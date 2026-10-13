Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 13 de octubre

El billete al público es ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue sigue a $1.540. Las reservas del BCRA se aproximaron otra vez a USD 50.000 millones

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13:08 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar continúa ofrecido este martes a $1.535 para la venta en el Banco Nación, para regresar a su precio más bajo desde el 23 de septiembre. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.537,18 para la venta y 1.483,80 para la compra.

13:08 hsHoy

Milei: “Tengo USD 125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”

El Presidente aseguró que en 2027 contará con la cantidad suficiente de dólares, por distintas vías, para resguardarse en una eventual situación de tensión cambiaria. Fuerte respaldo a la continuidad de Caputo en el ministerio de Economía

Milei se refirió a la disponibilidad de 125.000 millones de dólares para hacer frente a una eventual corrida cambiaria, comparó el escenario con el año anterior y destacó la capacidad de respuesta legislativa de su gestión

El Presidente Javier Milei aseguró que no espera una aceleración de la tensión cambiaria para 2027 pero que su Gobierno se prepara para esa eventualidad. “Tengo USD 125.000 millones para enfrentar una corrida el año que viene”, aseguró Milei en declaraciones a Radio Mitre. “No espero una corrida, pero me preparo”, aseguró en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann.

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13:06 hsHoy

El dólar cerró la semana con una leve baja, impulsado por el fortalecimiento del real brasileño

La divisa mayorista quedó negociada a $1.517. Al público cedió a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 23 de septiembre. La baja del dólar en Brasil quita presión devaluatoria al peso argentino

El dólar bajó por segunda semana seguida.
El dólar bajó por segunda semana seguida.

Con un monto de operaciones más elevado que en las anteriores ruedas, por USD 655,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista operó con suba marginal de 1,50 peso o 0,1%, a 1.517 pesos, aunque redondeó una la segunda semana en baja, tendencia a la que contribuyó la apreciación del real de Brasil, el principal socio comercial de Argentina.

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13:06 hsHoy

El BCRA compró USD 69 millones

El BCRA absorbió el viernes pasado USD 69 millones en su intervención cambiaria del día, el 10,5% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas aumentaron USD 380 millones, a USD 49.701 millones, el stock más alto desde el 17 de septiembre, con el sostén de la suba del oro (+1,4%), a USD 4.218,10 la onza.

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