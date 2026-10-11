Deportes

La reacción de Tomás Aranda al ver que Messi lo incluyó en su lista de las 10 mayores promesas del fútbol: “Es un honor”

El juvenil de Boca Juniors le agradeció al astro argentino por medio de las redes sociales

Thiago Almada con uniforme de fútbol celeste y oscuro, frente a un balón multicolor en un campo de césped con un pequeño arco al fondo
Tomás Aranda reaccionó a la lista que armó Lionel Messi
Guardar

Tomás Aranda, el enganche de 19 años de Boca Juniors, reaccionó a su inclusión en la lista de las diez mayores promesas del fútbol global que confeccionó Lionel Messi como parte de una campaña publicitaria. El juvenil compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció al capitán de la selección argentina por el reconocimiento.

“Los sueños están para cumplirse”, escribió Aranda, quien acompañó el texto con emojis de pelota de fútbol y corazón. El futbolista continuó: “Más que agradecido con la vida por poder usar tus botines y, mucho más aún, por ser uno de los elegidos por vos. ¡Muchas gracias, capitán! Eternamente agradecido”.

PUBLICIDAD

En su publicación, el enganche xeneize también destacó la figura de Messi como modelo a seguir. “Sos un referente para mí, dentro y fuera de la cancha. Es un honor formar parte de Messi +10”, señaló, en referencia al nombre de la campaña publicitaria, “Messi +10, temporada 3”, impulsada por la marca que viste al rosarino desde hace años.

Lionel Messi aparece escribiendo a mano los nombres de jóvenes futbolistas destacados, entre los cuales se observan Zavier Gozo, Jesús Rodríguez, Chloe Sarwie, Kees Smit y Lotta Wrede. El video promocional incluye planos del deportista en un espacio rodeado de libros, vistas a un péndulo de Newton y notas manuscritas explicativas sobre el perfil técnico de los jugadores.

La inclusión de Aranda en el listado se dio días después de que Messi se despidiera de la selección argentina en un amistoso ante Benín disputado en el estadio Monumental, en una noche cargada de emoción. En la pieza publicitaria, el propio Messi escribió junto al nombre del juvenil la frase “proyecto de crack”. El mensaje central del spot, narrado en la campaña, plantea: “Un legado sobre el que construir. El próximo capítulo comienza aquí”.

PUBLICIDAD

El vínculo entre ambos se forjó durante la gira de amistosos previa al Mundial 2026, cuando Aranda fue convocado por Lionel Scaloni y compartió semanas de entrenamientos con Messi en el seleccionado. En ese período, el enganche debutó con la camiseta argentina en un partido ante Honduras y recibió el apodo de “Chicle” por parte del plantel, debido a su costumbre de masticar goma de mascar durante los encuentros.

Scaloni se refirió entonces a las condiciones del juvenil: “Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron que entró a la cancha masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije: ‘Sacate el chicle’. Se entrena comiendo chicle. Está tranquilo, se siente tan bien... Es un chico que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo”.

Nacido en Ciudadela, Aranda deslumbró desde sus primeros partidos en la Primera de Boca, club en el que lleva disputados 32 encuentros. Actualmente atraviesa una pausa obligada en su carrera: una fractura en el peroné de su pierna derecha lo mantiene al margen de la actividad.

La lista elaborada por Messi incluye, además del argentino, a otros nueve jóvenes talentos de distintas nacionalidades. En la rama masculina figuran el turco Can Uzun, centrocampista de 20 años del Eintracht Frankfurt con experiencia mundialista; el inglés Max Dowman, extremo de apenas 16 años que pertenece al Arsenal; el español Jesús Rodríguez Caraballo, de 20 años, extremo del Como de Italia; el neerlandés Kees Smit, centrocampista de 20 años del AZ Alkmaar; el estadounidense Zavier Gozo, de 19 años, extremo del Crystal Palace y reciente debutante en su selección; y el mexicano Gilberto Mora, mediocampista de 17 años con paso mundialista en Tijuana.

El segmento femenino de la campaña está compuesto por Chloe Sarwie, defensora inglesa de 17 años del Chelsea y las juveniles de Inglaterra; Giovanna Waksman, brasileña de 17 años que milita en el Lyon de Francia y acumula experiencia en Mundiales juveniles; y la alemana Lotta Wrede, delantera de 18 años del Hamburgo. “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza”, concluye el narrador del spot publicitario difundido en redes sociales.

Con la despedida de la Selección ya consumada, Messi retomó la actividad con Inter Miami: el fin de semana siguiente a su adiós del Monumental, marcó un doblete en la goleada 4-0 del equipo de la MLS sobre DC United.

Temas Relacionados

Tomás ArandaLionel Messiselección argentinadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los dos goles de Agustín Giay en el clásico paulista después de haber sido titular con la selección argentina

El lateral argentino fue una de las figuras de Palmeiras en la goleada por 4 a 1 ante Corinthians por el Brasileirao. Viene de participar en los tres amistosos disputados por el conjunto nacional en la fecha FIFA

Los dos goles de Agustín Giay en el clásico paulista después de haber sido titular con la selección argentina

Escándalo en el fútbol internacional: una modelo y exbasquetbolista afirmó estar embarazada de una estrella del PSG

Kysre Gondrezick vinculó el embarazo con el paso del defensor por Houston durante el Mundial 2026, en un video que eliminó horas después de publicarlo en Instagram

Escándalo en el fútbol internacional: una modelo y exbasquetbolista afirmó estar embarazada de una estrella del PSG

La contundente respuesta del Kily González cuando le consultaron sobre la chance de que el Inter Miami de Messi juegue la Libertadores

Tras el triunfo de su equipo por 4 a 0 ante DC United, el entrenador analizó las posibilidades de disputar el máximo certamen continental de Sudamérica

La contundente respuesta del Kily González cuando le consultaron sobre la chance de que el Inter Miami de Messi juegue la Libertadores

“¡La atajada de la temporada!”: la impactante salvada de un ex arquero de la selección argentina que hace furor en la Premier

Walter Benítez se lució en el triunfo del Crystal Palace y se llevó todos los flashes frente al Nottingham Forest

“¡La atajada de la temporada!”: la impactante salvada de un ex arquero de la selección argentina que hace furor en la Premier

Con dos tantos de Di María, Rosario Central goleó 5-0 a Independiente Rivadavia y se subió a la cima de la Zona B del Clausura

El Canalla aprovechó la temprana expulsión de Arce para desplegar su mejor versión en el Gigante de Arroyito y quedó a dos puntos del líder de la Tabla Anual

Con dos tantos de Di María, Rosario Central goleó 5-0 a Independiente Rivadavia y se subió a la cima de la Zona B del Clausura

MALDITOS NERDS

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

Charlie Cox revela que participa en un misterioso nuevo videojuego de Sega

BeXide presenta ‘Cat and Paste!’, un escondite online para 16 jugadores

Team17 anuncia ‘The Escapists 3′ para consolas y PC en 2027

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney vuelve a posar semidesnuda en un anuncio tras las críticas a su campaña deportiva

Sydney Sweeney vuelve a posar semidesnuda en un anuncio tras las críticas a su campaña deportiva

La hija de Diane Keaton comparte el doloroso recuerdo de su madre a un año de su partida: “Te extraño”

Kelly Osbourne revela que hizo un ritual en la tumba de su padre Ozzy Osbourne para pedirle ayuda

La fotografía de Tom Welling, estrella de ‘Smallville’, que desató sorpresa entre sus fans

Andrew Garfield recordó el encuentro inesperado con una fanática de Spider-Man que lloró al verlo

INFOBAE AMÉRICA

En fotos: La megafiesta que la capital salvadoreña organizó para miles de familias en el Parque Cuscatlán durante el Mes de la Niñez

En fotos: La megafiesta que la capital salvadoreña organizó para miles de familias en el Parque Cuscatlán durante el Mes de la Niñez

“Hablar, sanar y vivir”: la campaña dominicana que busca promover el diálogo sobre la salud mental

Costarricense murió ahogado en poza del Río Cuarto, tras no poder salir del agua por sus propios medios

Honduras reporta 78 detenidos en operativos contra estructuras criminales

Contar las gotas de aceite para cocinar se vuelve una actividad de rigor ante la crisis en Cuba