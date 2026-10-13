El actor que estuvo a punto de reemplazar a Patrick Dempsey en ‘Grey’s Anatomy’

Patrick Dempsey pudo no ser el protagonista de “Grey’s Anatomy”. (Captura de video)

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Patrick Dempsey dio vida al personaje del doctor Derek Shepherd durante 11 temporadas de Grey’s Anatomy.

Sin embargo, Kyle MacLachlan reveló en su nuevo libro autobiográfico, Fictional Selves, que fue parte del proceso de audición realizado en 2004 para interporetar el papel.

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El artista, de 67 años, relató cómo se preparó para la prueba del drama médico de la cadena ABC, ambientado en Seattle.

De acuerdo con el artista, reconocido también por su participación en Twin Peaks, consideraba que el personaje estaba dentro del tipo de papeles que podía interpretar.

“Es 2004 y estoy de vuelta en Los Ángeles, haciendo una audición para una nueva serie hospitalaria de ABC, esta vez ambientada en la zona de Seattle. El papel para el que estoy leyendo, el del Dr. Derek Shepherd, me viene como anillo al dedo. Conozco a este tipo de persona. Puedo ser este tipo de persona”, escribió.

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Kyle MacLachlan estaba seguro de encajar en el papel para Grey’s Anatomy.

Sin embargo, Kyle MacLachlan admitió que durante el proceso también tuvo dudas sobre si contaba con los atributos necesarios para encarnar al protagonista romántico de la serie.

El actor reconoció que la audición “salió bastante bien”, aunque percibió que los responsables del proyecto buscaban algo distinto para quien interpretara a Derek Shepherd.

“No sé si tengo el atractivo irresistible necesario para que me elijan para interpretar a este tipo de personaje. Tengo la sensación de que buscan algo más para este chico. Algo más onírico. Y eso nunca ha estado dentro de mi zona de confort”, dijo.

El intérprete también reflexionó sobre las características que, a su juicio, distinguen a un protagonista romántico en pantalla.

“Me gustaría ser el galán romántico, el rompecorazones, pero no sé muy bien cómo lograrlo. Esa cualidad. Creo que es algo con lo que se nace; puede que no esté escrito en el personaje, pero cuando el actor o la actriz la posee, se convierte en objeto de deseo para el público”, señaló.

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Kyle MacLachlan piensa que no es el típico galán de televisión. REUTERS/Mario Anzuoni

Finalmente, el papel de Derek Shepherd fue asignado a Patrick Dempsey, quien se convirtió en uno de los rostros principales de Grey’s Anatomy.

Su personaje, un neurocirujano del hospital ficticio Seattle Grace, mantuvo una relación sentimental con Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo, y fue central en varias de las primeras temporadas de la producción.

Dempsey permaneció en la serie durante 11 temporadas, hasta la salida de su personaje en 2015.

Cabe recordar que mientras Patrick Dempsey desarrollaba su papel en Grey’s Anatomy, Kyle MacLachlan participó en otra producción televisiva de amplia difusión: Esposas desesperadas.

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En esa serie interpretó a Orson Hodge, un dentista que se incorpora a la historia durante la segunda temporada.

Kyle MacLachlan se integró al elenco de Esposas Desesperadas en la segunda temporada.

El actor permaneció en la ficción hasta la octava temporada, formando parte de la trama centrada en las vidas de un grupo de mujeres que viven en el vecindario ficticio de Wisteria Lane.

MacLachlan también es conocido por sus colaboraciones con el director David Lynch, especialmente por su papel de Dale Cooper en Twin Peaks. Su trayectoria incluye proyectos cinematográficos y televisivos en distintos géneros.