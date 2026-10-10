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Barracas Central buscará aprovechar su localía ante Huracán por la fecha 12 del Torneo Clausura

El conjunto dirigido por Damián Ayude recibirá al Globo para asegurarse la clasificación a playoffs. Además jugarán Central Córdoba-Estudiantes y Tigre-Banfield

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Este sábado continúa la jornada 12 del Torneo Clausura
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La jornada del sábado por la fecha 12 del Torneo Clausura incluirá tres partidos, además del cruce entre River y Estudiantes de Río Cuarto, Barracas Central se enfrentará Huracán. Central Córdoba buscará una victoria de local ante Estudiantes de La Plata. Más tarde, Tigre se medirá ante Banfield.

Barracas Central-Huracán

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Barracas Central chocará con Huracán

Barracas Central y Huracán se enfrentarán este sábado a las 15:45 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro contará con Hernán Mastrángelo como árbitro principal y tendrá transmisión de ESPN Premium.

El conjunto de Damián Ayude llega fortalecido por el triunfo 3-2 ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro. Aquella victoria le permitió al Guapo alcanzar el octavo puesto de su grupo y sostener sus aspiraciones de avanzar a la próxima instancia. Barracas buscará que la condición de local sea un respaldo para conseguir otro resultado favorable y mejorar su ubicación dentro de una tabla ajustada.

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El equipo de Huracán, en tanto, afrontará la visita después de imponerse 1-0 sobre Aldosivi. El Globo acumula seis partidos sin derrotas en el torneo, con tres triunfos y tres igualdades, una serie que lo dejó cuarto en la Zona B con 19 puntos. La distancia con Argentinos Juniors, líder de la zona, es de dos unidades, por lo que una victoria en campo ajeno le permitiría consolidarse entre los equipos que hoy accederían a los playoffs.

Posibles formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora: 15:45

Estadio: Claudio Fabián Tapia

TV: ESPN Premium

Central Córdoba-Estudiantes de La Plata

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Central Córdoba y Estudiantes de La Plata se cruzarán en la fecha 12

Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Alfredo Terrera este sábado, por la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 17:00, contará con Andrés Gariano como árbitro y será televisado por TNT Sports.

El conjunto local viene de empatar 1 a 1 ante Deportivo Riestra, un resultado que lo mantuvo en el 14° puesto con nueve puntos. La localía aparece como un factor necesario para intentar alejarse de los últimos lugares y recuperar terreno. Su último triunfo en casa fue frente a San Lorenzo, durante la tercera fecha. Desde entonces, el equipo acumuló una victoria, tres igualdades y cuatro derrotas.

El Pincha, que oficializó el arribo de Marcos Rojo, afrontará el compromiso tras vencer 3 a 0 a Gimnasia de Mendoza, una actuación que lo ubicó noveno con 13 unidades. Una nueva victoria podría acercarlo a los puestos de playoffs y sostener sus aspiraciones de ingresar a la zona de copas internacionales de la tabla anual. El equipo de La Plata también llega después de su eliminación en la Copa Argentina ante Platense y con las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo en el horizonte.

Posibles formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Darío Jorge Caceres Ovelar, Felipe Aguilar, Alejandro Maciel; Fernando Martínez, Marcos Iacobellis, Matías Vera, Lucas Gonzáles; Michael Santos, Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez

Estudiantes de La Plata: Fabricio Iacovich; Eros Mancuso, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Bautista Kociubinski, Alexis Castro o José Sosa, Miguel Monsalve; Tiago Palacios o Fabricio Pérez, Adolfo Gaich y Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.

Árbitro: Andrés Gariano

Hora: 17:00

Estadio: Alfredo Terrera

TV: TNT Sports

Tigre-Banfield

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Tigre y Banfield se enfrentarán con público de ambos equipos

Tigre y Banfield se medirán este sábado en el Monumental de Victoria por la Zona B. El encuentro comenzará a las 19:15, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será transmitido por TNT Sports. El duelo tendrá además un condimento especial: el estadio recibirá público visitante por primera vez en 13 años.

El equipo de Victoria buscará cortar una serie de cuatro derrotas consecutivas después de la caída por 2 a 1 frente a Argentinos Juniors. El Matador ocupa el puesto 11 con 12 puntos y necesita hacerse fuerte como local para revertir el tramo adverso que atraviesa en el torneo.

El conjunto de Banfield llega tras igualar 1 a 1 con Rosario Central, resultado que extendió a tres su racha de empates. El Taladro está 13° con 10 unidades, no gana desde la quinta jornada, cuando venció a Racing, y mantiene su participación en la Copa Argentina luego de eliminar a Deportivo Riestra en los cuartos de final.

Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Santiago López, Bruno Leyes, Santiago González, Jabes Saralegui; Jerónimo Dómina y Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Federico Medina, Tomás Adoryan, Santiago Esquivel; Lisandro Pinero, Adrián Balboa y David Zalazar. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 19:15

Estadio: Jose Dellagiovanna

TV: TNT Sports

TABLAS DE POSICIONES

Liga Profesional Argentina

GRUPOS

GRUPOS

GRUPO A
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

InstitutoINSInstituto26128221910+9

2

Defensa y JusticiaDYJDefensa y Justicia24127321811+7

3

Boca JuniorsBOCBoca Juniors21125611913+6

4

Vélez SarsfieldVELVélez Sarsfield21115601711+6

5

LanúsLANLanús1711524139+4

6

Newell's Old BoysNOBNewell's Old Boys1711452118+3

7

Gimnasia MendozaGMDGimnasia Mendoza17115241412+2

8

IndependienteCAIIndependiente17115241112-1

9

EstudiantesESTEstudiantes13114161311+2

10

UniónUNIUnión13124171721-4

11

Deportivo RiestraRIEDeportivo Riestra1111254911-2

12

San LorenzoSLOSan Lorenzo1111326411-7

13

PlatensePLAPlatense10112451117-6

14

Central Córdoba SdECCSCentral Córdoba SdE911236814-6

15

Talleres de CórdobaTALTalleres de Córdoba8112271118-7
GRUPO B
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

Argentinos JuniorsARGArgentinos Juniors21116321510+5

2

BelgranoBELBelgrano1911542127+5

3

SarmientoSARSarmiento19116142017+3

4

Rosario CentralROSRosario Central1911542129+3

5

HuracánHURHuracán1911542118+3

6

Gimnasia La PlataGLPGimnasia La Plata191254317170

7

Independiente RivadaviaINDIndependiente Rivadavia18115331514+1

8

Barracas CentralBACBarracas Central151143489-1

9

Atlético TucumánTUCAtlético Tucumán141235410100

10

River PlateRIVRiver Plate13104151312+1

11

TigreTIGTigre12113351011-1

12

Racing ClubRACRacing Club11113261317-4

13

BanfieldBANBanfield10112451217-5

14

AldosiviALDAldosivi8122281320-7

15

Estudiantes Río CuartoERCEstudiantes Río Cuarto611137615-9

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