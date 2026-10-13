Lindsay Lohan recrea sus personajes de ‘Juego de gemelas’ a 28 años del estreno de la película

Lindsay Lohan vuelve a ser las gemelas de Juego de gemelas para celebrar sus 40 años.

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Lindsay Lohan volvió a interpretar a Annie James y Hallie Parker, los personajes que protagonizó en la película Juego de gemelas (The Parent Trap), para celebrar el cumpleaños número 40 de las gemelas ficticias.

La actriz compartió un video en Instagram el domingo 11 de octubre, en el que recreó las personalidades de ambas hermanas y recordó una de las producciones más reconocidas de su carrera.

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En el video, la artista aparece primero con el cabello rubio largo y suelto, mientras viste un suéter amarillo claro. Con acento británico, como el que caracteriza a Annie en la película, mira hacia un costado y dice: “Hola, Hallie. Feliz cumpleaños. ¿Sabes que es 11 de octubre?”.

La escena cambia después a una segunda versión de la actriz, con el cabello recogido y una sudadera gris.

Esta vez, Lindsay Lohan adopta el acento estadounidense de Hallie para responder: “Annie, eres muy graciosa. Por supuesto que sé que es 11 de octubre. Feliz cumpleaños, hermana”.

Lindsay Lohan celebró lo que sería el cumpleaños número 40 de las gemelas que interpretó.

La intérprete acompañó la publicación con el mensaje “¡Feliz cumpleaños, Hallie y Annie!”, junto a emojis de corazones y dos figuras femeninas. El video utiliza como fondo musical la canción “There She Goes”, de la banda británica The La’s, incluida en la banda sonora de la película.

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La publicación también recibió comentarios de integrantes del elenco original. Elaine Hendrix, quien interpretó a Meredith Blake, la prometida del padre de las gemelas en la historia, felicitó a los personajes por su cumpleaños.

Estrenada en 1998, Juego de gemelas es una nueva versión de la película homónima de 1961. En ambas producciones, la historia gira en torno a dos hermanas gemelas que crecen separadas después del divorcio de sus padres y descubren la existencia de la otra durante un campamento de verano.

En la versión de 1998, Lindsay Lohan interpretó a las dos protagonistas cuando tenía 11 años. Annie James crece en Londres junto a su madre, Elizabeth James, interpretada por Natasha Richardson, mientras que Hallie Parker vive en California con su padre, Nick Parker, a quien dio vida Dennis Quaid.

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La historia sigue a dos hermanas gemelas que son separadas al nacer y se reencuentran en un campamento.

Las niñas se conocen en un campamento y, tras descubrir que son hermanas, deciden intercambiar identidades para conocer al progenitor con el que no han vivido. Su plan también busca reunir a sus padres, que se separaron poco después de su nacimiento.

El 11 de octubre es una fecha central en la historia, ya que ambas hermanas comparten cumpleaños. La fecha sirvió como punto de partida para la publicación de Lohan, que retomó los rasgos distintivos de los personajes más de dos décadas después del estreno.

La posible secuela de ‘Juego de gemelas’

La película continúa presente en la cultura popular y sus protagonistas han recordado en distintas ocasiones el rodaje.

En una entrevista concedida este año, Dennis Quaid se refirió a Lindsay Lohan como una de las intérpretes infantiles con mayor talento con las que había trabajado.

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Por su parte, Lisa Ann Walter, quien encarnó a Chessy, el ama de llaves de la familia Parker, y Hendrix hablaron en 2025 sobre la posibilidad de realizar una secuela. Durante una conversación con la revista People en el marco de los premios Emmy, ambas señalaron que existe interés en retomar la historia.

Lisa Ann Walter expresó su emoción por que se realice una secuela de 'Juego de gemelas'

“Mucha gente habla de ello. Mucha gente lo desea. Estamos totalmente dispuestos”, dijo Walter.

Walter incluso comentó que Lohan podría haber contactado ya a Disney para explorar la posibilidad de una segunda película. Hendrix respondió en tono de broma que no podían confirmar ni desmentir esa información.

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Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente una continuación de Juego de gemelas.