Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Stick: El Swing Perfecto presenta su tráiler.

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Apple TV presentó el tráiler oficial de la segunda temporada de Stick, también difundida como Stick: el swing perfecto, la comedia deportiva protagonizada por Owen Wilson. Los dos primeros episodios se estrenarán el 4 de noviembre y abrirán una historia en la que Pryce Cahill intentará regresar a la competencia profesional mientras acompaña el ascenso de Santi.

El doble desafío de Pryce y Santi

Wilson interpreta a Pryce Cahill, un exgolfista profesional cuya carrera terminó antes de tiempo hace 20 años. Al comienzo de la serie, el personaje atraviesa el fracaso de su matrimonio y pierde su trabajo en una tienda de artículos deportivos de Indiana. Sin demasiadas alternativas, concentra sus esfuerzos en ayudar a Santi, interpretado por Peter Dager, un prodigio del golf de 17 años con problemas personales.

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Los nuevos episodios mostrarán a Santi dando el siguiente paso hacia el circuito profesional. El joven descubrirá que su relación con el deporte cambia cuando el talento deja de ser una promesa y se transforma en una exigencia constante. Su progreso deportivo estará acompañado por nuevas presiones y por las expectativas de quienes lo rodean.

Ese recorrido lleva a Pryce a preguntarse si todavía tiene una oportunidad propia. Motivado por su antiguo rival, Clark Ross, encarnado por Timothy Olyphant, el exjugador decide volver al campo con un objetivo difícil: convertirse en el golfista de mayor edad en ganar un major, nombre que reciben los torneos de máxima categoría del golf profesional.

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El regreso obliga a Pryce a revisar las razones por las que nunca alcanzó el nivel que otros esperaban de él. Cuanto más se acerca al jugador que fue, más difícil resulta evitar las decisiones y frustraciones que marcaron su primera etapa como profesional. La temporada combinará así el avance de Santi con el intento de recuperación deportiva y personal de su mentor.

Una entrenadora nueva y más figuras del golf

Pryce contará con la ayuda de Amanda, una nueva entrenadora interpretada por Rhea Seehorn. También seguirá acompañado por Mitts, su caddie de confianza, a cargo de Marc Maron. Un caddie es la persona que lleva los palos durante una ronda y asesora al jugador sobre distancias, condiciones del campo y selección de golpes.

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El reparto de la segunda temporada incluye a Mariana Treviño, Lilli Kay, Judy Greer, John Higgins, Billy Zane, Rex Linn, Sasha Alexander y Missi Pyle. Las fuentes no detallan qué función tendrán sus personajes dentro del nuevo conflicto deportivo.

Los episodios sumarán apariciones especiales vinculadas directamente con el golf. Participarán los comentaristas Jim Nantz y Trevor Immelman, junto con Matt Scharff y Dan Rapaport, dos personalidades conocidas por sus contenidos y su relación con ese deporte.

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La incorporación de figuras reales permitirá que la historia se acerque al entorno mediático de las competencias, mientras Pryce intenta recuperar su lugar y Santi empieza a recibir una atención mayor. El tráiler concentra ese contraste: uno busca reconstruir una carrera interrumpida y el otro debe aprender a responder cuando sus resultados pasan a ser observados y evaluados.

Stick: El Swing Perfecto (Captura de tráiler oficial)

Calendario y equipo creativo

La serie es una producción de Apple Studios creada por Jason Keller, guionista relacionado con películas como Blancanieves (Mirror, Mirror) y Ford v Ferrari. Keller también trabaja como showrunner, es decir, como principal responsable creativo y de producción durante el desarrollo de la temporada.

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Keller comparte las tareas de producción ejecutiva con Owen Wilson, Ben Silverman, Guymon Casady, Christopher Moynihan, Rodney Ferrell, Howard T. Owens, Drew Buckley, Lee Eisenberg y Bill Callahan.

Apple TV publicará los dos primeros capítulos el 4 de noviembre. Después de ese estreno doble, la plataforma incorporará un episodio nuevo cada miércoles. La temporada tendrá diez entregas en total y el décimo capítulo quedará disponible el 30 de diciembre.

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