la confundió tanto como a sus lectores

La autora reveló en un podcast que una relectura reciente cambió por completo su interpretación de la novela que inspiró la película con Anne Hathaway y Dakota Johnson

Colleen Hoover admitió que el final de “Verity” la confundió tanto como a sus lectores

Alarma en “la expedición más peligrosa del mundo”: qué se sabe del tiktoker Ash Dykes tras más de 16 horas sin contacto en la selva del Congo

El aventurero galés de 35 años habia emprendido una travesía de casi 700 kilómetros por uno de los entornos más hostiles del planeta

Alarma en “la expedición más peligrosa del mundo”: qué se sabe del tiktoker Ash Dykes tras más de 16 horas sin contacto en la selva del Congo

DEPORTES

Bayern Múnich y Arsenal animan un choque de titanes por la fecha 3 de la Champions League

Bayern Múnich y Arsenal animan un choque de titanes por la fecha 3 de la Champions League

“Es absurdo”: lluvia de críticas al método de votación al Balón de Oro más grande de la historia, en la que Cristiano aventaja a Messi

Dos clásicos, un viaje de 5.000 kilómetros y 11 partidos en 56 días: el desafiante fixture de Boca para intentar ganar cinco títulos en 2026

Tras anunciar que no le renovarán el contrato en Liverpool, Alexis Mac Allister volvió a hablar sobre su futuro

Show de Nico Paz en la goleada histórica del Como a Manchester United en Champions League: doblete con un zurdazo al ángulo al minuto y asistencia clave

TELESHOW

“El amor no se divide, se multiplica”, el tierno mensaje de la China Ansa para Rafi, su hijo que cumplió un año

“El amor no se divide, se multiplica”, el tierno mensaje de la China Ansa para Rafi, su hijo que cumplió un año

Las claves del fenómeno de BTS en Argentina: el rol de ARMY, canciones que son himnos y el sueño de una generación

Diego Peretti enfrentó las versiones de una supuesta pelea con Hernán Casciari y se desligó del escándalo de Orsai

María Becerra cerrará la Marcha del Orgullo en Buenos Aires: “Bancando los trapos como siempre”

Reapareció Cecilia Milone tras su denuncia contra Nito Artaza: "Hay que elegir el momento para contarlo"

INFOBAE AMÉRICA

Estos son los nombres de bebés que ganan popularidad en EEUU y podrían marcar tendencia en 2027

Estos son los nombres de bebés que ganan popularidad en EEUU y podrían marcar tendencia en 2027

El ciclo escolar público de 2026 concluirá el 30 de octubre tras completar 180 días de clases

Panamá celebrará sus desfiles patrios, pero varias comunidades suspenden sus festividades por el terremoto

Un análisis computacional afirma que Shakespeare y Marlowe escribieron juntos “Eduardo III”, la obra anónima de 1596

Olimpia visita al Cartaginés por las semifinales de la Copa Centroamericana