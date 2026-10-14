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5 frases de Arruabarrena tras la caída de Boca ante Vasco Da Gama: por qué Merentiel fue suplente y el contundente mensaje a los hinchas

El entrenador analizó la derrota por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana

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  • El mensaje para los fanáticos: “Que la gente crea, somos Boca”

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, habló en conferencia de prensa después de la caída 1-0 ante Vasco da Gama en la Bombonera por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Tras analizar el encuentro, fue consultado por la revancha y se mostró ilusionado con lograr la remontada el martes próximo desde las 21:30 (hora argentina) con sede a confirmar.

“Nos vamos con una sensación de frustración. En el primer tiempo nos costó encontrarle la vuelta, en ambos arcos nos costó, estuvimos muy acelerados, imprecisos. En el segundo tiempo tuvimos algo más de tranquilidad, y si bien estábamos compartiendo más la posesión de pelota, la expulsión nos llevó a tener más protagonismo en el área de ellos y a generar situaciones. Con empuje y algunos desbordes por banda tuvimos más situaciones. No ha sido nuestro mejor partido. Tenemos una semana para ir a Brasil a buscar la clasificación”, manifestó el Vasco a la hora de profundizar en los 90 minutos.

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Una de las primeras preguntas que le hicieron tuvo relación con la elección del conjunto titular: el DT optó por Enner Valencia como ariete y dejó en el banco de suplentes a Miguel Merentiel. “En cuanto al ingreso de Enner por Miguel, buscamos más presencia en el área y juego aéreo”, explicó.

El Xeneize falló varias ocasiones en el área, mientras que su rival marcó en uno de sus pocos avances a través de Adson. El dueño de casa no pudo contar con Leandro Paredes, su máxima figura, quien sufrió el viernes ante Instituto una lesión muscular.

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  • Arruabarrena sobre Villa: “Terminó con un tobillo hinchado”

“Sabemos lo que significa Leandro para nosotros, Leandro y Tomi (Aranda, también lesionado) nos dan esa pausa que necesitamos, tenemos una idea, y hoy nos aceleramos o estuvimos imprecisos. La categoría de Leandro no la voy a descubrir yo. Pero tenemos jugadores con los que podemos jugar mejor. No ha sido nuestra mejor versión, en la presión también nos ha costado. Del ímpetu, las ganas, el ir a buscar, no me voy a quejar nunca. Me hubiese gustado un resultado más favorable, restan 90 minutos, somos Boca, vamos a ir a buscarlo. Pero antes tenemos a Talleres”, advirtió.

En efecto, Boca Juniors volverá a jugar el próximo viernes desde las 21:30 contra Talleres en la Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura en un compromiso clave porque una victoria lo dejará como líder de la Tabla Anual. ¿Decidirá rotar el Vasco?

*El resumen del partido

“Ahora vamos al hotel, a concentrarnos, a pensar en el viernes y tendremos tiempo después del partido con Talleres para pensar los segundos 90 minutos con Vasco. Hay que corregir cosas. Nos hubiese gustado ganar en casa y no tener diferencia desfavorable, pero es fútbol. Vamos a poner lo mejor, trataré de poner lo mejor. Hablaré como siempre con la parte médica, con los jugadores, e iremos viendo en los entrenamientos. Tenemos una idea. En la zona media estamos un poco justos, pero vamos a tratar de poner lo mejor. Es lo que necesitamos y lo que venimos haciendo”, aseguró.

Por último, Arruabarrena aceptó dejarle un mensaje a los hinchas, que acompañaron con aliento los 90 minutos. “A la gente le digo que mantenga la ilusión. Somos Boca e iremos a dejar todo, partido a partido. Que la gente crea en el equipo, el grupo está bien. La derrota duele y está bien que duela, pero estamos en un club que demanda que nos levantemos rápido. Queremos seguir peleando todo y en eso estamos. Una derrota no nos tiene que hacer bajar los brazos. Estamos en un club que no da tiempo para agachar la cabeza”, concluyó.

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