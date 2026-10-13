Histórico: la Fórmula 1 anunció que volverá a tener un Gran Premio en África a partir de 2030

La F1 volverá a África para 2030 (REUTERS/Jon Nazca)

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La Fórmula 1 volverá a África a partir de 2030 tras un acuerdo de 10 años con Ruanda, que albergará el Gran Premio de África una vez que concluya la construcción de un circuito en Bugesera. Será la primera carrera del campeonato en la región desde 1993 y permitirá que la categoría compita en todos los continentes habitados.

La competencia llevará el nombre de Gran Premio de África de Fórmula 1, presentado por Visit Rwanda. La fecha inaugural, los hitos de construcción del trazado y los planes para el fin de semana de carrera todavía no fueron anunciados.

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El autódromo se construirá en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de Kigali y junto al nuevo Aeropuerto Internacional de Kigali. Formará parte de un proyecto más amplio de desarrollo deportivo, turístico, de infraestructura y comercial dirigido por la Junta de Desarrollo de Ruanda.

El regreso apunta a una audiencia que ya supera los 100 millones de aficionados en África. Casi el 60% de los seguidores de la F1 en mercados clave del África subsahariana tienen menos de 35 años, según el comunicado que publicó F1.

La pista se desarrollará bajo las normas Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y aprovechará los cambios de elevación del terreno. El diseño buscará integrarse en el paisaje natural y ofrecer puntos de observación para el público.

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Así será el autódromo de Ruanda donde la F1 volverá a correr en África (F1)

El complejo tendrá actividad durante todo el año, con capacidad para recibir otras competencias internacionales de automovilismo, grandes eventos, conferencias y espectáculos. El proyecto también contempla atraer inversiones, impulsar el turismo, desarrollar capacidades locales y abrir oportunidades para empresas y comunidades de la región.

Ruanda ya organizó acontecimientos internacionales como el Campeonato Mundial de Ruta de la Unión Ciclista Internacional, el ICC Women’s Challenge Trophy, el Congreso de la FIFA de 2023, la Basketball Africa League, las Asambleas Generales de la FIA de 2024 y la ceremonia de los Premios FIA.

El presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmó que la incorporación de Ruanda al calendario completa la presencia geográfica del Mundial: “Con Ruanda incorporándose al calendario desde la próxima década, nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados y acercará el Campeonato Mundial más que nunca a los aficionados de todo el mundo”, dijo el italiano.

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El presidente de Ruanda, Paul Kagame, sostuvo que el acuerdo termina con más de tres décadas sin carreras de la principal categoría del automovilismo en África. También vinculó la llegada del Gran Premio con la posibilidad de que jóvenes africanos se proyecten como ingenieros, técnicos, emprendedores y pilotos.

“La meta nunca fue un solo fin de semana de carrera, sino un beneficio duradero para nuestra gente”, señaló Kagame sobre el circuito y su cercanía con el nuevo aeropuerto internacional. El mandatario dijo que la infraestructura aportará empleo, formación, turismo y nuevos negocios al país y a la región durante las próximas décadas.

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Lewis Hamilton fue uno de los históricos impulsores para que la F1 regrese a África (REUTERS/Jakub Porzycki)

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, describió el retorno del Campeonato Mundial de Fórmula 1 al continente como un momento histórico para el automovilismo. La entidad trabajará con Formula One Management y otros socios durante el desarrollo del circuito, con el objetivo de cumplir los estándares internacionales previstos para la nueva sede.

Ben Sulayem añadió que el acuerdo busca ampliar el acceso al automovilismo, formar talento y generar oportunidades en África y otras regiones. La FIA y las autoridades ruandesas presentaron el Gran Premio como una iniciativa de largo plazo, más allá de la organización de una carrera anual.

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La historia del automovilismo internacional registra que la F1 disputó un total de 24 grandes premios oficiales válidos por el Campeonato Mundial en territorio africano entre 1958 y 1993, concentrados de forma exclusiva en dos países: Marruecos y Sudáfrica.

La incursión de la categoría en África tuvo lugar el 19 de octubre de 1958 con el Gran Premio de Marruecos, desarrollado en el circuito de Ain Diab, en las afueras de Casablanca. La prueba, que cerró la temporada de aquel año, contó con la victoria del piloto británico Stirling Moss al volante de un Vanwall. A pesar del éxito deportivo de la jornada, el trágico accidente que le costó la vida al piloto Stuart Lewis-Evans durante la competencia influyó en que la máxima categoría no volviera a correr en suelo marroquí.

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La bandera de Ruanda, el país que tendrá un GP de F1 desde 2030

Tras el antecedente en Casablanca, la Fórmula 1 trasladó su presencia continental al sur. El Gran Premio de Sudáfrica ingresó de manera formal al calendario del Campeonato Mundial el 29 de diciembre de 1962 en el trazado costero de Prince George’s Circuit, ubicado en East London. El británico Graham Hill obtuvo el triunfo con un BRM y aseguró su primer título mundial. El trazado de East London volvió a recibir a los monoplazas en las ediciones de 1963 y 1965, en ambas ocasiones con victorias del escocés Jim Clark, antes de que la infraestructura resultara insuficiente para los requerimientos técnicos de la época.

La construcción del autódromo de Kyalami, situado cerca de Johannesburgo, estableció la sede permanente de la categoría en la región. La pista debutó oficialmente en el calendario el 2 de enero de 1967 con la victoria del mexicano Pedro Rodríguez a bordo de un Cooper-Maserati. Desde ese año y hasta 1985, el trazado albergó la prueba de manera casi ininterrumpida, con la excepción de la competencia de 1981, que no otorgó puntos válidos para el torneo por disputas de reglamentación entre la FIA y la Asociación de Constructores.

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Durante la década de los 80, la situación política sudafricana impactó de forma directa en el deporte internacional. En 1985, el gobierno de Francia prohibió la participación de las escuderías Ligier y Renault en señal de protesta contra el régimen del apartheid, decisión que provocó la salida del evento del calendario a partir de 1986. La categoría estuvo ausente durante seis temporadas consecutivas de las pistas sudafricanas debido al aislamiento diplomático impuesto al país.

El proceso de apertura política en Sudáfrica permitió el retorno del circuito de Kyalami a la agenda internacional en 1992 y 1993 sobre un trazado remodelado. El 14 de marzo de 1993, el francés Alain Prost firmó la última victoria de la Fórmula 1 en África al imponerse con la escudería Williams-Renault. Problemas financieros de los organizadores y cambios en la gestión comercial del campeonato provocaron que la categoría abandonara el continente, una ausencia de más de tres décadas que la dirigencia actual busca revertir mediante evaluaciones técnicas para retornar a la región.

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