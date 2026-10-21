EA Sports confirma el regreso de ‘Fight Night’ después de 15 años

Fight Night

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EA Sports confirmó el regreso de Fight Night mediante la cuenta oficial de la serie en X, 15 años después del lanzamiento de Fight Night Champion. El anuncio estuvo acompañado por un primer teaser, pero el estudio no informó cuándo llegará el juego, cuáles serán sus plataformas ni qué boxeadores estarán incluidos.

Un anuncio breve y sin ventana de estreno

El mensaje publicado por EA Sports fue directo: “A todos los que permanecieron en nuestra esquina: vuelve Fight Night”. La frase utiliza una referencia al rincón del cuadrilátero para reconocer a los jugadores que continuaron pidiendo el regreso de la licencia durante más de una década.

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El teaser, una pieza promocional corta que busca anticipar un proyecto sin enseñar demasiados detalles, se limita a confirmar que la serie está otra vez en producción. No incluye imágenes de jugabilidad, combates, modos, deportistas licenciados o estudios responsables del desarrollo.

Tampoco existe una ventana oficial de estreno. Algunas especulaciones apuntan a 2027 y señalan a The Game Awards de 2026 como un posible escenario para presentar material más extenso, pero ninguna de esas posibilidades fue confirmada por EA Sports. Hasta ahora, el único dato oficial es que Fight Night regresará.

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La ausencia de plataformas deja abierta otra pregunta importante. EA Sports no aclaró si el título será exclusivo de la actual generación de consolas, si contará con versión para PC o si llegará a otros sistemas. Tampoco indicó si se tratará de una continuación directa, un reinicio o un juego con otro subtítulo.

Por qué la serie quedó fuera del ring

La entrega anterior, Fight Night Champion, debutó en 2011. El juego fue recordado por su sistema de combate orientado al realismo, su presentación visual y la recreación de la atmósfera de una velada de boxeo. Después de ese lanzamiento, Electronic Arts concentró sus recursos en EA Sports UFC, basada en las artes marciales mixtas.

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En 2021 surgieron reportes sobre un nuevo Fight Night cuyo desarrollo habría sido detenido o postergado. La explicación señalaba que Electronic Arts no quería dividir equipos y atención entre dos series deportivas centradas en combates. EA Sports UFC recibió la prioridad y el proyecto de boxeo permaneció sin un anuncio formal durante los años siguientes.

El costo de utilizar la imagen de boxeadores reconocidos también habría influido en la pausa. Los juegos deportivos dependen de licencias para reproducir nombres, rostros y otros elementos asociados con atletas reales. En el boxeo, donde los acuerdos pueden negociarse con distintas figuras y promotoras, reunir un plantel amplio puede elevar el presupuesto.

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Otros títulos intentaron ocupar el espacio que dejó la serie. El ejemplo más visible fue Undisputed, un juego de boxeo que buscó cubrir la demanda por una alternativa moderna, aunque no alcanzó el éxito esperado según las fuentes citadas. El regreso de Fight Night colocará nuevamente a EA Sports en un género que abandonó durante tres generaciones de consolas.

Electronic Arts asegura que la publicidad en sus videojuegos será totalmente natural. (EA)

La posible influencia de PIF

El momento del anuncio abrió preguntas sobre el papel de Public Investment Fund, conocido como PIF, en las decisiones recientes de Electronic Arts. Medios como VGC plantearon que la recuperación de Fight Night podría estar relacionada con el nuevo propietario de EA, aunque esa interpretación no fue confirmada de manera oficial.

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La especulación parte de la relación de Arabia Saudita con el boxeo profesional. El país organizó combates de gran escala durante los últimos años y aumentó su participación en la promoción de eventos deportivos. Ese vínculo hace que una licencia dedicada al boxeo pueda encajar con sus intereses comerciales, pero EA Sports no atribuyó el regreso de la serie a PIF.

También se menciona la gestión de Zuffa Boxing, promotora vinculada con Dana White, presidente de UFC. Ese dato conecta la actividad saudita en el boxeo con una figura cercana a la otra gran serie de combates de EA Sports. Por ahora, Electronic Arts no informó si Zuffa Boxing, Dana White o PIF tendrán alguna participación directa en el nuevo Fight Night.

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