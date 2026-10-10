Qué dijo el jefe de Alpine tras los problemas que tuvo el coche de Franco Colapinto durante toda la jornada en el Gran Premio de Singapur

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Franco Colapinto tuvo una jornada de sábado para el olvido en el Gran Premio de Singapur. Debió abandonar la carrera Sprint cuando recién comenzaba por una presunta falla de energía y experimentó un notable bajón de rendimiento en la Q2 de la clasificación que lo dejó con el peor tiempo de esa segunda tanda de qualy. En ese contexto, el jefe de Alpine Steve Nielsen habló sobre el tema.

“Franco se quedó detenido en pista debido a un problema que apuntaba al sistema de almacenamiento de energía; identificamos el fallo y sustituimos el componente antes de la clasificación”, reconoció sobre lo ocurrido en la primera actividad oficial de la Fórmula 1 en el día en declaraciones que difundió Alpine. “En la sesión de clasificación tuvo más dificultades con el equilibrio del coche y el agarre trasero, aspectos que estamos analizando para comprenderlos y mejorarlos”, agregó sobre los problemas que tuvo en el segundo turno.

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Nielsen, Director General de la escudería, reconoció que fue un “día agridulce” para el equipo en términos generales y aceptó que Gasly también sufrió fallas en su A526 en la Sprint: “La carrera al sprint no salió según lo previsto; Pierre tuvo problemas de potencia durante toda la prueba, lo que le dejó sin armas reales para plantar cara a los pilotos que iban por delante, quienes finalmente lograron sumar puntos valiosos”.

“Lo importante es que lo hemos cerrado con buen pie gracias a la excelente actuación de Pierre en la clasificación. Esto significa que saldrá séptimo en la parrilla para la carrera de mañana”, reconoció. Y subrayó: “Es fundamental que mañana hagamos una carrera limpia, aprovechemos los puntos fuertes que hemos demostrado los últimos domingos y busquemos situarnos en una posición que nos permita sumar el mayor número de puntos posible”.

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En esta línea, también en la gacetilla de prensa oficial del team con sede en enstone, Gasly también expuso su preocupación por la performance del coche: “La carrera al sprint fue dura para nosotros y sufrimos por falta de potencia en las rectas durante toda la prueba; ya hemos analizado la situación para entenderla de cara a la próxima vez”. Y aceptó: “Sin duda, tenemos sentimientos encontrados tras lo de hoy”.

“Es un circuito que no perdona errores y, en general, ha sido un fin de semana bastante complicado hasta ahora. Hay que ir progresando poco a poco y ganar confianza vuelta a vuelta. Fui llevando los límites cada vez más allá; al final todo encajó y quedé contento con la vuelta, así que el resultado fue muy positivo para nosotros. Asumí muchos riesgos en ese último intento, pilotando realmente al límite y llegando a rozar algunos muros, pero era lo necesario para superar a los Racing Bulls”, expuso el corredor que marcó el 8° mejor tiempo de la Q3 y largará 7° a raíz de la sanción a George Russell.

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Franco Colapinto partirá 15° este domingo 11 de octubre en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, después de una clasificación en la que pasó de exhibir un ritmo competitivo en la primera ronda a sufrir una abrupta pérdida de equilibrio y adherencia en la segunda, tras haber abandonado previamente la carrera Sprint por una falla eléctrica.

La competencia principal se disputará a 62 vueltas desde las 9:00, hora de Argentina, en un circuito urbano donde los sobrepasos suelen ser limitados. Colapinto había terminado 16° en la clasificación, pero avanzó una posición en la grilla por la sanción previa que obligará a George Russell a comenzar desde el fondo.

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El argentino había tenido una primera ronda sólida. Su vuelta de 1:33.261 lo dejó noveno, a 0.079 segundos de su compañero Pierre Gasly y a menos de un segundo del mejor registro de esa etapa, firmado por Lewis Hamilton con 1:32.429.

El rendimiento del Alpine A526 cambió pocos minutos después, durante la segunda ronda de clasificación. Colapinto marcó el peor tiempo de los 16 pilotos que participaron en esa instancia y quedó detrás de los Audi de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, los Haas de Ollie Bearman y Esteban Ocon, y el Williams de Carlos Sainz.

En su primer intento registró 1:33.866, mientras Gasly giró en 1:33.174, una diferencia de 0.692 segundos. El segundo intento mejoró apenas su marca hasta 1:33.787, un tiempo medio segundo más lento que el que había conseguido en la ronda inicial y casi un segundo más lento que el que le permitió a su compañero de equipo finalmente pasar a Q3.

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Colapinto explicó que su primera vuelta de la Q2 estuvo condicionada por un inconveniente con la energía disponible. “Estaba Max (Verstappen) parado y cuando arranqué la vuelta no tenía batería, hice toda la vuelta perdiendo en las rectas”, dijo ante ESPN.

El piloto de 23 años sostuvo que el problema no se limitó a ese episodio. “En general la Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto. El último round de Q2 fue un desastre. De los peores balances que tuve en mucho tiempo, pero no entiendo el por qué”, expresó. El toque contra el muro en el último sector de su segunda vuelta no modificó su análisis sobre el resultado. “En ese momento la vuelta ya estaba siendo muy lenta; para entonces ya era más lenta que la de la Q1”, afirmó Colapinto ante F1TV.

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El argentino describió un comportamiento inédito del auto durante el cierre de la clasificación: “El equilibrio del coche fue pésimo. En la última vuelta de la Q2 tuve, con diferencia, el peor equilibrio de todo el fin de semana; sufrí mucho sobreviraje, algo que no me había pasado antes”. La pérdida de adherencia se concentró en el eje posterior, según relató. “Estoy un poco desconcertado con el agarre que tuve, sobre todo en el tren trasero; en general, la última tanda fue muchísimo peor. Tenemos que entender qué sucedió. Es una situación muy mala”, sentenció.

La jornada ya había comenzado con un contratiempo en la Sprint, cuando el auto se detuvo por una falla en el sistema de almacenamiento de energía. En declaraciones difundidas por Alpine, Colapinto precisó: “En la Sprint perdí potencia y todo el sistema se apagó; sé que como equipo estamos investigando las causas a fondo”.

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Después de ese abandono, el equipo realizó cambios y ajustes con piezas que tenía disponibles antes de que el piloto regresara a la pista. Colapinto aseguró que se sintió cómodo en la primera ronda, pero advirtió que el comportamiento del monoplaza empeoró progresivamente a partir de entonces.

“Me sentí cómodo en la Q1; pude apretar y marcar un buen tiempo de vuelta. Sin embargo, a partir de ahí, el coche se volvió progresivamente más difícil de pilotar y experimenté un extraño cambio en el equilibrio que me hizo perder adherencia en el tren trasero”, señaló el argentino.

Gasly, en cambio, logró avanzar a la ronda decisiva con el décimo tiempo de la Q2 gracias a una vuelta de 1:32.602, 1.185 segundos más rápida que la de su compañero. El francés mejoró luego su posición en la última etapa de clasificación y terminó séptimo, por delante de los dos Racing Bulls.

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“No cambiamos nada, así que no sé”, dijo Colapinto a la televisión oficial de la Fórmula 1 al comparar el auto que había tenido en la Q1 con el de la Q2. El equipo deberá revisar tanto el despliegue de energía como la pérdida de agarre trasero que afectó su rendimiento.

“Es difícil pasar acá, pero intentaremos”, anticipó el argentino sobre la carrera. También confió en que una buena largada, las condiciones meteorológicas y la posibilidad de abandonos le permitan remontar y acercarse a la zona de puntos.

La grilla de salida para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 (Foto: @F1)