Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 13 de octubre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar continúa ofrecido este martes a $1.535 para la venta en el Banco Nación, para regresar a su precio más bajo desde el 23 de septiembre. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.537,18 para la venta y 1.483,80 para la compra.
El Presidente Javier Milei aseguró que no espera una aceleración de la tensión cambiaria para 2027 pero que su Gobierno se prepara para esa eventualidad. “Tengo USD 125.000 millones para enfrentar una corrida el año que viene”, aseguró Milei en declaraciones a Radio Mitre. “No espero una corrida, pero me preparo”, aseguró en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann.
Con un monto de operaciones más elevado que en las anteriores ruedas, por USD 655,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista operó con suba marginal de 1,50 peso o 0,1%, a 1.517 pesos, aunque redondeó una la segunda semana en baja, tendencia a la que contribuyó la apreciación del real de Brasil, el principal socio comercial de Argentina.
El BCRA compró USD 69 millones
El BCRA absorbió el viernes pasado USD 69 millones en su intervención cambiaria del día, el 10,5% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas aumentaron USD 380 millones, a USD 49.701 millones, el stock más alto desde el 17 de septiembre, con el sostén de la suba del oro (+1,4%), a USD 4.218,10 la onza.