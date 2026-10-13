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Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena recibirá al conjunto brasileño en la Bombonera desde las 21.30. Transmiten ESPN, Disney+ y DSports a las 21.30

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12:33 hsHoy

Arruabarrena sobre la ausencia de Paredes: “Perdemos un líder y una referencia”

11:26 hsHoy

La historia de amor de Claudio Spinelli y Cielo López: de la huida de película de la guerra en Ucrania al romance en Río

El delantero de Vasco da Gama vivió junto a su esposa uno de los episodios más intensos, cuando debió escapar de un país bajo ataque apenas dos meses después de casarse. Ahora triunfa en el Vasco Da Gama, rival de Boca en las semis de la Sudamericana

Un futbolista del Vaco Da Gama, rival de Boca en las semifinales de la Sudamericana, sonríe junto a su pareja en el asiento trasero de un vehículo tras la celebración de su boda (Instagram)
Un futbolista del Vaco Da Gama, rival de Boca en las semifinales de la Sudamericana, sonríe junto a su pareja en el asiento trasero de un vehículo tras la celebración de su boda (Instagram)

Claudio Paul Spinelli y Cielo López se casaron el 18 de diciembre de 2021 en Puerto Madero, Buenos Aires, en una ceremonia para la que el delantero viajó desde Ucrania con un permiso especial de su club, el FC Oleksandria. Apenas dos meses después, la pareja vivió uno de los episodios más intensos de su historia juntos: la invasión rusa a territorio ucraniano, que obligó al futbolista a escapar del país mientras su esposa quedaba varada en una escala en París.

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11:02 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Alan Lescano, Carlos Andrés Gómez; y Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel.

11:00 hsHoy

A qué hora jugarán Boca-Vasco da Gama:

El duelo comenzará a las 21.30 y se podrá seguir por la pantalla de ESPN, Disney+ y DSports.

10:59 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama.

Fotografía dividida en dos partes con un jugador de camiseta azul y amarilla a la izquierda y un jugador de camiseta blanca a la derecha.
Boca Juniors vs Vasco da Gama (Imagen Ilustrativa Infobae)

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