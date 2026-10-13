Cultura

Peter Jackson en Sitges: el regreso de ‘El señor de los anillos’, ‘Tintín’ y la “peor película de la historia”

El director neozelandés llegó al festival cargado de confesiones sobre el peso de rodar tres películas a la vez. También reveló sus próximos proyectos, que incluyen una nueva entrega del legendario mundo fantástico

Peter Jackson en Sitges: el regreso de 'El señor de los anillos', 'Tintín' y la "peor película de la historia" (REUTERS/Marko Djurica)
Peter Jackson en Sitges: el regreso de 'El señor de los anillos', 'Tintín' y la "peor película de la historia" (REUTERS/Marko Djurica)
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El cineasta Peter Jackson, de visita al festival de cine fantástico de Sitges, donde ha recibido el gran premio honorífico, ha confesado este domingo en un encuentro con un centenar de fans de ‘El señor de los anillos’ que “rodar una película es una experiencia muy estresante”.

Jackson, que este sábado recibió el galardón del director del festival, Ángel Sala, ha respondido a cerca de una veintena de seguidores que querían trasladarle el amor por sus películas e incluso pedirle consejo como futuros cineastas.

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El neozelandés ha recordado cuando en 1992 llegó a Sitges con ‘Braindead’, tiempo antes de rodar otras películas menos de nicho como ‘Criaturas celestiales’ y, claro, la trilogía de ‘El señor de los anillos’ y ‘El Hobbit’.

El cineasta ha asegurado no tener “ni idea” de cómo consiguió que un estudio confiara en él proyectos de gran envergadura.

“Fuimos a buscar los derechos de Tolkien y seguimos a partir de ahí. No es que nadie viniera a encargarme las películas”, ha contado Jackson, quien ha reconocido que fue “agotador” rodar “tres películas a la vez” durante 288 días seguidos.

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Peter Jackson en el set de 'El hobbit: la batalla de los cinco ejércitos'
Peter Jackson en el set de 'El hobbit: la batalla de los cinco ejércitos'

“En un rodaje si algo puede ir mal, seguramente irá mal”, ha apuntado en tono distendido antes de reconocer que los rodajes se le hacen cuesta arriba.

En ese sentido, ha dicho: “No es que no me guste rodar, pero lo que más me gusta es el principio, cuando empiezas a idear la película en el guión”

Consejos a jóvenes cineastas

Jackson, quien ha contado que sus grandes influencias de todos los tiempos son la serie ‘Thunderbirds’ y la película ‘King kong’, ha recomendado a quien quiera ser cineasta que coja un teléfono móvil y haga una película. “Es todo lo que necesitas para empezar”, ha dicho.

Sobre las frustraciones de ser director y tener miedo a que tu película no sea como imaginaste, Jackson ha dicho que siempre que empieza a montar la película “hay ese momento en que estás convencido que te va a salir la peor cinta de la historia del cine”.

“Es así todas las veces, pero luego empiezas a darle forma y todo va cogiendo poco a poco otra dimensión”, ha contado.

De "King Kong" (2005)
De "King Kong" (2005)

Jackson ha asegurado que “equivocarse” es muy positivo para aprender y que para él “cada nueva película es como regresar a la escuela de cine”.

Nueva adaptación de ‘Tintín’

Sobre futuros proyectos, Jackson ha contado que se encuentra preparando una nueva película sobre ‘Tintín’, el reportero de cómic.

Asimismo, y para regocijo de sus fans, está también participando como productor y coguionista de las nuevas películas de ‘El señor de los anillos’, una tarea de escritura que comparte con el comunicador Stephen Colbert, buen amigo suyo y cuyo ‘late show’ fue retirado de la CBS en Estados Unidos por supuestas presiones de la administración del presidente Donald Trump.

Tintín
Tintín

El cineasta, conocido por su trabajo pionero en el género fantástico y su maestría en la narración visual, comenzó a hacer películas cuando era adolescente y se reveló internacionalmente en 1987 con el filme de culto ‘Mal gusto’.

Después llegaría ‘Braindead’ y, de la mano de su compañera creativa Dame Fran Walsh, firmaría clásicos del ‘fantastique’ moderno como ‘Criaturas celestiales’ (1994) y ‘Agárrame esos fantasmas’ (1996).

A principios de los 2000, su trilogía de ‘El señor de los anillos’ marcó un punto de inflexión en su trayectoria y obtuvo 17 premios Óscar, entre ellos los de Mejor Director y Mejor Película.

Posteriormente, Jackson realizó una nueva versión de ‘King Kong’ (2005) y regresó al universo de Tolkien con la trilogía de ‘El Hobbit’.

En los últimos años, su carrera se ha extendido también al ámbito de las series documentales con trabajos como ‘Ellos no envejecerán’ (2018) y ‘The Beatles: get back’ (2021).

Fuente: EFE

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