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Prime Video prepara el regreso de ‘Stargate’ con la creadora de ‘WandaVision’

La producción todavía no tiene trama, reparto ni fecha de estreno confirmados

Stargate
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Amazon MGM Studios prepara una nueva serie de Stargate para Prime Video, con Jac Schaeffer, creadora de WandaVision y Agatha en todas partes, vinculada al desarrollo. El proyecto se encuentra en una etapa inicial y el estudio abrirá próximamente su sala de guionistas, aunque todavía no informó la historia, el reparto ni una fecha de estreno.

El equipo detrás del regreso

Schaeffer llegará al proyecto después de trabajar en dos series del Universo Cinematográfico de Marvel para Disney+. Creó la miniserie WandaVision, estrenada en 2021, y posteriormente estuvo detrás de Agatha en todas partes, lanzada en 2024.

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La producción ejecutiva también contará con Joby Harold y Tory Tunnell, integrantes de Safehouse Pictures. Los tres participarán en una propuesta cuyo enfoque todavía no fue detallado: Amazon MGM Studios no indicó si continuará las historias anteriores, recuperará personajes conocidos o presentará un nuevo punto de entrada a la franquicia.

Según la información publicada originalmente por Variety, el próximo paso será abrir la sala de guionistas. Este término designa al grupo de escritores que trabaja de forma coordinada para definir la historia general, dividir los episodios y desarrollar personajes antes del rodaje.

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La apertura de esa sala indica que la serie todavía atraviesa una fase temprana. Tampoco se conoce cuántos episodios tendrá, cuándo comenzará la producción o qué otros responsables creativos se incorporarán. Variety intentó obtener declaraciones de Amazon MGM Studios y Schaeffer, pero ninguna de las dos partes ofreció información complementaria.

De la película de 1994 a diez temporadas de televisión

Stargate comenzó en 1994 con Stargate, puerta a las estrellas, película dirigida por Roland Emmerich. Su historia introdujo una antigua estructura capaz de abrir conexiones entre planetas, una idea que tres años después dio el salto a la televisión.

Stargate SG-1 se estrenó en 1997 y permaneció al aire durante diez temporadas, hasta 2007. Esa extensa etapa convirtió a la televisión en el formato principal de la franquicia y permitió desarrollar durante años sus equipos de exploración, conflictos y destinos conectados por la puerta.

En 2004 comenzó Stargate Atlantis, serie ambientada después de los acontecimientos de la séptima temporada de Stargate SG-1. La producción se extendió hasta 2009 y trasladó la acción a otros escenarios sin abandonar la estructura de expediciones y viajes que caracterizaba a su predecesora.

La historia de SG-1 también continuó mediante producciones estrenadas directamente como películas. En 2008 llegaron Stargate: El arca de la verdad y Stargate: Continuum. Un año más tarde se lanzó Stargate SG-1: Hijos de los Dioses, una nueva versión del episodio piloto de la serie.

Stargate
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Una franquicia sin serie regular desde 2018

La producción televisiva más reciente fue Stargate: Origins, estrenada en 2018. La serie tuvo una única temporada de diez episodios y se centró en una etapa anterior de la cronología. Desde entonces, la franquicia no presentó otra ficción episódica.

El nuevo proyecto será exclusivo de Prime Video, pero todavía no está claro qué relación tendrá con las series y películas previas. Esa decisión será central para determinar si los espectadores necesitarán conocer Stargate SG-1 y sus derivados o si la propuesta estará diseñada para una audiencia nueva.

La participación de Schaeffer ofrece la primera referencia concreta sobre el perfil creativo de la producción. Sus trabajos recientes estuvieron ligados a historias televisivas derivadas de personajes y relatos ya establecidos, aunque Amazon MGM Studios no explicó qué funciones específicas asumirá más allá de su participación en el desarrollo y la producción ejecutiva.

Por ahora, tampoco hay actores asociados ni un calendario anunciado para el rodaje. El siguiente avance confirmado será la formación de la sala de guionistas, donde comenzarán a definirse la trama, los personajes y la estructura de la nueva serie de Stargate.

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