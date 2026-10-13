Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 13 de octubre

Últimas noticias

El Gobierno promulgó la Ley de Zonas Frías: los 94 municipios que pierden el subsidio y cuándo empieza a regir la nueva norma La medida, que ya fue aprobada en el Congreso, restablece el criterio climático original del régimen y deja fuera a 3,35 millones de usuarios en todo el país. La fecha de entrada en vigencia continúa sin definirse

Feijóo despeja la duda sobre qué hará con las pensiones si llega a La Moncloa: las subirá con el IPC El líder del PP promete actualizar las prestaciones conforme a la inflación y garantizar las pensiones futuras de los jóvenes, pese a admitir que la financiación del sistema será un reto

Plazo fijo: cuánto hay que depositar para ganar $100.000 en intereses en 30 días Las entidades con tasas de hasta 23,5% anual permiten alcanzar esa renta mensual con una inversión cercana a $ 5,2 millones, mientras que las ofertas más bajas exigen superar los $7,6 millones

Más complicaciones para el magnate investigado en EEUU con vínculos en la Argentina: clientes demandan y retiran inversiones Titulares de anualidades acusan a aseguradoras vinculadas a Mark Walter de ocultar inversiones relacionadas, mientras fondos de Guggenheim registraron rescates por USD 2.400 millones en septiembre