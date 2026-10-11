La ácida respuesta de Lando Norris a un periodista tras el escandoloso accidente entre los McLaren en la F1: “¿Quién se cree que es?"

Durante el intercambio de declaraciones, un reportero le formuló una consulta sobre su maniobra realizada durante la carrera de formato sprint, ante la cual el corredor contestó irónicamente

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Lando Norris protagonizó un cruce con un periodista tras el accidente con Oscar Piastri en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, una respuesta que desplazó el foco de la maniobra en pista hacia el tono que utilizó el piloto de McLaren al justificar su decisión.

El británico, de 26 años, había intentado superar a su compañero por el interior en la curva 5 durante la última vuelta de las 20 previstas en el circuito de Marina Bay. El contacto entre ambos dejó a Piastri fuera de carrera, mientras Norris consiguió recuperarse hasta el octavo puesto. La escudería, que aspiraba a sumar nueve puntos, solo obtuvo uno.

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Después de la prueba, un periodista de la emisora holandesa Viaplay le preguntó a Norris si la maniobra había resultado “innecesaria”, al tratarse de una sprint y con su compañero de equipo por delante. El piloto respondió: “¿Qué, para abrir una gran brecha?”. A continuación, Norris llevó la conversación hacia el nombre oficial de la competencia. “¿Cuál es el título de la carrera?”, preguntó. El entrevistador respondió: “El sprint”.

El corredor de McLaren insistió: “¿Qué viene después del sprint?”. Ante la respuesta del periodista, “la carrera”, Norris completó el intercambio con sarcasmo: “Vaya. Buen trabajo. Es una carrera”.

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Los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, tuvieron un accidente en la última vuelta de la carrera

El diálogo con el periodista se difundió en redes sociales y recibió cuestionamientos de algunos aficionados de la Fórmula 1. Uno de ellos escribió: “¿Quién se cree que es? ¿Muy condescendiente?”. Otro usuario manifestó: “Lo siento, pero la actitud arrogante hacia el periodista cuando uno mismo es el que está equivocado es desagradable”. Un tercer comentario indicó: “Vaya… la arrogancia personificada. Ni rastro de remordimiento”.

El tono de Norris volvió a ser objeto de discusión en otra entrevista, cuando le consultaron si ya había hablado con Piastri tras el accidente. “¿Qué opinas? ¿Crees que tenemos un canal de radio para comunicarnos? No, acabo de bajar del coche”, contestó.

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La respuesta del británico se produjo después de una carrera marcada por su disputa directa con Oscar Piastri por el cuarto lugar. Los dos monoplazas se mantuvieron cerca durante buena parte de las 20 vueltas y Norris intentó tomar la posición al llegar a la curva 5 en el giro final.

El toque entre ambos se produjo cuando el neumático delantero izquierdo de Norris tocó el trasero derecho del auto de Piastri. El australiano hizo un trompo y quedó fuera de la carrera. Norris también perdió posiciones, aunque continuó hasta la bandera a cuadros y terminó octavo.

Tras el incidente, el piloto británico había sostenido que la oportunidad de adelantamiento justificaba su intento. “Son carreras. Vi un hueco e intenté ir por él. El espacio se cerró, un poco más de lo que me hubiese gustado”, manifestó en otra declaración. También explicó que había considerado que tenía lugar suficiente para completar la maniobra. “Pensé que estaba completamente a su lado. Simplemente me quedé sin espacio en el vértice, pero estaba ahí”, afirmó.

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Norris y Piastri protagonizaron un incidente antes de la carrera principal (Reuters)

Su primera reacción tras el contacto había sido pedir disculpas al equipo por radio. “Lo siento por eso”, dijo. Luego agregó: “Obviamente no quería que eso sucediera”. Norris señaló que quería revisar las imágenes antes de realizar una evaluación más concluyente. “Prefiero volver atrás y revisarlo”, declaró. “Les pedí disculpas porque uno de los coches está averiado, pero, como ya les dije, revisaremos el resto”.

Piastri evitó atribuir responsabilidades definitivas antes de analizar la acción. “Sí, tengo que verlo bien. No es una situación ideal para el equipo. Lo voy a ver bien, podría haber sido diferente”, expresó.

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La directora de McLaren, Andrea Stella, calificó el contacto como un problema para la escudería. “Ver a dos McLaren chocar de esa manera es simplemente inaceptable”, sostuvo. “Esto es algo que discutiremos con nuestros conductores”.

Stella también fijó la posición del equipo frente a la competencia entre sus dos pilotos. “Reiteramos que el interés del equipo es mucho mayor que el de cualquiera de nosotros. Aquí no hay egos. Nadie es más importante que el interés del equipo McLaren de Fórmula 1”, afirmó.

Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) revisaron las imágenes, las cámaras a bordo y las explicaciones de los pilotos. Su conclusión fue que ambos habían contribuido al incidente y que ninguno era total o predominantemente responsable, por lo que decidieron no aplicar sanciones.

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