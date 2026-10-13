El grito desde un techo en Sancti Spíritus que llevó a un tatuador cubano a la cárcel política más poblada de la historia

Un hombre permanece de pie sobre el tejado de tejas de una vivienda colonial mientras observa el panorama urbano de la ciudad bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Con la voz quebrada desde el techo de su propia casa, el tatuador Oscar Echevarría Rubio gritó “Abajo la dictadura” antes de que la Seguridad del Estado lo detuviera. Hoy continúa bajo custodia en la unidad provincial de instrucción penal de Sancti Spíritus, conocida como el Vivac.

Su protesta se suma a una cifra que acaba de marcar un récord. Según Prisoners Defenders, organización de defensa de presos políticos, Cuba mantenía 1,372 presos políticos al 1 de octubre, la cifra más alta jamás documentada por el organismo.

PUBLICIDAD

Un grito desde la azotea del Reparto Escribano

Echevarría se encaramó en el techo de su vivienda, en el Reparto Escribano de la ciudad espirituana, y lanzó consignas contestatarias: “Abajo la dictadura”, “Patria y Vida”, “Abajo Raúl Castro” y “Abajo el comunismo”. Su sobrina, Aitana Echevarría, lo acompañó desde abajo y repitió las frases de rechazo al sistema.

Adriano Castañeda, periodista del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), relató la escena a Radio Martí desde la capital de Sancti Spíritus.

Una máquina de tatuar metálica y varios frascos de tinta reposan sobre una mesa de madera gastada frente a una ventana que da a una calle oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ejerció su derecho a la libertad de expresión, agobiado por todo lo que estamos pasando, por lo que está padeciendo su comunidad, la situación de ahora y la falta de libertad en general”, explicó.

PUBLICIDAD

Un operativo liderado por el jefe antisubversivo de la provincia

El despliegue quedó a cargo del mayor Orelvis Pérez Díaz, jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva del Ministerio del Interior (MININT) en Sancti Spíritus. Tras la intervención, Echevarría quedó bajo la jurisdicción de instrucción penal, en la sede local de la Seguridad del Estado.

Cubanos llegaron a la Plaza Independencia a pedir libertad por presos políticos de Cuba (@_RodriguezJuan_)

Castañeda señaló a Radio Martí que el tatuador ya había tenido roces previos con la policía política por su postura crítica. “Esta vez parece que la copa se desbordó”, amplió.

El periodista aclaró que Echevarría no pertenece a ninguna organización anticomunista en la región. “Ha mantenido una postura contestataria por mucho tiempo respecto a la situación que estamos viviendo los cubanos, que es bien crítica, bien caótica”, agregó.

PUBLICIDAD

Familiares y allegados del tatuador reclaman su liberación inmediata desde la unidad de la policía donde permanece bajo custodia.

Un año de represión sin precedentes en la isla

El caso de Echevarría se inscribe en una escalada que no da tregua. Prisoners Defenders documentó un aumento casi ininterrumpido durante el último año: 1,179 casos en octubre de 2025, 1,260 en abril de 2026 y 1,327 en julio, hasta llegar al nuevo máximo de 1.372 registrado este mes, superior al récord anterior de 1,339 presos contabilizados a fines de agosto.

Entre los detenidos figuran 40 menores de edad, y 158 de los casos corresponden a mujeres, cerca del 12% del total verificado. El delito más común que enfrentan los acusados es el desorden público, presente en 577 causas, seguido por desacato, asalto, sedición y sabotaje.

PUBLICIDAD

Una mano sujeta los barrotes de una ventana junto a un cartel de vigilancia urbana mientras un vehículo policial permanece estacionado en la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La represión también golpea a las familias. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que las detenciones alcanzan a padres e hijos, madres e hijas, en un patrón que convierte los lazos familiares en instrumento de presión.

Un ejemplo reciente ocurrió en Sancti Spíritus. Wilber Aguilar Bravo viajó más de 300 kilómetros desde La Habana para visitar a su hijo, el preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, condenado por las protestas del 11 de julio de 2021, y las autoridades le negaron la entrada.

El quinto aniversario de aquellas manifestaciones, las mayores en décadas en la isla, llega acompañado de un récord de presos políticos que, según los organismos de derechos humanos, no da señales de revertirse mientras persisten la escasez y los apagones que alimentan el descontento ciudadano.

PUBLICIDAD