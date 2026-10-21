Entretenimiento

Lea Michele ha sido confirmada para regresar como Rachel Berry en el reboot de ‘Glee’

Heather Morris y Chord Overstreet también volverán a sus papeles en esta nueva adaptación

Lea Michele se prepara para volver al universo de Glee con el reinicio de la serie. (Captura de video)
Lea Michele se prepara para volver al universo de Glee con el reinicio de la serie. (Captura de video)
Guardar

Lea Michele volverá a interpretar a Rachel Berry en el reinicio de Glee, la serie musical creada por Ryan Murphy que prepara una nueva etapa para Disney+ y Hulu.

La información fue confirmada por Variety, que citó a varias fuentes cercanas al proyecto, aunque todavía no se han revelado detalles sobre la fecha de estreno, el argumento ni el alcance de la participación de los integrantes del elenco original.

PUBLICIDAD

“Ella está dentro”, dijo una fuente. Mientras que otra afirmó: “Aún es pronto, pero nos sentimos bien y estamos contentos de que la banda vuelva a estar junta”.

Además de Lea Michele, otros dos actores de la producción original han publicado mensajes en redes sociales que parecen apuntar a su posible regreso: Heather Morris, quien interpretó a Brittany Pierce, y Chord Overstreet, conocido por su papel de Sam Evans.

Heather Morris
Heather Morris también ha sido considerada para regresar a Glee.

Por el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre los personajes que aparecerán ni sobre la composición definitiva del reparto.

La serie original se emitió durante seis temporadas en la cadena Fox, entre 2009 y 2015. La historia seguía a un grupo de estudiantes de la escuela secundaria McKinley High que participaban en un club de canto y competían en distintas presentaciones musicales.

PUBLICIDAD

Lea Michele interpretó a Rachel Berry, una joven con aspiraciones artísticas que buscaba desarrollar una carrera en Broadway, mientras afrontaba conflictos personales y dificultades en sus relaciones con otros estudiantes.

Uno de los ejes narrativos de Rachel fue su relación intermitente con Finn Hudson, personaje interpretado por Cory Monteith, quien fue pareja de Michele en la vida real.

Monteith murió en 2013, durante la emisión de la serie. Su fallecimiento tuvo repercusiones en la historia de Glee, que incorporó un episodio dedicado a Finn en su quinta temporada.

Lea Michele Cory Monteith
Cory Monteith falleció durante la emisión de la serie en 2013. (WireImage)

El episodio final de la producción original se emitió el 20 de marzo de 2015. En ese desenlace, Rachel consigue un premio Tony, se casa con Jesse St. James, interpretado por Groff, y se convierte en madre sustituta del hijo de Kurt Hummel y Blaine Anderson, personajes interpretados por Chris Colfer y Darren Criss.

Antes de alcanzar reconocimiento televisivo, Michele ya contaba con experiencia en el teatro musical. Participó en producciones de Broadway como Los miserables, Ragtime, El violinista en el tejado y Spring Awakening, esta última junto a Jonathan Groff.

Después de Glee, intervino en diversos proyectos de cine y televisión, entre ellos la serie Scream Queens, también creada por Murphy.

Cabe destacar que en septiembre, Ryan Murphy confirmó que ya terminó de escribir el guion para un posible regreso de Glee.

The Price of Glee - Official Trailer
Ryan Murphy declaró que ya terminó de escribir el guion para el regreso de 'Glee'.

El creador habló sobre el proyecto durante el estreno de la nueva temporada de American Horror Story, donde explicó que el texto fue desarrollado junto con Brad Falchuk e Ian Brennan, quienes participaron con él en la escritura de las primeras temporadas de la producción.

“Acabo de terminar el guion hace una hora. He estado en contacto con unos diez miembros del reparto original. Es muy bonito, y aunque tenían muchas preguntas, todos se mostraron muy entusiasmados con la idea”, declaró a Entertainment Tonight.

Sin embargo, Ryan Murphy señaló que el guion todavía no ha sido presentado oficialmente al reparto.

“Nadie lo ha leído. Así que no sé, ya veremos. Me prometí a mí mismo que quería escribir un par de ellos para ver qué opinaba la gente, sobre todo el reparto, porque éramos muy unidos cuando lo estábamos rodando. Así que ya veremos”, dijo.

"American Horror Story. NYC"- Tráiler - Star+/ Streaming
Parte del elenco original de Glee conoce la propuesta de la nueva serie.

La posibilidad de recuperar la serie ya había sido mencionada por Murphy en julio. En declaraciones a People, el creador explicó que Glee había vuelto a despertar interés entre públicos jóvenes.

A partir de esa recepción, planteó la posibilidad de desarrollar una nueva versión o una continuación de la producción en algún formato.

“Esa serie es interesante porque ha vuelto. Muchos jóvenes la ven ahora. Y pienso: ‘Quizás deberíamos retomarla’. Mi nostalgia y mi cariño por ella son tales que creo que a la gente le gustaría ver una nueva versión de alguna forma”, expresó.

Temas Relacionados

Lea MicheleGleeestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sydney Sweeney se convierte en Cindy Lou Quien en un nuevo anuncio de lencería inspirado en ‘El Grinch’

La provocativa campaña también incluye referencias a ‘El Extraño mundo de Jack’

Sydney Sweeney se convierte en Cindy Lou Quien en un nuevo anuncio de lencería inspirado en ‘El Grinch’

Adrianne Curry arremete contra Victoria’s Secret y Kylie Jenner: “Ella no tiene cuerpo de modelo”

La ganadora de “America’s Next Top Model” cuestionó la elección de la empresaria para lucir el codiciado Fantasy Bra

Adrianne Curry arremete contra Victoria’s Secret y Kylie Jenner: “Ella no tiene cuerpo de modelo”

La boda de Chandler en “Friends” escondía una realidad dolorosa en la vida de Matthew Perry

La hermana del protagonista de “Friends” contó cómo vivió su familia aquellos años y reveló un detalle hasta ahora desconocido sobre una de las escenas más recordadas de la serie

La boda de Chandler en “Friends” escondía una realidad dolorosa en la vida de Matthew Perry

Creador del popular juego ‘Stick Run’ murió durante una transmisión en vivo

Manuel Otto, desarrollador y streamer alemán de 30 años, aparentemente se quitó la vida el martes por la noche; la ubicación exacta del fallecimiento no ha sido confirmada por las autoridades

Creador del popular juego ‘Stick Run’ murió durante una transmisión en vivo

‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

La ficción que conquistó al público con sus covers de grandes éxitos musicales regresa bajo la dirección creativa de Ryan Murphy

‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

DEPORTES

“No se puede despertar”: la pareja del capitán de Vasco Da Gama mostró en video cómo le impactó la derrota ante Boca

“No se puede despertar”: la pareja del capitán de Vasco Da Gama mostró en video cómo le impactó la derrota ante Boca

Bayern Múnich y Arsenal animan un choque de titanes por la fecha 3 de la Champions League

Cómo siguen las negociaciones entre la AFA y Scaloni: cuándo podría anunciarse la decisión final

“Es absurdo”: lluvia de críticas al método de votación al Balón de Oro más grande de la historia, en la que Cristiano aventaja a Messi

Dos clásicos, un viaje de 5.000 kilómetros y 11 partidos en 56 días: el desafiante fixture de Boca para intentar ganar cinco títulos en 2026

TELESHOW

Con mural de Disney y sin cuna, así es el soñado cuarto que Stephanie Demner preparó para su segunda hija

Con mural de Disney y sin cuna, así es el soñado cuarto que Stephanie Demner preparó para su segunda hija

Murió Saúl Blanch, pionero del heavy metal argentino y primera voz de Rata Blanca

El último adiós a Antonio Grimau en el cementerio de la Chacarita: el dolor de la familia

Barby Franco cumple 35 años: Fernando Burlando y su hija Sarah la despertaron con torta casera y un ramo de rosas

“El amor no se divide, se multiplica”, el tierno mensaje de la China Ansa para Rafi, su hijo que cumplió un año

INFOBAE AMÉRICA

Menos nicaragüenses destinan recursos a comprar electrodomésticos

Menos nicaragüenses destinan recursos a comprar electrodomésticos

Estudiantes salvadoreños regresan después de brillar con cuatro medallas de la Olimpiada Iberoamericana de Química

Fake news, indecisos y redes sociales: las claves de la disputa entre Lula y Bolsonaro

Gravedad y apoyo psicológico: cómo es la recuperación que enfrentan los astronautas al volver del espacio

Nueva Ley de Vivienda en Cuba: qué deben hacer los propietarios que viven fuera del país