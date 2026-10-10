La preocupación de Franco Colapinto por los sorpresivos problemas que tuvo en la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

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Luego de tener que abandonar la carrera Sprint por una falla en el sistema de almacenamiento de energía, Franco Colapinto afrontó la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Singapur con cambio de componentes y protagonizó un inusual rendimiento dispar que generó el interrogante sobre las falencias de una tanda a la otra.

El argentino quedó en la Q1 con el 9° mejor tiempo tras una vuelta de 1:33.261 que lo ubicó a tan solo 0.079 del giro de su compañero Pierre Gasly y a menos de un segundo del registro de punta que marcó Lewis Hamilton en esa tanda (1:32.429). Sin embargo, el rendimiento del A526 se desplomó minutos más tarde en la Q2.

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Sin grandes errores de manejo a la vista en las cámaras a bordo del coche 43° del argentino, Colapinto reconoció que no hubo cambios en su monoplaza de una tanda a la otra pero planteó que no comprendió los motivos detrás de su notable bajón de rendimiento.

“Evidentemente el auto no lo sentías como corresponde... ¿En la primera salida de Q2 te fuiste poco ancho? Porque vi que justo en un momento ibas un poco lento", le preguntó el cronista de ESPN Juan Fossaroli. “No, estaba Max (Verstappen) parado y cuando arranqué la vuelta no tenía batería, hice toda la vuelta perdiendo en las rectas. En general la Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto. El último round de Q2 fue un desastre. De los peores balances que tuve en mucho tiempo, pero no entiendo el por qué; en Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar. Se sentía que tenía bastante por venir y la verdad la Q2 fue un desastre”, analizó el argentino ante las cámaras de ESPN tras quedar clasificado 15° en la grilla de largada de la cita del domingo.

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Franco hizo el peor tiempo de Q2, ubicándose detrás de los Audi de Gabriel Bortoleto y Nico Húlkenberg, de los Haas de Ollie Bearman y Esteban Ocon, e incluso siendo más lento que el Williams de Carlos Sainz.

Marcó 1:33.866 en su primer intento contra el 1:33.174 de Gasly en esa primera salida (una diferencia de 0.692). El corredor de 23 años hizo una segunda prueba, pero apenas mejoró sus propios registros con un tiempo de 1:33.787: fue medio segundo más lento que su mejor vuelta de Q1.

Si bien tocó el muro en el cierre de este segundo intento, Colapinto no adjudicó a ese suceso el mal desempeño: “No, en ese momento la vuelta ya estaba siendo muy lenta; para entonces ya era más lenta que la de la Q1. La verdad, no estoy muy seguro de qué pasó. El equilibrio del coche fue pésimo. En la última vuelta de la Q2 tuve, con diferencia, el peor equilibrio de todo el fin de semana; sufrí mucho sobreviraje, algo que no me había pasado antes. Así que estoy un poco desconcertado con el agarre que tuve, sobre todo en el tren trasero; en general, la última tanda fue muchísimo peor. Tenemos que entender qué sucedió. Es una situación muy mala”, sentenció ante las cámaras de F1TV.

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Su compañero Pierre Gasly pudo avanzar a Q3 con el 10° tiempo de la tanda gracias a una vuelta de 1:32.602, que fue 1.185 mejor que la de Franco. “La Q1 fue bien. No cambiamos nada, así que no sé”, expresó ante la TV oficial de la Máxima. Según se pudo saber, Colapinto experimentó problemas con el despliegue de energía en esta Q2 y falencias de agarre en el grip trasero, dos tópicos para los que hasta el momento no encontró respuestas.

El francés luego dio un paso adelante en Q3 y terminó siendo el mejor del resto por delante de los dos Racing Bulls, por lo que largará 7° el domingo a partir de la sanción a George Russell que lo empujó al fondo de la grilla.

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La carrera principal del Gran Premio de Singapur será a 62 vueltas y se celebrará este domingo 11 de octubre a partir de las 9 de la mañana (hora de Argentina).

Franco comenzará 15° (quedó 16° en la qualy, pero Russell comenzará atrás por su sanción previa) y dependerá de una buena largada inicialmente para soñar con una remontada en una difícil que es difícil encontrar espacio para sobrepasar. “Es difícil pasar acá, pero intentaremos”, reconoció el argentino, que debe esperar también encontrar la estrategia acertada para soñar con acercarse a la zona de puntos.

La grilla de salida para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 (Foto: @F1)