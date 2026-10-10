Tras la victoria de Barracas Central que condicionó a River, así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Se empiezan a definir los primeros clasificados a las copas internacionales en Argentina (REUTERS/Cesar Olmedo)

Guardar

La duodécima fecha del fútbol argentino será trascendental en todos los frentes: para los equipos que luchan por clasificarse a octavos de final del Clausura, para los que aspiran a meterse en las copas internacionales y también para los que juegan sus últimas cartas en la puja por la permanencia. Tras el arranque el día viernes, la jornada del sábado cuenta con otros cuatro partidos y todos están pendientes de los resultados ajenos. River, que tiene un partido pendiente con Sarmiento de Junín, ya sabe que no podrá terminar esta fecha en zona de playoffs para los octavos del Clausura tras la victoria de Barracas Central ante Huracán.

Un prácticamente condenado Estudiantes de Río Cuarto visitará al Millonario, mientras Aldosivi, que cayó 3-1 contra Sarmiento en Mar del Plata, es el otro comprometido que se queda sin margen de error para sostenerse en la máxima categoría. Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero, Platense y Atlético Tucumán están a un par de resultados positivos de afirmarse en la Tabla Anual, mientras que Sarmiento de Junín es el otro protagonista en la pelea por la permanencia por los promedios.

PUBLICIDAD

En la pelea por el título de Tabla Anual, seis equipos están separados por solamente 5 puntos cuando restan disputarse 15: Independiente Rivadavia (52), Boca (51), Argentinos Juniors (50), Vélez (49), Instituto de Córdoba (47) y Rosario Central (47). Este fin de semana se cruzan la Lepra mendocina con el Canalla en Rosario y el Xeneize ya empató 2-2 ante la Gloria en Córdoba.

A la Libertadores 2027 se clasificó Belgrano de Córdoba (campeón del Apertura) y se sumarán el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina (Boca, Banfield, Atlético Tucumán o Platense) y los tres primeros de la Anual. En tanto, a la Sudamericana se meterán los siguientes seis, que hoy son Vélez, Instituto, Central, Gimnasia La Plata, Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia, que con la victoria de ayer ante Unión en Santa Fe se adueñaría del cupo del Pirata cordobés en la general. Expectante, a un punto del Halcón, figura River. A dos están Lanús, Huracán e Independiente.

PUBLICIDAD

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

LA AGENDA DE LA FECHA 12 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 9 de octubre

Aldosivi 1-3 Sarmiento de Junín

Gimnasia La Plata 1-1 Atlético Tucumán

Instituto de Córdoba 2-2 Boca

Unión de Santa Fe 0-2 Defensa y Justicia

Barracas Central 2-0 Huracán

Sábado 10 de octubre

17:00 Central Córdoba-Estudiantes de La Plata

19:15 Tigre-Banfield

21:30 River-Estudiantes de Río Cuarto

Domingo 11 de octubre

14:45 San Lorenzo-Deportivo Riestra

17:00 Rosario Central-Independiente Rivadavia

17:00 Platense-Argentinos Juniors

19:15 Racing-Belgrano

21:30 Talleres-Independiente

Lunes 12 de octubre

16:00 Lanús-Vélez

18:30 Gimnasia de Mendoza-Newell’s