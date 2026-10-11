La reacción de Tomás Aranda al ver que Messi lo incluyó en su lista de las 10 mayores promesas del fútbol: “Es un honor”

Tomás Aranda reaccionó a la lista que armó Lionel Messi

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Tomás Aranda, el enganche de 19 años de Boca Juniors, reaccionó a su inclusión en la lista de las diez mayores promesas del fútbol global que confeccionó Lionel Messi como parte de una campaña publicitaria. El juvenil compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció al capitán de la selección argentina por el reconocimiento.

“Los sueños están para cumplirse”, escribió Aranda, quien acompañó el texto con emojis de pelota de fútbol y corazón. El futbolista continuó: “Más que agradecido con la vida por poder usar tus botines y, mucho más aún, por ser uno de los elegidos por vos. ¡Muchas gracias, capitán! Eternamente agradecido”.

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En su publicación, el enganche xeneize también destacó la figura de Messi como modelo a seguir. “Sos un referente para mí, dentro y fuera de la cancha. Es un honor formar parte de Messi +10”, señaló, en referencia al nombre de la campaña publicitaria, “Messi +10, temporada 3”, impulsada por la marca que viste al rosarino desde hace años.

Lionel Messi aparece escribiendo a mano los nombres de jóvenes futbolistas destacados, entre los cuales se observan Zavier Gozo, Jesús Rodríguez, Chloe Sarwie, Kees Smit y Lotta Wrede. El video promocional incluye planos del deportista en un espacio rodeado de libros, vistas a un péndulo de Newton y notas manuscritas explicativas sobre el perfil técnico de los jugadores.

La inclusión de Aranda en el listado se dio días después de que Messi se despidiera de la selección argentina en un amistoso ante Benín disputado en el estadio Monumental, en una noche cargada de emoción. En la pieza publicitaria, el propio Messi escribió junto al nombre del juvenil la frase “proyecto de crack”. El mensaje central del spot, narrado en la campaña, plantea: “Un legado sobre el que construir. El próximo capítulo comienza aquí”.

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El vínculo entre ambos se forjó durante la gira de amistosos previa al Mundial 2026, cuando Aranda fue convocado por Lionel Scaloni y compartió semanas de entrenamientos con Messi en el seleccionado. En ese período, el enganche debutó con la camiseta argentina en un partido ante Honduras y recibió el apodo de “Chicle” por parte del plantel, debido a su costumbre de masticar goma de mascar durante los encuentros.

Scaloni se refirió entonces a las condiciones del juvenil: “Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron que entró a la cancha masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije: ‘Sacate el chicle’. Se entrena comiendo chicle. Está tranquilo, se siente tan bien... Es un chico que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo”.

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Nacido en Ciudadela, Aranda deslumbró desde sus primeros partidos en la Primera de Boca, club en el que lleva disputados 32 encuentros. Actualmente atraviesa una pausa obligada en su carrera: una fractura en el peroné de su pierna derecha lo mantiene al margen de la actividad.

La lista elaborada por Messi incluye, además del argentino, a otros nueve jóvenes talentos de distintas nacionalidades. En la rama masculina figuran el turco Can Uzun, centrocampista de 20 años del Eintracht Frankfurt con experiencia mundialista; el inglés Max Dowman, extremo de apenas 16 años que pertenece al Arsenal; el español Jesús Rodríguez Caraballo, de 20 años, extremo del Como de Italia; el neerlandés Kees Smit, centrocampista de 20 años del AZ Alkmaar; el estadounidense Zavier Gozo, de 19 años, extremo del Crystal Palace y reciente debutante en su selección; y el mexicano Gilberto Mora, mediocampista de 17 años con paso mundialista en Tijuana.

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El segmento femenino de la campaña está compuesto por Chloe Sarwie, defensora inglesa de 17 años del Chelsea y las juveniles de Inglaterra; Giovanna Waksman, brasileña de 17 años que milita en el Lyon de Francia y acumula experiencia en Mundiales juveniles; y la alemana Lotta Wrede, delantera de 18 años del Hamburgo. “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza”, concluye el narrador del spot publicitario difundido en redes sociales.

Con la despedida de la Selección ya consumada, Messi retomó la actividad con Inter Miami: el fin de semana siguiente a su adiós del Monumental, marcó un doblete en la goleada 4-0 del equipo de la MLS sobre DC United.

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