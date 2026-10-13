Entretenimiento

Lindsay Lohan recrea sus personajes de ‘Juego de gemelas’ a 28 años del estreno de la película

La actriz recreó a Annie James y Hallie Parker en un video publicado en Instagram para celebrar los 40 años de las gemelas ficticias

Juego-de-gemelas-Lindsay-Lohan
Lindsay Lohan vuelve a ser las gemelas de Juego de gemelas para celebrar sus 40 años.
Guardar

Lindsay Lohan volvió a interpretar a Annie James y Hallie Parker, los personajes que protagonizó en la película Juego de gemelas (The Parent Trap), para celebrar el cumpleaños número 40 de las gemelas ficticias.

La actriz compartió un video en Instagram el domingo 11 de octubre, en el que recreó las personalidades de ambas hermanas y recordó una de las producciones más reconocidas de su carrera.

PUBLICIDAD

En el video, la artista aparece primero con el cabello rubio largo y suelto, mientras viste un suéter amarillo claro. Con acento británico, como el que caracteriza a Annie en la película, mira hacia un costado y dice: “Hola, Hallie. Feliz cumpleaños. ¿Sabes que es 11 de octubre?”.

La escena cambia después a una segunda versión de la actriz, con el cabello recogido y una sudadera gris.

Esta vez, Lindsay Lohan adopta el acento estadounidense de Hallie para responder: “Annie, eres muy graciosa. Por supuesto que sé que es 11 de octubre. Feliz cumpleaños, hermana”.

Lindsay Lohan celebró lo que sería el cumpleaños número 40 de las gemelas que interpretó.
Lindsay Lohan celebró lo que sería el cumpleaños número 40 de las gemelas que interpretó.

La intérprete acompañó la publicación con el mensaje “¡Feliz cumpleaños, Hallie y Annie!”, junto a emojis de corazones y dos figuras femeninas. El video utiliza como fondo musical la canción “There She Goes”, de la banda británica The La’s, incluida en la banda sonora de la película.

PUBLICIDAD

La publicación también recibió comentarios de integrantes del elenco original. Elaine Hendrix, quien interpretó a Meredith Blake, la prometida del padre de las gemelas en la historia, felicitó a los personajes por su cumpleaños.

Estrenada en 1998, Juego de gemelas es una nueva versión de la película homónima de 1961. En ambas producciones, la historia gira en torno a dos hermanas gemelas que crecen separadas después del divorcio de sus padres y descubren la existencia de la otra durante un campamento de verano.

En la versión de 1998, Lindsay Lohan interpretó a las dos protagonistas cuando tenía 11 años. Annie James crece en Londres junto a su madre, Elizabeth James, interpretada por Natasha Richardson, mientras que Hallie Parker vive en California con su padre, Nick Parker, a quien dio vida Dennis Quaid.

Juego-de-gemelas-Lindsay-Lohan
La historia sigue a dos hermanas gemelas que son separadas al nacer y se reencuentran en un campamento.

Las niñas se conocen en un campamento y, tras descubrir que son hermanas, deciden intercambiar identidades para conocer al progenitor con el que no han vivido. Su plan también busca reunir a sus padres, que se separaron poco después de su nacimiento.

El 11 de octubre es una fecha central en la historia, ya que ambas hermanas comparten cumpleaños. La fecha sirvió como punto de partida para la publicación de Lohan, que retomó los rasgos distintivos de los personajes más de dos décadas después del estreno.

La posible secuela de ‘Juego de gemelas’

La película continúa presente en la cultura popular y sus protagonistas han recordado en distintas ocasiones el rodaje.

En una entrevista concedida este año, Dennis Quaid se refirió a Lindsay Lohan como una de las intérpretes infantiles con mayor talento con las que había trabajado.

Por su parte, Lisa Ann Walter, quien encarnó a Chessy, el ama de llaves de la familia Parker, y Hendrix hablaron en 2025 sobre la posibilidad de realizar una secuela. Durante una conversación con la revista People en el marco de los premios Emmy, ambas señalaron que existe interés en retomar la historia.

Juego-de-gemelas-Lindsay-Lohan
Lisa Ann Walter expresó su emoción por que se realice una secuela de 'Juego de gemelas'

“Mucha gente habla de ello. Mucha gente lo desea. Estamos totalmente dispuestos”, dijo Walter.

Walter incluso comentó que Lohan podría haber contactado ya a Disney para explorar la posibilidad de una segunda película. Hendrix respondió en tono de broma que no podían confirmar ni desmentir esa información.

Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente una continuación de Juego de gemelas.

Temas Relacionados

Lindsay LohanJuego de gemelasestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El actor que estuvo a punto de reemplazar a Patrick Dempsey en ‘Grey’s Anatomy’

El papel que convirtió a Dempsey en uno de los rostros más reconocibles de la televisión también fue una opción para otra estrella de Hollywood

El actor que estuvo a punto de reemplazar a Patrick Dempsey en ‘Grey’s Anatomy’

Sean “Diddy” Combs es trasladado de prisión al hospital tras sufrir una lesión en la cabeza

La lesión se produjo mientras el artista cumple su condena federal en Nueva Jersey

Sean “Diddy” Combs es trasladado de prisión al hospital tras sufrir una lesión en la cabeza

El exesposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello, reaccionó a su publicación sobre los hombres narcisistas: “Hay que leer el libro”

Un mensaje sobre el narcisismo compartido por la actriz generó interpretaciones sobre su antigua relación con el actor

El exesposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello, reaccionó a su publicación sobre los hombres narcisistas: “Hay que leer el libro”

Murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’

El actor alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la serie protagonizada por Bryan Cranston

Murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’

Michael J. Fox casi no dormía mientras protagonizaba ‘Volver al futuro’: “Estaba agotado”

Un actor que compartió escenas con Fox durante el rodaje de la película de 1985 reveló que el protagonista se desplazaba entre los sets durmiendo en una limusina

Michael J. Fox casi no dormía mientras protagonizaba ‘Volver al futuro’: “Estaba agotado”

DEPORTES

Cobró un penal inexistente, se lo mostraron en el teléfono y se rectificó: la insólita secuencia del “celuVAR” en el fútbol argentino

Cobró un penal inexistente, se lo mostraron en el teléfono y se rectificó: la insólita secuencia del “celuVAR” en el fútbol argentino

Una figura de la Premier reveló que reconocidos futbolistas lo contactaron tras contar la agresión sexual que sufrió: “Les pasó algo similar”

La impactante cifra por la que se vendió una icónica camiseta de Michael Jordan: es la segunda prenda deportiva más cara de la historia

La emotiva reflexión de Luis Suárez sobre la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Argentina confirmó la lista de convocados para el Mundial Sub 15: el novedoso formato que tendrá el torneo

TELESHOW

El apoyo de los famosos a Gustavo Yankelevich y Cris Morena tras las declaraciones de Valentín Yankelevich

El apoyo de los famosos a Gustavo Yankelevich y Cris Morena tras las declaraciones de Valentín Yankelevich

Así nació el romance de Julieta Prandi y Emanuel Ortega que acabó en un final inesperado a 27 días de su casamiento

La palabra de Darío Giordano después del testimonio de Valentín Yankelevich: “Esos hechos nunca ocurrieron”

Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega

Marisa Brel recordó cómo alertó a Gustavo Yankelevich del sufrimiento de Valentín Yan: “Él subía cosas muy oscuras”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos evalúa necesidades logísticas en Petén para futuros entrenamientos conjuntos con Guatemala

Estados Unidos evalúa necesidades logísticas en Petén para futuros entrenamientos conjuntos con Guatemala

Alarmante balance en las cárceles cubanas: reportan casi 80 abusos y cuatro muertes solo en septiembre

Costa Rica condena ataques hutíes contra Arabia Saudita que dejaron al menos 14 muertos y más de 300 heridos

Panamá reabrirá las clases de forma gradual tras el terremoto, mientras 35 escuelas quedaron destruidas

República Dominicana y Venezuela evalúan reanudar la compra directa de combustibles venezolanos