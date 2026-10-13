Sociedad

Pagó más de $8 millones por una casa prefabricada que nunca llegó: el reclamo de una familia contra una empresa

Matías Balbuena aseguró que contrató la construcción de una vivienda prefabricada para su familia, pero la empresa solo hizo la platea y no cumplió con los plazos de entrega

Matías Balbuena denunció a la empresa Viviendas Buenos Aires tras abonar más de ocho millones de pesos por una casa prefabricada que no le entregaron
Guardar

Matías Balbuena denunció incumplimientos de Viviendas Buenos Aires en la entrega de una casa prefabricada por la que su familia pagó más de ocho millones de pesos. La vivienda debía instalarse en Sarandí, en la casa de la madre de Victoria, su pareja.

La familia contrató la obra a mediados de 2025 tras encontrar la oferta en Instagram. El acuerdo prometía una entrega en un plazo de 60 a 90 días. La expectativa era acceder a la “vivienda propia”.

PUBLICIDAD

Balbuena afirmó que la empresa construyó solo la platea, la base de la vivienda, y luego dejó de cumplir los plazos. “Nos prometieron cosas que nunca llegaron”, dijo el damnificado durante una entrevista con Infobae Al Amanecer.

La casa tenía un valor total cercano a 22 millones de pesos, según relató Balbuena. El hombre señaló que su familia abonó más de ocho millones de pesos. “Perder toda la plata” también afectó su situación emocional.

La compañía solo construyó la base de la vivienda en la terraza señalada para la obra antes de interrumpir la construcción (captura de video)
La compañía solo construyó la base de la vivienda en la terraza señalada para la obra antes de interrumpir la construcción (captura de video)

La familia volvió a alquilar tras esperar la vivienda

Balbuena contó que él, Victoria y su hijo de seis años dejaron su alquiler porque esperaban la entrega de la casa. La mudanza formaba parte de un plan familiar. “Pensábamos tener un fin de año en la casa nueva”, expresó.

PUBLICIDAD

La demora alteró los planes económicos de la familia y los obligó a buscar otra vivienda. Balbuena dijo que pidieron un préstamo para cubrir los nuevos gastos. “Terminamos todos a los ponchazos en febrero”, relató.

El damnificado explicó que también habían previsto cambios en la escolaridad de su hijo. El niño tiene un trastorno del lenguaje y una discapacidad. Sostuvo que prioriza la atención de su hijo ante las dificultades que atraviesa la familia. “Prefiero ocuparme realmente de mi hijo”, afirmó. También indicó que el dinero destinado a la vivienda ya no está disponible.

La promesa inicial contemplaba la construcción en la terraza de la suegra de Balbuena. Allí, la empresa realizó la platea. “La casa nunca va a llegar”, dijo el hombre al describir su situación.

Reclamos, postergaciones y un compromiso de entrega

Al mismo tiempo, el hombre aseguró que comenzó a reclamar por la falta de avances cuando venció el plazo de entrega prometido. La vivienda debía estar lista en diciembre de 2025. “Ellos en realidad desaparecieron”, sostuvo.

La falta de entrega obligó a la familia a abandonar sus planes de mudanza, solicitar un préstamo y buscar un nuevo alquiler (captura de video)
La falta de entrega obligó a la familia a abandonar sus planes de mudanza, solicitar un préstamo y buscar un nuevo alquiler (captura de video)

El hombre afirmó que visitó la oficina de la empresa el 19 de enero de 2026. Ese día pidió una respuesta ante la demora. “Fui directamente a reclamarles alguna respuesta”, relató.

Según Balbuena, las personas que lo atendieron atribuyeron el atraso a vacaciones, renuncias y clientes que no pagaron cuotas. Él pidió entonces un compromiso escrito. “Me hicieron de puño y letra un compromiso de entrega”, señaló.

Ese documento fijó la primera quincena de febrero como nueva fecha para entregar la casa, de acuerdo con su relato. También contemplaba un resarcimiento de un millón de pesos. “Nunca fue”, dijo sobre el cumplimiento de ese acuerdo.

Balbuena explicó que los mensajes posteriores ya no ofrecían una fecha de finalización de la obra. El contacto se centró en una eventual devolución del dinero.

La devolución en cuotas que aún no comenzó

El último contacto que Balbuena atribuyó a Sebastián, uno de los responsables de la firma, ocurrió el viernes anterior a la entrevista. El hombre le envió un audio. “Estaba trabajando para intentar devolverme la plata”, contó Balbuena.

Sebastián, esposo de la dueña de la firma aseguró que no tenía novedades para el damnificado y pidió tiempo. También mencionó que comenzaría a recuperar fondos mediante cuotas. “Voy a ver si puedo empezar repartiendo de a poquito”, expresó.

Los responsables de la empresa ofrecieron la devolución del dinero abonado en cuotas, pero la transferencia nunca comenzó (Captura)
Los responsables de la empresa ofrecieron la devolución del dinero abonado en cuotas, pero la transferencia nunca comenzó (Captura)

Balbuena afirmó que Romina, dueña de la firma, le escribió el 25 de septiembre. El mensaje anticipaba una devolución en noviembre. “Empezarían a devolverme la plata en cuotas”, relató.

El damnificado dijo que reclama la devolución desde hace siete u ocho meses. Aseguró que propuso rescindir el contrato ante la falta de entrega. “Rompemos el contrato y listo”, resumió al explicar su pedido.

Un grupo con cerca de 20 familias afectadas

Balbuena afirmó que otras personas contactaron a la familia tras conocer su caso. Los damnificados integran un grupo de WhatsApp para compartir información. “Creo que son alrededor de veinte familias en total”, estimó.

El hombre indicó que el grupo intentó coordinar una denuncia conjunta. La iniciativa enfrentó dificultades por la falta de tiempo y recursos. “Es difícil coordinar”, explicó Balbuena.

El damnificado sostuvo que cada familia debe continuar con sus actividades laborales pese a las pérdidas económicas. También señaló que iniciar una acción judicial requiere dinero. “Hay que tener tiempo, hay que tener dinero”, afirmó.

Y dijo que la policía no tomó el reclamo como una presunta estafa. Por ese motivo, el caso no avanzó por esa vía.

La familia mantiene el reclamo por el dinero abonado y la falta de entrega de la vivienda prefabricada. Balbuena afirmó que no localiza a los responsables en la dirección declarada. “No sabemos dónde están”, concluyó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Viviendas Buenos AiresCasas PrefabricadasSarandíDefensa del ConsumidorInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: los abogados de Jana y Dieguito Fernando expondrán sus alegatos finales

Mario Baudry y Félix Linfante tendrán dos horas cada uno para dar su última exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. La semana pasada, la fiscalía pidió 12 años de pirisón para el imputado Leopoldo Luque y pidió la absolución de un imputado

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: los abogados de Jana y Dieguito Fernando expondrán sus alegatos finales

Un choque múltiple genera demoras en la Autopista Ezeiza-Cañuelas

La colisión ocurrió a la altura de El Trébol, en el acceso que conecta con la Ricchieri, y afecta la circulación hacia la Ciudad de Buenos Aires

Un choque múltiple genera demoras en la Autopista Ezeiza-Cañuelas

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA durante los próximos días: nubosidad, lloviznas y viento

La inestabilidad será la gran protagonista de la semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Además, el SMN emitió advertencias por tormentas en distintas regiones del país

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA durante los próximos días: nubosidad, lloviznas y viento

Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado después del 12 de octubre

Tras el descanso de octubre, todavía quedan varias jornadas especiales y fines de semana largos antes de fin de año. Las próximas fechas incluyen conmemoraciones históricas y celebraciones religiosas

Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado después del 12 de octubre

La ANMAT retiró del mercado una lavandina por carecer de registro sanitario

Las verificaciones oficiales no hallaron constancias del producto ni de una planta responsable

La ANMAT retiró del mercado una lavandina por carecer de registro sanitario

DEPORTES

Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El duelo estelar entre Atlético de Madrid-Manchester United abrirá la segunda fecha de la Champions League: la agenda completa de la jornada

Histórico: la Fórmula 1 anunció que volverá a tener un Gran Premio en África a partir de 2030

La batalla de Floresta tiene nombre propio: quién es el barra de All Boys con derecho de admisión que la Policía capturó y desató el caos

El detrás de escena de la polémica en All Boys-Godoy Cruz: Lamolina, un celular y una decisión que desafía las reglas de juego

TELESHOW

Gustavo Yankelevich explicó por qué Darío Giordano no fue preso a pesar de las denuncias de violencia de sus nietos

Gustavo Yankelevich explicó por qué Darío Giordano no fue preso a pesar de las denuncias de violencia de sus nietos

Lizy Tagliani sufrió con su plato en MasterChef Celebrity y no pudo ocultar las lágrimas: “Es un problema mío”

David Bisbal faltó al programa de Mario Pergolini y el conductor expresó su malestar: “¿Quién es?”

El debut de Baulo en Dale Match: “Trabajar con Marcelo Tinelli es un desafío porque es el más grande de la TV argentina”

El dramático estado de salud de Mónica Guido: lleva tres semanas internada y sufre un delicado cuadro

INFOBAE AMÉRICA

El grito desde un techo en Sancti Spíritus que llevó a un tatuador cubano a la cárcel política más poblada de la historia

El grito desde un techo en Sancti Spíritus que llevó a un tatuador cubano a la cárcel política más poblada de la historia

Uruguay flexibilizó la residencia para miles de cubanos refugiados: “Por fin vamos a ser parte de este país”

Dieciocho países analizaron en Panamá cómo modernizar la evaluación ambiental frente a la transición energética

Costarricenses hacen historia en México al ganar competencia internacional con cohete de fabricación nacional

Historia de una central eléctrica insólita en Guatemala: la construyeron a mano, piedra por piedra