Los videos de Lando Norris y Oliver Bearman en una disco en Singapur que desataron la polémica: la burla a otro piloto de la F1

Los pilotos de Fórmula 1 Lando Norris y Oliver Bearman son captados durante una fiesta nocturna en un club de Singapur. El hombre de Mac Allister se burló de Lance Stroll

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La noche de Lando Norris después del Gran Premio de Singapur no pasó inadvertida. El campeón del mundo de Fórmula 1 fue captado en un video dentro de un club nocturno de la ciudad junto al piloto de Haas, Oliver Bearman, en lo que comenzó como una celebración de fin de semana y terminó convirtiéndose en una nueva polémica para el británico. Las imágenes, que circularon masivamente en X —la red social antes conocida como Twitter—, acumularon más de 2,1 millones de reproducciones en pocas horas.

En el video se puede ver a alguien sosteniendo un cartel con la leyenda “To the best F1 driver” (“Al mejor piloto de la F1”). Norris, al verlo, se gira hacia Bearman y le dice “eres tú”, para luego gritar de forma repetida: “¿Dónde está Lance? ¿Dónde está Lance?”. La referencia era inequívoca: Lance Stroll, el piloto canadiense de Aston Martin, que atraviesa una de las temporadas más magras de su carrera en la máxima categoría, sin puntos en su haber y con varios abandonos, mientras su compañero Fernando Alonso acumula la totalidad de los siete puntos del equipo.

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Norris generó críticas en las redes a pocos días de atacar a Colapinto

La reacción de los seguidores de la F1 fue inmediata y dividida. Un sector de los fanáticos criticó al campeón del mundo por sus palabras: algunos lo calificaron de “pesadilla para su jefe de comunicaciones”, y otros apuntaron que Stroll, si bien no figura entre los mejores pilotos de la grilla, merece un trato más respetuoso. “¿En serio vamos a convertir unos segundos de Lando Norris bromeando en una fiesta en una investigación de su carácter?”, replicó en cambio uno de sus defensores, graficando la tensión que generó el clip.

La escena ocurre en un contexto delicado para Norris. Días antes, el campeón había recibido fuertes críticas por sus declaraciones sobre Franco Colapinto tras el choque entre ambos en Bakú, que también involucró a Pierre Gasly. El piloto de McLaren llegó a sugerir que el argentino no merecía estar en la F1 y debería ser suspendido, afirmaciones de las que luego se retractó y pidió disculpas. Que un nuevo episodio de ese tipo llegara apenas unos días después, otra vez desde una posición que no es la de las primeras posiciones en la pista, no hizo más que alimentar la incomodidad en su entorno.

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El piloto de Fórmula 1 Lando Norris aparece en una discoteca con luces azules tras su participación en el Gran Premio de Singapur

Porque el fin de semana en Singapur tampoco fue el mejor para Norris dentro de los límites del circuito. En la carrera sprint del sábado, chocó contra su propio compañero, Oscar Piastri, cuando este marchaba cuarto en la última vuelta, un error que costó puntos valiosos en la batalla del equipo con Red Bull por el tercer lugar en el campeonato de constructores. En la carrera del domingo, quedó a punto de arrebatarle el podio a Lewis Hamilton, cuyo neumático estaba al límite, pero el intento de sobrepaso terminó mal: Kimi Antonelli, en el Mercedes, aprovechó el espacio y se coló. Norris terminó cuarto, a más de 40 segundos del ganador Max Verstappen.

Norris asumió el error con Piastri y prometió actuar diferente

Después del incidente con su compañero, el campeón reconoció la equivocación sin rodeos. “No puedo intentar lo que hice. Nunca debí haberlo intentado, incluso si la maniobra parecía posible. Tengo que pensar más en el equipo que represento que en mí mismo”, declaró Norris, en palabras recogidas por Yahoo Sports. Y agregó: “Fue un error de mi parte y fallé al equipo. También me disculpé con todos ellos, les debo una disculpa, y lo haré mejor la próxima vez”.

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Ni Norris ni Stroll se pronunciaron públicamente sobre el video del club. La F1 tiene ahora una pausa de casi dos semanas antes de la siguiente cita en el calendario, tiempo suficiente para que las aguas vuelvan a su cauce, aunque el campeón del mundo lleva varios días demostrando que sabe perfectamente cómo mantener su nombre en la conversación, dentro y fuera de la pista.