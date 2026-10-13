“Quedate tranquilo, no voy a renunciar”: la respuesta de Caputo en redes sociales después del respaldo del Presidente

Javier Milei y Luis Caputo en una ilustración a lápiz a mano alzada, ambos sonriendo y vestidos de traje, con Milei sosteniendo una carpeta mientras Caputo apoya una mano en su hombro, en un gesto de camaradería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Horas después de haber recibido el respaldo público por parte del Presidente, el ministro de Economía Luis Caputo respondió a un insulto en la red social X con una negativa rotunda a la posibilidad de dejar su cargo. “Quedate tranquilo que no voy a renunciar”, escribió el funcionario.

En medio de una discusión tuitera con economistas y distintos usuarios de la red, desde la cuenta anónima @vasacorrer le señalaron a Caputo: “Flaco, vos sos ministro de economía por segunda vez y tenés los peores números internacionales de la historia, ni se te ocurra renunciar que vas a tener que pagar por todo hijo de puta!!!!”.

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La respuesta de Caputo al exabrupto fue clara: “Primera vez chiquilín, y quédate tranquilo que no voy a renunciar, así que aún tipos como vos van a poder vivir en un pais mejor”. La referencia a la primera vez responde a que Caputo, durante el Gobierno de Mauricio Macri, no fue ministro de Economía sino de Finanzas.

El respaldo de Milei y la “relación simbiótica”

Durante una entrevista radial, ayer el Presidente Javier Milei descartó de plano cualquier posibilidad de que Caputo no siga al frente del Palacio de Hacienda. El mandatario definió como “un disparate total” las versiones sobre una eventual salida del ministro. Milei sostuvo que mantiene con Caputo una “relación simbiótica” y que ambos conversan de forma habitual antes de tomar decisiones de gestión.

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El Presidente dijo que la hipótesis de una renuncia carece de sustento a la luz del funcionamiento del Gobierno. “Ante cada situación nosotros hablamos regularmente y siempre tenemos la visión perfectamente alineada”, afirmó. También sostuvo que quien observe las reuniones de gabinete y el proceso de decisión debería descartar una salida de Caputo.

El jefe de Estado vinculó los rumores con la agenda internacional del titular de Economía. Según afirmó, las versiones circularon antes de un encuentro de Caputo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, durante la asamblea del organismo en Tailandia.

Tuit Caputo

“Le inventan esto antes de la reunión con Georgieva”, dijo, a la vez que cargó contra los que dicen tener “inside information” y hacen correr versiones en grupos de WhatsApp. “Eso es ir contra los intereses del país directamente, porque lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando tiene que sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Es una canallada. Eso es traición a la patria”, dijo.

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En la misma entrevista, Milei afirmó que el Gobierno cuenta con USD 125.000 millones para afrontar una eventual corrida cambiaria en 2027. Aclaró que no prevé ese escenario, aunque señaló que su administración tomó previsiones. De acuerdo con su explicación, ese monto reúne dólares comerciales, financiamiento acordado, los swaps con China y con Estados Unidos y los contratos de dólar futuro.

El Presidente comparó esa posición con los USD 70.000 millones que, según dijo, el país reunió para responder a las tensiones financieras durante las elecciones de 2025. Añadió que entonces la Reserva Federal de EEUU aportó USD 2.500 millones cerca del cierre de ese período y que el contexto político limitaba las herramientas del Poder Ejecutivo.

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En el detalle de los recursos disponibles, Milei indicó que el país ya consiguió USD 25.000 millones para atender los vencimientos del próximo año. A esa suma agregó USD 20.000 millones adquiridos desde noviembre del año anterior, USD 20.000 millones de cada uno de los swaps mencionados y la posibilidad de operar contratos de futuro por USD 15.000 millones.

Además, vinculó la disponibilidad de divisas con el superávit energético y afirmó que los ingresos comerciales reducen la necesidad de buscar deuda en los mercados internacionales. El Gobierno, según dijo, podrá cubrir los compromisos sin nueva deuda porque mantiene superávit fiscal primario para pagar intereses. La afirmación fue parte de su defensa pública de Caputo.

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