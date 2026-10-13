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El duelo estelar entre Atlético de Madrid-Manchester United abrirá la segunda fecha de la Champions League: la agenda completa de la jornada

Mientras que los dirigidos por el Cholo Simeone reciben al gigante de Inglaterra, el Inter hará lo propio ante el Brujas belga. Barcelona, Bayern Múnich y Napoli también tendrán acción

Collage de cinco futbolistas con sus uniformes: Lamine Yamal, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Harry Kane y Kevin De Bruyne
Se juega la segunda fecha de la Champions League
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La segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League despliega hoy una espectacular cartelera de nueve partidos, pero todas las miradas del continente futbolero están puestas en dos escenarios principales: el Cívitas Metropolitano y el Giuseppe Meazza.

El choque estelar del día lo protagonizarán el Atlético de Madrid y el Manchester United en la capital española. Este enfrentamiento promete ser una batalla táctica de alta intensidad, reviviendo una rivalidad europea que siempre garantiza dramatismo. Los dirigidos por Diego Simeone intentarán hacer valer su histórica fortaleza como locales, apoyados en su sólida defensa y transiciones rápidas. Enfrente, los Diablos Rojos llegan a Madrid con la obligación de imponer sus condiciones y llevarse tres puntos vitales en esta nueva y exigente fase de liga que no da margen de error.

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Paralelamente, en Milán, el Inter recibirá al Club Brujas en un duelo que puede definir las aspiraciones inmediatas de ambos en el torneo. El conjunto nerazzurro parte como claro favorito ante su público y buscará controlar los tiempos del partido desde el mediocampo para habilitar a sus delanteros. Sin embargo, el Brujas belga es conocido por su disciplina táctica y su capacidad para dar sorpresas como visitante, por lo que el Inter no podrá confiarse si quiere asegurar una victoria cómoda en casa.

La jornada también ofrece otros compromisos de altísimo nivel. El Barcelona tendrá una dura e impredecible visita a Turquía para medirse ante el siempre fervoroso Galatasaray, mientras que el Arsenal buscará hacer respetar su localía en Londres frente al peligroso Lille. Por su parte, el poderoso Bayern Múnich se trasladará a Noruega para enfrentar al Viking, y el Villarreal protagonizará un electrizante cruce de estilos contra el Napoli.

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La acción comenzará temprano con los partidos del primer turno: Lens vs. Sporting de Lisboa y Sabah vs. Slavia Praga, que servirán como el aperitivo perfecto para una tarde que promete estar repleta de emociones, goles y el mejor fútbol del mundo.

Todos los partidos de la jornada

Lens vs. Sporting de Lisboa

Sporting Lisboa busca ganar ante el Lens (Efe)
Sporting Lisboa busca ganar ante el Lens (Efe)

Hora: 13.45 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 12.45 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 11.45 - Perú, Colombia, Ecuador / 10.45 - México

TV: Disney+ Premium

Estadio: Estadio Bollaert-Delelis

Sabah vs. Slavia Praga

Slavia Praga abre la segunda fecha de Champions (Reuters)
Slavia Praga abre la segunda fecha de Champions (Reuters)

Hora: 13.45 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 12.45 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 11.45 - Perú, Colombia, Ecuador / 10.45 - México

TV: Disney+ Premium

Estadio: Estadio Olímpico de Bakú (Bakú, Azerbaiyán)

Atlético de Madrid vs. Manchester United

Atlético Madrid quiere sumar de a tres (Efe)
Atlético Madrid quiere sumar de a tres (Efe)

Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México

TV: Fox Sports / Disney+ Premium

Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España)

Inter de Milán vs. Club Brujas

Inter se presenta en la segunda jornada de Champions League (Efe)
Inter se presenta en la segunda jornada de Champions League (Efe)

Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México

TV: ESPN / Disney+ Premium

Estadio: Estadio de San Siro (Milán, Italia)

Galatasaray vs. Barcelona

Barcelona quiere seguir por el camino del triunfo (Efe)
Barcelona quiere seguir por el camino del triunfo (Efe)

Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México

TV: ESPN / Disney+ Premium

Estadio: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park (Estambul, Turquía)

Arsenal vs. Lille

Arsenal se enfrentará al Lille (Reuters)
Arsenal se enfrentará al Lille (Reuters)

Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México

TV: Fox Sports / Disney+ Premium

Estadio: Emirates Stadium (Londres, Reino Unido)

RB Leipzig vs. PSV Eindhoven

Leipzig quiere sumar de a tres (Reuters)
Leipzig quiere sumar de a tres (Reuters)

Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México

TV: Disney+ Premium

Estadio: Red Bull Arena (Leipzig, Alemania)

Viking vs. Bayern Múnich

Bayern Múnich deberá ganar para seguir sumando en la fase de liga (Reuters)
Bayern Múnich deberá ganar para seguir sumando en la fase de liga (Reuters)

Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México

TV: Disney+ Premium

Estadio: Viking Stadion

Villarreal vs. Napoli

Kevin De Bruyne vuelve a presentarse en Champions League (Efe)
Kevin De Bruyne vuelve a presentarse en Champions League (Efe)

Hora: 16.00 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 15.00 - Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) / 14.00 - Perú, Colombia, Ecuador / 13.00 - México

TV: Fox Sports / Disney+ Premium

Estadio: Estadio de la Cerámica

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