Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

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El duelo estelar entre Atlético de Madrid-Manchester United abrirá la segunda fecha de la Champions League: la agenda completa de la jornada Mientras que los dirigidos por el Cholo Simeone reciben al gigante de Inglaterra, el Inter hará lo propio ante el Brujas belga. Barcelona, Bayern Múnich y Napoli también tendrán acción

Histórico: la Fórmula 1 anunció que volverá a tener un Gran Premio en África a partir de 2030 La Máxima confirmó que Ruanda albergará una fecha del calendario a partir de la próxima década. La última vez que se corrió en el continente fue en 1993

La batalla de Floresta tiene nombre propio: quién es el barra de All Boys con derecho de admisión que la Policía capturó y desató el caos Federico Adán, sancionado desde marzo por el uso de pirotecnia no autorizada, intentó ingresar al estadio antes del partido ante Godoy Cruz y desató un enfrentamiento con cuatro policías heridos y ocho detenidos

El detrás de escena de la polémica en All Boys-Godoy Cruz: Lamolina, un celular y una decisión que desafía las reglas de juego El árbitro modificó su resolución después de que le exhibieran imágenes en un teléfono celular. Si ese material fue determinante para cambiar su decisión, incurrió en un grave error de procedimiento