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Cierre corto de Di Lollo, centro y franco cabezazo: el gol de Vasco Da Gama que abrió el duelo ante Boca Juniors por la Sudamericana

El equipo brasileño anotó el primer tanto de la semifinal de ida en La Bombonera

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*El gol de Adson

Tanto Boca Juniors como Vasco Da Gama se arrimaron en el inicio del partido de ida por la semifinal de la Copa Sudamericana en La Bombonera. Sin embargo, fueron los brasileños los que se pusieron en ventaja ante el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

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A los 25 minutos, Lautaro Di Lollo dejó corto un cierre sobre el sector izquierdo y la pelota la capturó Andrés Gómez, quien mandó un centro con rosca al área y Adson le ganó en la marca a Facundo Herrera. Con un franco cabezazo, colgó el balón en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Álvaro Montero.

Fue un balde de agua fría para el elenco local, que debió reaccionar para conseguir la igualdad. Pero hubo más ganas que precisión en los pases y una idea para poder plasmar el 1-1. Incluso las desprolijidades en el fondo del equipo xeneize siguieron y los últimos minutos de la primera mitad fueron difíciles para Boca Juniors.

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El conjunto carioca se fue con la ventaja mínima al descanso en un encuentro donde también hubo fricciones en los 45 minutos iniciales.

La revancha será en una semana en Río de Janeiro, aún sin sede confirmada.

Antes Boca Juniors recibirá a Talleres de Córdoba el viernes a partir de las 21.30 por la fecha 13 del Torneo Clausura. El elenco a cargo del Vasco es tercero en la Zona A con 21 puntos y está a 5 del líder Instituto de Córdoba.

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