Cambio histórico en el tenis: Alexander Zverev se convertirá en N°1 del mundo por primera vez y se unirá a un selecto grupo

Alexander Zverev asegurará el primer puesto del ranking ATP al final de la temporada 2026. (REUTERS/Tyrone Siu)

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Alexander Zverev terminará la temporada 2026 como número 1 del ranking ATP, un logro inédito para el tenis alemán y el primero de esa magnitud en la carrera del jugador de Hamburgo, que tiene 29 años. La confirmación llegó durante el Masters 1000 de Shanghái, a partir de una combinación de resultados que dejó sin opciones matemáticas a sus perseguidores en la clasificación.

El alemán cerrará el año en la cima tras una campaña que incluyó sus dos primeros títulos de Grand Slam: Roland Garros y el US Open. También alcanzó la final de Wimbledon, una actuación que lo convirtió en el primer tenista alemán que disputó el partido decisivo de los cuatro torneos mayores.

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El ascenso del teutón a la cúspide mundial adquiere una dimensión histórica al analizar las estadísticas de la ATP. Zverev llegará al cierre oficial de la temporada (el próximo 23 de noviembre) con 29 años y 217 días y quedará a tres días del registro de Andre Agassi, quien logró por primera vez el número 1 de fin de año en 1999 con 29 años y 214 días. Andy Murray había alcanzado esa condición en 2016, a los 29 años y 197 días.Zverev se convertirá en el segundo jugador de mayor edad en alcanzar el número 1 por primera vez en su carrera. Por delante de ambos solo queda el legendario australiano John Newcombe, quien saboreó el liderato en 1974 con más de 30 años, en una época donde pisar las tres décadas era sinónimo de retirada inminente.

El recorrido del alemán durante 2026 modificó su lugar dentro del circuito. Comenzó el año sin títulos de Grand Slam y conquistó Roland Garros tras imponerse al italiano Flavio Cobolli en una final de cinco sets. Meses después, sumó el US Open y consolidó un saldo de 25 triunfos y dos derrotas en torneos de Grand Slam durante la temporada.

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Zverev será el nuevo número uno del tenis mundial

El tenista expresó su satisfacción por el resultado del año y vinculó el ascenso al primer puesto con el proceso que atravesó después de su lesión de tobillo. “Ha sido una temporada fantástica para mí tras ganar en París y Nueva York, y saber que terminaré el año en lo más alto de la clasificación es un sueño hecho realidad; se ha puesto mucho trabajo y esfuerzo para alcanzar esta meta, especialmente tras regresar de la lesión de tobillo, y espero terminar la temporada con estilo”, afirmó Zverev en declaraciones facilitadas por la ATP.

La clasificación también refleja su regularidad en el circuito. Antes de esta temporada, Zverev había llegado cinco veces al top 5 y ocho veces al top 10. El 2 de noviembre aparece como la fecha más temprana para su ingreso formal al primer puesto del ranking mundial, lo que lo convertirá en el trigésimo jugador de la historia que alcanza esa posición.

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La resolución de la clasificación se produjo en Shanghái. Jannik Sinner, hasta entonces líder del ranking, quedó fuera del resto de la temporada por una lesión de rodilla y no podrá defender los 3.000 puntos que había sumado en el tramo final del calendario anterior.

Carlos Alcaraz conservaba la posibilidad de discutir el primer puesto, pero su eliminación en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái ante el belga Zizou Bergs terminó con esa opción. Ese resultado aseguró que Alexander Zverev cerrará el año en la primera posición.

El alemán se unirá a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como los jugadores en actividad que lograron finalizar una temporada al frente del ranking ATP. Djokovic lo consiguió en ocho oportunidades, Alcaraz en dos y Sinner en una.

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La lista cronológica de los 30 tenistas que han alcanzado el N°1 del ranking ATP desde su creación en 1973 está compuesta por Ilie Nastase, John Newcombe, Jimmy Connors, Bjorn Borg, John McEnroe, Ivan Lendl, Mats Wilander, Stefan Edberg, Boris Becker, Jim Courier, Pete Sampras, Andre Agassi, Thomas Muster, Marcelo Ríos, Carlos Moyá, Yevgeny Kafelnikov, Patrick Rafter, Marat Safin, Gustavo Kuerten, Lleyton Hewitt, Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Zverev.

El tenista alemán conquistó Roland Garros y el US Open durante su campaña de 2026. (REUTERS/Tyrone Siu)

El impacto también tendrá una dimensión histórica para Alemania. Zverev será el primer representante de ese país que termine un año como número 1 del mundo, por encima de los antecedentes de Boris Becker, quien nunca alcanzó esa condición al final de una temporada.

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El presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), Andrea Gaudenzi, felicitó al jugador alemán por asegurar el primer puesto al cierre del calendario. El dirigente ubicó el logro dentro de una trayectoria que sostuvo a Zverev entre los principales protagonistas del circuito durante la última década.

“Terminar la temporada como número uno a final de año es el logro definitivo en nuestro deporte; Sascha ha sido de forma constante uno de los mejores del mundo durante una década y lograrlo por primera vez a los 29 años demuestra su valentía y determinación para seguir empujando hacia adelante”, sostuvo Gaudenzi.

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Zverev disputa los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái, donde busca su octavo título en esa categoría. Luego afrontará las Nitto ATP Finals, el último torneo relevante de su calendario. Allí intentará obtener su tercer trofeo de maestro y pasar a integrar el grupo de ocho jugadores que conquistaron al menos tres títulos en ese certamen.