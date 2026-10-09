Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

Leisure Suit Larry

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Assemble Entertainment anunció que Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry y Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, publicados en 2018 y 2020, dejarán de venderse en Steam el 23 de octubre. Son las dos entregas más recientes de Leisure Suit Larry y su retiro se suma al de otros siete títulos de la serie, eliminados de la tienda de PC durante el año pasado.

Una última rebaja antes del retiro

Assemble comunicó la decisión mediante una actualización publicada en Steam. La editora agradeció a quienes acompañaron el regreso del personaje y advirtió que ambos juegos desaparecerán de la tienda después de la fecha indicada. También señaló que no puede compartir información sobre el futuro de Larry.

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Antes del retiro, los dos títulos recibieron un descuento del 95%. En la tienda estadounidense de Steam quedaron a 1,99 dólares cada uno, frente a su precio habitual de 39,99 dólares. La promoción no aparecía en todos los territorios al momento de los reportes.

Las rebajas también llegaron a GOG y Nintendo Switch, donde cada juego figuraba por 1,99 dólares o 0,89 libras, según la región. Todavía no está claro si Xbox y PlayStation aplicarán descuentos equivalentes en sus respectivas tiendas.

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Las fuentes difieren sobre el alcance definitivo del retiro. El anuncio reproducido desde Steam confirma que ambos juegos saldrán de esa plataforma, mientras que otro reporte incluye a GOG entre las tiendas afectadas. Assemble no detalló públicamente si las versiones de GOG y Switch también dejarán de venderse el 23 de octubre.

El retiro de una tienda digital significa que ya no podrán realizarse nuevas compras desde esa plataforma. El anuncio no especifica qué ocurrirá con las versiones adquiridas previamente ni ofrece detalles sobre futuras reediciones.

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Una serie que ya había perdido siete juegos

El movimiento llega después de que siete juegos anteriores fueran retirados de Steam el año pasado. La lista incluía seis aventuras de Sierra On-Line, numeradas del 1 al 7 debido a que nunca existió una cuarta entrega oficial, y Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude, desarrollado por High Voltage Software y lanzado en 2004.

Esos retiros dejaron fuera de Steam buena parte del catálogo histórico. Sin embargo, las versiones antiguas continuaron disponibles en GOG, una diferencia que alimentó dudas sobre los derechos de distribución en cada tienda.

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La única entrega adicional es Leisure Suit Larry: Box Office Bust, publicada por Team17 para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Ese juego tampoco se encuentra actualmente disponible para compra digital. Si las dos aventuras de Assemble desaparecen de todas las tiendas señaladas, GOG podría quedar como el único escaparate con parte del catálogo clásico, siempre que esas versiones antiguas permanezcan publicadas.

La franquicia pasó por distintos desarrolladores y editores durante más de tres décadas, con proyectos cancelados, remakes y entregas producidas sin la participación directa de su creador, Al Lowe. Esa cadena de acuerdos comerciales complica el seguimiento de sus derechos y ayuda a explicar por qué cada plataforma puede presentar una situación diferente.

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Leisure Suit Larry

La posible conexión con Electronic Arts

Assemble no explicó el motivo del retiro. Phil Salvador, director de biblioteca de la Video Game History Foundation, planteó que la causa podría estar relacionada con un acuerdo de licencia y distribución firmado antes de que Electronic Arts comprara Codemasters en 2021.

Salvador recuperó un mensaje publicado por un integrante de Assemble en 2018. Según esa comunicación, Codemasters era propietaria de la propiedad intelectual de Leisure Suit Larry y había concedido a Assemble derechos exclusivos para su distribución en línea. La licencia no incluía la publicación en GOG.

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La hipótesis es que Electronic Arts pudo haber terminado o dejado vencer ese acuerdo después de adquirir Codemasters. Eso obligaría a Assemble a retirar los juegos de las tiendas cubiertas por la licencia. Ninguna de las empresas confirmó esa explicación, por lo que sigue siendo una posibilidad basada en la información contractual compartida en 2018.

La exclusión de GOG en aquel acuerdo también explicaría por qué varios títulos clásicos continuaron allí después de desaparecer de Steam. Queda pendiente saber si las dos entregas de Wet Dreams seguirán el mismo camino o si su venta terminará igualmente en esa plataforma. Por ahora, la única fecha confirmada directamente por Assemble es el 23 de octubre para Steam.

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