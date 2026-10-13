La visita de León XIV a Uruguay costará USD 2,7 millones: qué sortea la Iglesia para financiarla

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La Iglesia Católica de Uruguay afina los detalles económicos de la visita del papa León XIV al país, prevista para entre el 6 y el 8 de noviembre. El último dato que maneja la institución es que la llegada le insumirá un costo de USD 2,7 millones que financiará de cinco maneras: donaciones particulares, una rifa, la participación de sponsors, aportes de instituciones y las colectas de las misas.

Según informó el diario uruguayo El País, ese monto será lo que le insumirá a la Iglesia Católica uruguaya la llegada del pontífice, pero no será el costo total que tenga su venida. Como se trata de una visita de Estado, algunos recursos serán destinados por el gobierno. A su vez, el Vaticano se encargará de los costos del avión y los gastos personales que tenga en Uruguay.

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Una misión de avanzada del Vaticano recorre el Barrio Borro de Montevideo (@iglesiauy)

La última estimación indica que USD 1,6 millones serían recaudados a través de una rifa, en un escenario optimista. El sorteo llevará el nombre de “Una gran alegría” –el mismo de la canción oficial de la visita–, se venderán 40.000 números a 2.000 pesos uruguayos (unos USD 50). El premio principal es un departamento en un edificio ubicado en el barrio Pocitos que todavía está en construcción. Además, se sortearán 10 autos Suzuki y viajes a Roma.

Si se venden todos los números, la Iglesia Católica recaudará USD 2 millones y deberá destinar el 20% a pagar los premios. El sorteo se realizará el 8 de diciembre, un mes después de que el papa se vaya del país.

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Por su parte, se estima que casi USD 1 millón serán recaudados por donaciones de particulares. Es decir, de aquellas personas que deciden colaborar dada la relevancia que tiene este evento.

Celebración de la misa en la Catedral de Montevideo (ICM)

Los sponsors, por su parte, serán aquellos que paguen por aparecer en cartelerías, pantallas y en los accesos a eventos. De todas maneras, aclara el artículo de El País, los lugares elegidos serán discretos y la imagen de las marcas no involucrará al papa León XIV.

Las donaciones de instituciones católicas, como colegios y universidades, como también las de empresarios particulares, son una cuarta fuente de financiación.

La quinta modalidad son las colectas que se hacen en las misas, a través de las que se prevé recaudar unos USD 300.000.

Colectas en las misas, una manera de financiar la llegada del papa

La financiación será auditada por la empresa Grant Thornton.

La transmisión oficial se hará a través de una coproducción de canal 5 (el canal estatal de Uruguay) y la empresa Tenfield.

Agenda sin cambios tras anuncio de operación

La Iglesia Católica uruguaya informó que la agenda del papa se mantiene sin cambios pese a la operación de un nódulo de pulmón a la que se someterá el pontífice en los próximos días.

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El viernes 6 de noviembre, el papa partirá en avión desde Roma a las 07.00 (hora uruguaya) y llegará al aeropuerto internacional de Carrasco a ocho horas y media después. A las 17.30 se realizará la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia de Montevideo, la que da acceso al casco histórico de la capital uruguaya. Allí habrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Luego, León XIV se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Montevideo, Florida y Paysandú, las ciudades uruguayas que visitará León XIV

El pontífice recorrerá los 450 metros que separan la Plaza Independencia de la Plaza Matriz, en donde se encuentra la Catedral Metropolitana. En esa iglesia, a las 19.05, celebra las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

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El sábado 7 se trasladará en avión hasta Paysandú, un departamento limítrofe con Argentina ubicado a 375 kilómetros de Montevideo. A las 10.00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres y permanecerá durante tres horas en la zona. De regreso a Montevideo, recorrerá obras de la Iglesia Católica en Casavalle, un barrio de la periferia de Montevideo que sufre importantes problemas de seguridad. El papa estará en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

La avanzada del Vaticano recorre la peatonal Sarandí hacia la Iglesia Matriz, Catedral de Montevideo (@iglesiauy)

El itinerario establece que permanecerá allí una hora porque luego tiene que ir hasta la Universidad Católica del Uruguay. En esta casa de estudios, a las 18.00, está previsto que se encuentre con el mundo de la educación. Una hora más tarde, León XIV se trasladará hasta el Estadio Centenario para participar de una vigilia de oración.

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El domingo 8, el pontífice cerrará su visita por Uruguay. León XIV celebrará una misa a las 10.30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica, donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay.