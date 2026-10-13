El duelo estelar entre Atlético de Madrid-Manchester United abrirá la segunda fecha de la Champions League: la agenda completa de la jornada

La segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League despliega hoy una espectacular cartelera de nueve partidos, pero todas las miradas del continente futbolero están puestas en dos escenarios principales: el Cívitas Metropolitano y el Giuseppe Meazza.
El choque estelar del día lo protagonizarán el Atlético de Madrid y el Manchester United en la capital española. Este enfrentamiento promete ser una batalla táctica de alta intensidad, reviviendo una rivalidad europea que siempre garantiza dramatismo. Los dirigidos por Diego Simeone intentarán hacer valer su histórica fortaleza como locales, apoyados en su sólida defensa y transiciones rápidas. Enfrente, los Diablos Rojos llegan a Madrid con la obligación de imponer sus condiciones y llevarse tres puntos vitales en esta nueva y exigente fase de liga que no da margen de error.
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Paralelamente, en Milán, el Inter recibirá al Club Brujas en un duelo que puede definir las aspiraciones inmediatas de ambos en el torneo. El conjunto nerazzurro parte como claro favorito ante su público y buscará controlar los tiempos del partido desde el mediocampo para habilitar a sus delanteros. Sin embargo, el Brujas belga es conocido por su disciplina táctica y su capacidad para dar sorpresas como visitante, por lo que el Inter no podrá confiarse si quiere asegurar una victoria cómoda en casa.
La jornada también ofrece otros compromisos de altísimo nivel. El Barcelona tendrá una dura e impredecible visita a Turquía para medirse ante el siempre fervoroso Galatasaray, mientras que el Arsenal buscará hacer respetar su localía en Londres frente al peligroso Lille. Por su parte, el poderoso Bayern Múnich se trasladará a Noruega para enfrentar al Viking, y el Villarreal protagonizará un electrizante cruce de estilos contra el Napoli.
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La acción comenzará temprano con los partidos del primer turno: Lens vs. Sporting de Lisboa y Sabah vs. Slavia Praga, que servirán como el aperitivo perfecto para una tarde que promete estar repleta de emociones, goles y el mejor fútbol del mundo.
Todos los partidos de la jornada
Lens vs. Sporting de Lisboa
Hora: 13.45 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 12.45 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 11.45 - Perú, Colombia, Ecuador / 10.45 - México
TV: Disney+ Premium
Estadio: Estadio Bollaert-Delelis
Sabah vs. Slavia Praga
Hora: 13.45 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 12.45 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 11.45 - Perú, Colombia, Ecuador / 10.45 - México
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TV: Disney+ Premium
Estadio: Estadio Olímpico de Bakú (Bakú, Azerbaiyán)
Atlético de Madrid vs. Manchester United
Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México
TV: Fox Sports / Disney+ Premium
Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España)
Inter de Milán vs. Club Brujas
Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México
TV: ESPN / Disney+ Premium
Estadio: Estadio de San Siro (Milán, Italia)
Galatasaray vs. Barcelona
Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México
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TV: ESPN / Disney+ Premium
Estadio: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park (Estambul, Turquía)
Arsenal vs. Lille
Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México
TV: Fox Sports / Disney+ Premium
Estadio: Emirates Stadium (Londres, Reino Unido)
RB Leipzig vs. PSV Eindhoven
Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México
TV: Disney+ Premium
Estadio: Red Bull Arena (Leipzig, Alemania)
Viking vs. Bayern Múnich
Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México
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TV: Disney+ Premium
Estadio: Viking Stadion
Villarreal vs. Napoli
Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México
TV: Fox Sports / Disney+ Premium
Estadio: Estadio de la Cerámica
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