Cuándo y dónde se jugará la revancha entre Boca y Vasco Da Gama: el insólito conflicto con la sede del partido

Vasco Da Gama dio el golpe y venció 1-0 a Boca en el primer partido de las semifinales de la Copa Sudamericana (REUTERS/Agustin Marcarian)

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El consorcio Fla-Flu, integrado por Flamengo y Fluminense y encargado de administrar el estadio Maracaná, presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Río de Janeiro para impedir que Vasco da Gama reciba a Boca Juniors en el histórico escenario por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. La presentación llegó apenas horas después de que la Justicia carioca fallara a favor del club de la Colina, en medio de la disputa de la ida entre ambos equipos en la Bombonera.

El fallo que desencadenó la nueva embestida judicial lleva la firma del juez Domingos de Almeida Neto, del Órgano Especial del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. A las 7:11 de la mañana del martes, el magistrado anuló la medida cautelar que habían obtenido los concesionarios del estadio días atrás y restableció la orden original que obliga a ceder el Maracaná para el partido programado el próximo martes 20 de octubre, a las 21:30. Tras conocerse la resolución, Vasco da Gama retomó la venta de entradas y llegó a comercializar cerca de 50.000 tickets, una cifra que el estadio Nilton Santos, la sede alternativa que el club siempre rechazó, no podría absorber si se suma al público visitante.

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Vista del Estadio Maracaná de Río de Janeiro (AP Foto/Gregory Payán)

Ante el revés judicial, Flamengo y Fluminense redireccionaron su estrategia legal. El consorcio solicitó esta vez la suspensión de la seguridad del evento como vía para frenar la utilización del recinto, un planteo que deberá resolver el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el ministro Luis Felipe Salomão. La maniobra se suma a una seguidilla de idas y vueltas judiciales que vienen marcando la previa de la serie desde la semana pasada.

El propio Ministerio Público de Río de Janeiro había intervenido a favor de Vasco en instancias anteriores, al sostener que el Maracaná reúne las mejores condiciones de seguridad pública, movilidad urbana, logística e infraestructura para un partido de esta magnitud. Ese argumento técnico fue uno de los pilares que utilizó el club carioca para revertir la medida cautelar que el sábado había beneficiado al consorcio, cuando la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, Suely Lopes Magalhães, había hecho lugar al pedido de Fla-Flu al advertir un riesgo de superposición con un partido de básquet entre Flamengo y Botafogo previsto para el Maracanãzinho, el estadio cubierto contiguo.

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Vasco da Gama no puede utilizar su propio estadio, el São Januário, debido a que no cumple con el requisito de 30.000 localidades que exige la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para partidos de esta instancia. Esa restricción reglamentaria explica por qué la disputa por el Maracaná se convirtió en el centro de la previa, más allá de lo estrictamente futbolístico.

Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo)

La Conmebol ya le comunicó tanto a Vasco da Gama como a la Confederación Brasileña de Fútbol que, en caso de que una nueva resolución judicial vete el uso del Maracaná, el partido se trasladaría a Asunción, Paraguay. Según informó el medio brasileño Sportv, esa posibilidad se mantiene latente mientras continúa el litigio, aunque todavía no implica un cambio confirmado de sede.

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El presidente de Vasco da Gama, Pedrinho, se refirió a esa chance en diálogo con ESPN Brasil, previo al partido de ida en la Bombonera. “Venía dentro del ómnibus y me enteré que el consorcio entró en la Justicia nuevamente y existe ese aviso de la Conmebol que se podría cambiar el partido de Brasil para Paraguay”, relató el dirigente, quien calificó la maniobra del consorcio como “una cobardía con la institución” y con la competición, al considerar que su equipo se vería obligado a jugar “fuera de su Estado, fuera de su país”.

Pedrinho también describió el trasfondo de la disputa entre ambas partes: “Nosotros sabemos que un partido no estropearía el césped. A pesar de nunca haber tenido un conflicto así directo con el presidente del Flamengo, la situación pasó a una cosa menos técnica y mucho más para ver quién tiene más fuerza para prevalecer, y eso es un prejuicio, porque yo no estoy haciendo fuerza para ganar, para decir que soy poderoso, cero. Es porque yo necesito jugar”, sostuvo el dirigente de Vasco.

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Horas después de esas declaraciones, el presidente de Flamengo, José Boto, redobló la apuesta tras su llegada a la Argentina, adonde viajó para presenciar el partido de su equipo ante Estudiantes de La Plata, programado para el jueves por la Copa Libertadores. “Preocupa pagar por tu casa y que venga otra persona y haga una fiesta”, expresó el dirigente, en referencia al reclamo de su club sobre el uso del estadio.

El litigio se desarrolla en paralelo a la definición de la otra semifinal de la Copa Sudamericana, que enfrenta a Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. Ese cruce disputará su partido de ida este miércoles 14 de octubre en Brasil, mientras que la revancha se jugará en Uruguay el 21 de octubre. En el caso de Boca y Vasco da Gama, la resolución definitiva sobre la sede del partido de vuelta, prevista originalmente para el Maracaná, quedará en manos del Tribunal Superior de Justicia de Río de Janeiro en los próximos días.

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