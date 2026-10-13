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Panamá vigila respuesta de aseguradoras ante daños en viviendas y comercios por el terremoto

Miles de personas resultaron afectadas por el movimiento sísmico del 9 de octubre, mientras continúan las evaluaciones de infraestructura y los trámites para recuperar las pérdidas materiales

La Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA) advirtió sobre posibles fraudes durante la tramitación de reclamos por el terremoto y recomendó verificar la identidad de los intermediarios, evitar pagos para agilizar indemnizaciones y no compartir información personal o financiera con desconocidos. Agencia de prensa
La Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA) advirtió sobre posibles fraudes durante la tramitación de reclamos por el terremoto y recomendó verificar la identidad de los intermediarios, evitar pagos para agilizar indemnizaciones y no compartir información personal o financiera con desconocidos. Agencia de prensa
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La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP) instó a las compañías aseguradoras a reforzar sus canales de atención y agilizar las reclamaciones por los daños ocasionados por el terremoto del 9 de octubre, que afectó viviendas, comercios e infraestructuras en distintas regiones del país.

El organismo anunció que mantiene vigilancia sobre la respuesta de las empresas ante las solicitudes de sus asegurados.

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La entidad señaló que las aseguradoras han reforzado sus líneas de atención para recibir consultas, reportes de siniestros y reclamaciones. La Superintendencia aseguró que dará seguimiento a estos procedimientos para garantizar una atención oportuna y transparente, de conformidad con las disposiciones legales y las condiciones establecidas en los contratos de seguros.

La institución recordó que su actuación se desarrolla bajo las facultades que le confiere la Ley 12 del 3 de abril de 2012, que regula la actividad aseguradora en Panamá.

. Las grietas y otros daños estructurales provocados por el terremoto deberán ser evaluados para determinar el costo de las reparaciones y las posibles indemnizaciones de las aseguradoras. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
. Las grietas y otros daños estructurales provocados por el terremoto deberán ser evaluados para determinar el costo de las reparaciones y las posibles indemnizaciones de las aseguradoras. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Asimismo, recomendó a quienes hayan sufrido afectaciones contactar directamente a sus aseguradoras o corredores, documentar los daños y verificar las coberturas, condiciones y deducibles de sus respectivas pólizas.

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Por su parte, la Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a propietarios de viviendas y establecimientos comerciales afectados.

El gremio explicó que la protección dependerá del tipo de seguro contratado, por lo que resulta fundamental revisar las condiciones de cada póliza antes de iniciar el proceso de reclamación.

Según APADEA, las pólizas de incendio pueden cubrir los daños estructurales en viviendas y comercios, incluidos paredes y cielorrasos, mientras que los seguros multirriesgo pueden proteger también el contenido de los inmuebles, como muebles y electrodomésticos.

Primer plano de manos adultas sosteniendo una póliza de seguro de salud abierta, con un dedo índice apuntando a un párrafo del texto.
Los propietarios de inmuebles afectados por el movimiento sísmico deberán verificar las condiciones de sus pólizas para determinar si cuentan con protección frente a este tipo de desastre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la indemnización dependerá de las coberturas contratadas, las exclusiones y los deducibles establecidos en cada contrato.

El gremio recomendó notificar cuanto antes los daños a las compañías de seguros, utilizando sus líneas telefónicas, servicios de WhatsApp o plataformas digitales. También aconsejó solicitar la orientación de un corredor de seguros y conservar fotografías, videos, facturas y comprobantes que permitan respaldar las pérdidas ocasionadas por el movimiento sísmico.

Otro aspecto importante es conocer el deducible y la suma asegurada. APADEA explicó que la cobertura de terremoto habitualmente puede alcanzar el monto total asegurado, sujeto al deducible correspondiente.

Además, recomendó solicitar una evaluación profesional de los daños, que complemente el trabajo del ajustador designado por la aseguradora y permita estimar el costo de las reparaciones.

La asociación también advirtió sobre posibles intentos de fraude durante la presentación de reclamaciones. Por ello, pidió verificar la identidad de ajustadores e intermediarios, evitar pagos a terceros que prometan acelerar los trámites y no compartir información financiera o personal con personas cuya identidad no haya sido confirmada.

Las provincias centrales de Panamá registraron importantes afectaciones en viviendas, carreteras y edificios públicos, mientras continúan las evaluaciones de las autoridades. Agencia de prensa
Las provincias centrales de Panamá registraron importantes afectaciones en viviendas, carreteras y edificios públicos, mientras continúan las evaluaciones de las autoridades. Agencia de prensa

De acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, al cierre de agosto de 2026 se contabilizaban 2.397.898 pólizas vigentes, un incremento del 1,9% frente al mismo mes del año anterior.

Entre enero y agosto, las primas suscritas alcanzaron $1.489,3 millones, con un crecimiento del 8,7%, mientras que las compañías pagaron $681,3 millones en siniestros, un 7,4% más que en igual período de 2025.

Entre los seguros que podrían ofrecer protección frente a daños ocasionados por terremotos destacan los de incendio y líneas aliadas, que sumaban 373.738 pólizas vigentes, de las cuales 336.098 correspondían al segmento residencial y 37.284 al comercial.

Este ramo acumuló $153,7 millones en primas suscritas y $29,6 millones en siniestros pagados hasta agosto, aunque estas indemnizaciones corresponden a distintos riesgos y no exclusivamente a eventos sísmicos.

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Las compañías de seguros acumularon $1.489,3 millones en primas suscritas durante los primeros ocho meses de 2026, según las estadísticas del organismo regulador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el ramo multirriesgo registraba 35.455 pólizas vigentes, distribuidas entre 28.036 residenciales y 7.419 comerciales e industriales. En conjunto, ambos ramos contabilizaban 409.193 pólizas y $158 millones en primas suscritas.

Sin embargo, estas cifras no significan que todos los contratos incluyan protección contra terremotos, pues la cobertura efectiva depende de las condiciones particulares, exclusiones y deducibles establecidos en cada póliza.

El llamado del sector asegurador ocurre mientras Panamá continúa evaluando las consecuencias del terremoto de magnitud 7,5 registrado el 9 de octubre, cuyo epicentro se localizó en las proximidades de Tonosí.

Según el informe presentado por el presidente José Raúl Mulino la noche del lunes, 1.744 viviendas habían sido evaluadas, con un total de 6.174 personas afectadas por el desastre.

El balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con corte a las 11:30 a. m. del 12 de octubre, contabilizó 656 centros educativos con algún tipo de afectación, incluidos planteles con daños graves.

Los seguros de incendio y multirriesgo pueden ofrecer protección frente a pérdidas estructurales y daños al contenido de los inmuebles, dependiendo de las coberturas contratadas. Tomada de Instagram
Los seguros de incendio y multirriesgo pueden ofrecer protección frente a pérdidas estructurales y daños al contenido de los inmuebles, dependiendo de las coberturas contratadas. Tomada de Instagram

También reportó 14 albergues habilitados, donde permanecían 598 personas, mientras continuaban las inspecciones y las operaciones de asistencia humanitaria.

En las provincias centrales se concentran importantes daños materiales. Veraguas registra 420 residencias afectadas y Coclé otras 318, mientras que Herrera reporta 302 viviendas con daños parciales.

En estas regiones también se identificaron afectaciones en hospitales, iglesias, edificios gubernamentales y carreteras, además de comunidades que enfrentan dificultades de acceso por daños en puentes y deslizamientos.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de evaluación y asistencia, mientras el Gobierno prepara reparaciones y soluciones habitacionales para las familias damnificadas. El presidente Mulino anunció el envío de materiales de construcción y la ejecución de proyectos de viviendas. Hasta el balance del 12 de octubre, no se reportaban personas desaparecidas, aunque las cifras de daños continúan sujetas a actualización.

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