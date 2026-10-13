Estados Unidos

Un frente frío amenaza al noreste de EEUU con lluvias, fuertes vientos y posibles nevadas este fin de semana

Boston y Nueva York esperan precipitaciones y un marcado descenso de temperatura entre el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, mientras que las zonas elevadas de Nueva York y Maine podrían registrar una mezcla de lluvia y nieve

Las temperaturas máximas en Nueva York registrarán un descenso de 11 grados Celsius entre el viernes y el sábado. (REUTERS/Shannon Stapleton)
Las temperaturas máximas en Nueva York registrarán un descenso de 11 grados Celsius entre el viernes y el sábado. (REUTERS/Shannon Stapleton)
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Un frente frío y una baja presión afectarán al noreste de Estados Unidos con lluvias, viento y posibilidad de nieve en zonas elevadas entre el viernes 16 y el sábado 17 de octubre. Boston y Nueva York esperan precipitaciones antes de un descenso de temperatura durante el fin de semana, mientras que los Adirondacks y el norte de Maine podrían registrar una mezcla de lluvia y nieve. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la trayectoria final de la baja determinará la intensidad de las rachas y el alcance de los efectos costeros.

Los pronósticos oficiales consultados prevén lluvias en las principales ciudades del corredor noreste el viernes, seguidas por condiciones más frías y ventosas el sábado. La información de Fox Weather planteó que el sistema podría experimentar una rápida profundización frente a Nueva Inglaterra, un proceso conocido como bombogénesis, pero los productos públicos del Servicio Meteorológico Nacional no habían confirmado todavía los valores de presión ni las rachas máximas indicadas por ese medio.

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El interés meteorológico se concentra en la posible evolución de la baja sobre el Atlántico, donde el contraste entre masas de aire y la circulación en altura puede favorecer su intensificación. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica explica que la bombogénesis ocurre cuando un ciclón de latitudes medias se fortalece con rapidez en un período de 24 horas, aunque el umbral técnico de caída de presión cambia según la latitud.

¿Lloverá en Boston y Nueva York el viernes 16 de octubre?

El pronóstico para Boston contempla lluvias y niebla durante el viernes 16 de octubre, con precipitaciones que podrían continuar durante la noche. Para el sábado, el parte anticipa una máxima cercana a 10 ℃, equivalente a 50 ℉, y condiciones ventosas tras el desplazamiento del frente frío. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico público de siete días no detallaba aún la velocidad máxima de las rachas previstas para la ciudad.

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En Nueva York, el panorama es similar. El parte para Manhattan prevé lluvias el viernes, con una temperatura máxima cercana a 22 ℃, o 71 ℉, y precipitaciones probables durante la noche. El sábado se espera cielo despejado o con poca nubosidad, viento y una máxima próxima a 11 ℃, equivalente a 52 ℉. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la variación prevista entre ambas jornadas representa un descenso de alrededor de 11 ℃ en las temperaturas máximas.

La oficina del NWS que cubre el área metropolitana de Nueva York informó que los principales modelos meteorológicos coincidían en el paso de un sistema frontal entre la tarde del viernes y las primeras horas del sábado. El organismo señaló que el escenario favorecía vientos del noroeste y aire más frío detrás del frente. Según la discusión técnica del Servicio Meteorológico Nacional, había mayor confianza en un período de viento fuerte y enfriamiento durante el fin de semana.

Un frente frío afectará al noreste de Estados Unidos con lluvias, viento y probabilidad de nieve entre el 16 y el 17 de octubre. (REUTERS/Brendan McDermid)
Un frente frío afectará al noreste de Estados Unidos con lluvias, viento y probabilidad de nieve entre el 16 y el 17 de octubre. (REUTERS/Brendan McDermid)

¿Habrá vientos de hasta 80 kilómetros por hora en Boston y Nueva York?

Fox Weather indicó que podrían producirse rachas de entre 64 y 80 kilómetros por hora en sectores de la costa de Nueva Inglaterra, incluidos Boston y Nueva York. Sin embargo, los pronósticos oficiales disponibles hasta el martes 13 de octubre se limitaban a anticipar condiciones ventosas o con brisa fuerte en ambas ciudades, sin confirmar todavía esas velocidades. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los avisos por viento se actualizan cuando aumenta la certeza sobre la intensidad, la duración y el área afectada.

La diferencia entre una previsión de modelos y una alerta oficial es relevante para la población. Los modelos ofrecen escenarios probables a varios días, pero los avisos meteorológicos se emiten tras una evaluación de la confianza en el pronóstico y de los impactos esperados. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda consultar sus actualizaciones locales antes de planificar desplazamientos, actividades al aire libre o tareas en zonas expuestas.

Los vientos más fuertes podrían concentrarse sobre aguas abiertas si la baja se organiza y se aleja hacia el Atlántico. Ese patrón reduce, en principio, el riesgo de una marejada asociada a vientos persistentes desde el océano hacia la costa, aunque no elimina el peligro para embarcaciones ni para actividades cercanas al mar. Según el Centro de Predicción Oceánica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la combinación de viento y oleaje requiere vigilancia específica en el Atlántico noroccidental.

¿Dónde puede nevar en el noreste de Estados Unidos?

La probabilidad de nieve se concentra en áreas interiores y de mayor altitud. En Saranac Lake, dentro de los Adirondacks del estado de Nueva York, el pronóstico prevé lluvia durante el viernes y chubascos de nieve por la noche. La temperatura mínima podría caer hasta -6 ℃, equivalente a 22 ℉, mientras que el sábado tendría una máxima cercana a -4 ℃, o 24 ℉. Según el Servicio Meteorológico Nacional, también se esperan condiciones ventosas durante ese período.

Para Caribou, en el norte de Maine, el pronóstico oficial contempla lluvia el viernes y una transición a lluvia y nieve durante la noche. El sábado persistiría la posibilidad de precipitaciones mixtas, con viento y una temperatura máxima próxima a 5 ℃, equivalente a 41 ℉. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los partes públicos confirmaban el riesgo de nieve o aguanieve, pero no definían aún una acumulación generalizada para toda la región.

Fox Weather informó que algunos sectores de los Adirondacks, el norte de Nueva Inglaterra y el norte de Maine podrían recibir entre 2,5 y 7,6 centímetros de nieve, equivalentes a una a tres pulgadas. Esa cifra no figuraba todavía en los pronósticos oficiales revisados. El Servicio Meteorológico Nacional suele ajustar los mapas de acumulación y los avisos invernales a medida que se precisa la ubicación de la banda de precipitación y el ingreso del aire frío.

El Centro de Predicción Oceánica mantiene la vigilancia sobre el Atlántico noroccidental por riesgo de oleaje elevado y viento en alta mar. (REUTERS/CJ Gunther)
El Centro de Predicción Oceánica mantiene la vigilancia sobre el Atlántico noroccidental por riesgo de oleaje elevado y viento en alta mar. (REUTERS/CJ Gunther)

¿Qué es la bombogénesis y por qué importa para el pronóstico?

La bombogénesis describe el fortalecimiento acelerado de un ciclón extratropical. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica indica que se trata de un proceso de rápida intensificación de una baja presión en un período de 24 horas. Puede producirse cuando una masa de aire frío se encuentra con otra más cálida, en particular sobre aguas oceánicas que conservan temperaturas superiores a las del aire continental.

La definición difundida por Fox Weather señala una caída de al menos 24 milibares en 24 horas. La explicación requiere una precisión técnica: la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica establece que ese umbral corresponde a una latitud cercana a los 60 grados. Cerca de la latitud de Nueva York, el descenso necesario para considerar que existe bombogénesis es de alrededor de 17,8 hectopascales en un día.

Los pronósticos oficiales no confirmaban, hasta el martes 13 de octubre, que la presión del centro de la baja fuera a caer desde aproximadamente 1.000 hectopascales hasta la franja de 960 o 970 hectopascales sobre el Atlántico. Ese descenso permitiría clasificar al sistema como una profundización rápida, pero todavía depende de la interacción entre el frente frío, la corriente en chorro y la temperatura de la superficie oceánica. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, esos factores influyen en la evolución de los ciclones extratropicales.

¿Qué deben seguir los residentes y navegantes antes del fin de semana?

Los residentes de Boston y Nueva York deberán prestar atención a las actualizaciones por lluvias, viento y descenso de temperatura entre el viernes y el sábado. En los Adirondacks y el norte de Maine, las condiciones podrían complicar la circulación en rutas de montaña o caminos donde la precipitación cambie de lluvia a nieve. El Servicio Meteorológico Nacional publica pronósticos locales, alertas y avisos a medida que incorpora nuevos datos de observación.

Los navegantes y las comunidades costeras deberán seguir los productos marítimos, en especial si la baja se profundiza sobre el Atlántico. Un sistema más intenso puede generar rachas fuertes y oleaje elevado lejos de la costa, aun cuando el centro de circulación no toque tierra. De acuerdo con el Centro de Predicción Oceánica, los avisos marítimos permitirán precisar el alcance de las condiciones adversas en las aguas del noreste estadounidense.

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