CD Projekt RED anuncia la actualización 2.5 de Cyberpunk 2077 para octubre

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, de CD Projekt RED.

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CD Projekt RED lanzará el 22 de octubre la actualización 2.5 de Cyberpunk 2077, un parche gratuito con objetos y funciones inspirados en Cyberpunk: Edgerunners 2, la nueva temporada del anime de Netflix. El contenido llegará primero a PC, PlayStation 5 y Xbox Series; la versión para Nintendo Switch 2 se publicará más adelante, todavía sin una fecha definida.

Qué incluirá la actualización 2.5

La actualización estará disponible para todos los propietarios de Cyberpunk 2077, incluso para quienes no hayan comprado la expansión Phantom Liberty. CD Projekt RED indicó que sus contenidos tomarán elementos de los personajes, las acciones y los acontecimientos presentados en la nueva temporada de la serie animada.

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El estudio todavía no publicó una lista completa, pero adelantó dos de las incorporaciones principales. Una será un nuevo estilo de juego basado en el uso de un arma en cada mano. La otra ampliará las opciones de personalización del cyberware, nombre que recibe la tecnología implantada en el cuerpo de los personajes para modificar sus capacidades físicas o de combate.

También habrá nuevos objetos y funciones relacionadas con el anime, aunque CD Projekt RED no confirmó cuáles podrán obtenerse mediante misiones, cuáles aparecerán en el inventario y si habrá requisitos específicos para desbloquearlos. La presentación completa permitirá conocer el alcance del parche y su efecto sobre las partidas existentes.

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Cyberpunk: Edgerunners 2 fue creada como una colaboración entre CD Projekt RED y el estudio de animación japonés Trigger. La actualización vincula el estreno de la nueva temporada con el videojuego, pero sus contenidos podrán descargarse sin costo adicional y no exigirán la compra de otro paquete.

Cuándo y dónde será la presentación

Antes del lanzamiento, CD Projekt RED realizará una nueva edición de REDstreams dedicada a la versión 2.5. La transmisión se dará el miércoles 21 de octubre y podrá seguirse mediante los canales oficiales del estudio en Twitch y YouTube, además de la página del juego en Steam.

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El programa mostrará en funcionamiento el sistema para utilizar dos armas y las opciones adicionales del cyberware. También servirá para precisar qué objetos de Cyberpunk: Edgerunners 2 estarán disponibles, cómo se integrarán en Cyberpunk 2077 y si el parche incorporará ajustes que no estén vinculados directamente con la serie.

CD Projekt RED acompañó el anuncio con una ilustración oficial realizada por Taisei Uchida, Yukiko Kakita y Yuichiro Tozawa. La imagen promocional reúne la identidad visual del videojuego con los nuevos personajes del anime, cuya segunda temporada llega a Netflix durante la misma semana que la actualización.

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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | Desarrollador y Distribuidor: CD Projekt | Disponible en: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

El futuro de Cyberpunk y los otros proyectos de CD Projekt RED

El parche aparece mientras CD Projekt RED trabaja en Cyberpunk 2, secuela que se encuentra en desarrollo desde su filial de Boston. El proyecto todavía está lejos de su lanzamiento y el estudio no comunicó una fecha, plataformas ni detalles concretos sobre su historia.

Una parte importante del equipo también está dedicada a The Witcher 4, la siguiente entrega principal de la serie de fantasía. Antes está previsto el lanzamiento en 2027 de The Witcher 3: Songs of the Past, una tercera expansión de la aventura de Geralt de Rivia desarrollada con la colaboración del estudio independiente Fool’s Theory.

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La versión 2.5 de Cyberpunk 2077 llegará menos de un mes después de otra actualización gratuita vinculada con el catálogo de CD Projekt RED: The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, una revisión con cambios visuales y jugables. En el caso del RPG futurista, la descarga comenzará el 22 de octubre en PC, PlayStation 5 y Xbox Series, mientras que Nintendo Switch 2 continúa sin una fecha concreta.