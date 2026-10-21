Lea Michele ha sido confirmada para regresar como Rachel Berry en el reboot de ‘Glee’

Lea Michele se prepara para volver al universo de Glee con el reinicio de la serie. (Captura de video)

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Lea Michele volverá a interpretar a Rachel Berry en el reinicio de Glee, la serie musical creada por Ryan Murphy que prepara una nueva etapa para Disney+ y Hulu.

La información fue confirmada por Variety, que citó a varias fuentes cercanas al proyecto, aunque todavía no se han revelado detalles sobre la fecha de estreno, el argumento ni el alcance de la participación de los integrantes del elenco original.

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“Ella está dentro”, dijo una fuente. Mientras que otra afirmó: “Aún es pronto, pero nos sentimos bien y estamos contentos de que la banda vuelva a estar junta”.

Además de Lea Michele, otros dos actores de la producción original han publicado mensajes en redes sociales que parecen apuntar a su posible regreso: Heather Morris, quien interpretó a Brittany Pierce, y Chord Overstreet, conocido por su papel de Sam Evans.

Heather Morris también ha sido considerada para regresar a Glee.

Por el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre los personajes que aparecerán ni sobre la composición definitiva del reparto.

La serie original se emitió durante seis temporadas en la cadena Fox, entre 2009 y 2015. La historia seguía a un grupo de estudiantes de la escuela secundaria McKinley High que participaban en un club de canto y competían en distintas presentaciones musicales.

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Lea Michele interpretó a Rachel Berry, una joven con aspiraciones artísticas que buscaba desarrollar una carrera en Broadway, mientras afrontaba conflictos personales y dificultades en sus relaciones con otros estudiantes.

Uno de los ejes narrativos de Rachel fue su relación intermitente con Finn Hudson, personaje interpretado por Cory Monteith, quien fue pareja de Michele en la vida real.

Monteith murió en 2013, durante la emisión de la serie. Su fallecimiento tuvo repercusiones en la historia de Glee, que incorporó un episodio dedicado a Finn en su quinta temporada.

Cory Monteith falleció durante la emisión de la serie en 2013. (WireImage)

El episodio final de la producción original se emitió el 20 de marzo de 2015. En ese desenlace, Rachel consigue un premio Tony, se casa con Jesse St. James, interpretado por Groff, y se convierte en madre sustituta del hijo de Kurt Hummel y Blaine Anderson, personajes interpretados por Chris Colfer y Darren Criss.

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Antes de alcanzar reconocimiento televisivo, Michele ya contaba con experiencia en el teatro musical. Participó en producciones de Broadway como Los miserables, Ragtime, El violinista en el tejado y Spring Awakening, esta última junto a Jonathan Groff.

Después de Glee, intervino en diversos proyectos de cine y televisión, entre ellos la serie Scream Queens, también creada por Murphy.

Cabe destacar que en septiembre, Ryan Murphy confirmó que ya terminó de escribir el guion para un posible regreso de Glee.

Ryan Murphy declaró que ya terminó de escribir el guion para el regreso de 'Glee'.

El creador habló sobre el proyecto durante el estreno de la nueva temporada de American Horror Story, donde explicó que el texto fue desarrollado junto con Brad Falchuk e Ian Brennan, quienes participaron con él en la escritura de las primeras temporadas de la producción.

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“Acabo de terminar el guion hace una hora. He estado en contacto con unos diez miembros del reparto original. Es muy bonito, y aunque tenían muchas preguntas, todos se mostraron muy entusiasmados con la idea”, declaró a Entertainment Tonight.

Sin embargo, Ryan Murphy señaló que el guion todavía no ha sido presentado oficialmente al reparto.

“Nadie lo ha leído. Así que no sé, ya veremos. Me prometí a mí mismo que quería escribir un par de ellos para ver qué opinaba la gente, sobre todo el reparto, porque éramos muy unidos cuando lo estábamos rodando. Así que ya veremos”, dijo.

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Parte del elenco original de Glee conoce la propuesta de la nueva serie.

La posibilidad de recuperar la serie ya había sido mencionada por Murphy en julio. En declaraciones a People, el creador explicó que Glee había vuelto a despertar interés entre públicos jóvenes.

A partir de esa recepción, planteó la posibilidad de desarrollar una nueva versión o una continuación de la producción en algún formato.

“Esa serie es interesante porque ha vuelto. Muchos jóvenes la ven ahora. Y pienso: ‘Quizás deberíamos retomarla’. Mi nostalgia y mi cariño por ella son tales que creo que a la gente le gustaría ver una nueva versión de alguna forma”, expresó.