Giro repentino en el caso Cristiano Ronaldo: la frase del presidente de la Federación Portuguesa que da la vuelta al mundo

Tras el escándalo, Cristiano Ronaldo regresaría a la selección en noviembre (REUTERS/Pedro Nunes)

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El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) dio declaraciones que cambiaron por completo el panorama de Cristiano Ronaldo en la selección: abrió las puertas a su regreso inmediato, más allá de la sanción disciplinaria en progreso. De esta manera, Pedro Proença planteó el posible retorno del histórico delantero al combinado nacional y aseguró que existe un deseo colectivo —compartido por la Federación, el cuerpo técnico y los propios jugadores— de que el capitán vuelva a concentrarse con el equipo durante la próxima fecha FIFA de noviembre.

“Habló el presidente de la Federación, habló el seleccionador nacional, habló el capitán del equipo, hablaron los jugadores. Este es un momento de tranquilidad, de serenidad. Todos estamos sentados a la mesa. Hay un gran deseo de recuperar a nuestro capitán. Se seguirá el procedimiento disciplinario habitual. Las autoridades, de forma independiente, evaluarán la situación”, declaró Pedro Proença, según recogió el portal O Jogo.

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El dirigente amplió su postura sobre el objetivo de que Cristiano vuelva a ser convocado: “Lo que estamos presenciando en este momento es el deseo, en primer lugar, de la FPF, de tener al capitán de vuelta con nosotros cuanto antes, un deseo que ya expresó nuestro seleccionador nacional, quien afirmó que, mientras esté en condiciones de jugar, contaremos con nuestro capitán. Y algo fundamental: un gran deseo de que nuestro capitán regrese a la Selección Nacional, un lugar donde dice ser, y con razón, feliz. Estamos haciendo nuestro trabajo porque el deseo es colectivo”.

Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (EFE/Lavandeira jr)

De acuerdo con la reproducción del portal Record, el presidente de la FPF subrayó la idea del consenso entre todas las partes respecto al retorno de Cristiano y evitó enaltecer la disputa. “No voy a hablar de las declaraciones del seleccionador nacional, ni de la del capitán, ni de los comentarios de los jugadores. Tienen mucho más en común que diferencias. Primero, el gran deseo de Portugal de ganar la Liga de Naciones. Queremos revalidar este título y existe una voluntad colectiva para lograrlo. Luego, el deseo de los 25 jugadores de volver a estar juntos. Esperemos que sea en la próxima concentración”, explicó.

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En esta misma línea, agregó: “Habiendo superado los desacuerdos, que he tenido cuidado de describir como malentendidos, debemos aprender de lo sucedido. En este momento, el deseo, la serenidad, la tranquilidad y el anhelo de tener con nosotros a quien ha sido, hasta el día de hoy, el mejor jugador portugués de todos los tiempos. Con más de dos décadas en la FPF, con la Selección Nacional, un lugar donde le gusta mucho estar. El presidente de la FPF, con calma, creará todas las condiciones para que esto suceda”.

Sobre una eventual sanción a Cristiano Ronaldo por haber abandonado la concentración, Proença remitió la decisión al órgano competente: “Eso dependerá exclusivamente del Consejo Disciplinario, que es un órgano autónomo y cumplirá con su función. Lo que estamos haciendo es preparar la próxima concentración, donde esperamos a los 25 jugadores, siempre que existan las condiciones deportivas adecuadas. La FPF, su presidente, en este espíritu de tranquilidad y tras dialogar con todas las partes, que ya han expresado públicamente su deseo de que el capitán regrese con nosotros, comparte este deseo. Esto une a la FPF, al presidente de la FPF, al seleccionador nacional, al capitán y a los jugadores. Todos, sin excepción, queremos estar juntos de nuevo en noviembre”, resumió ante Record.

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En ese marco, Proença también hizo balance del rendimiento deportivo del equipo durante las últimas dos semanas: “Durante los últimos 15 días, nos centramos fundamentalmente en el deporte. Un nuevo seleccionador nacional con nuevas metodologías, con un objetivo muy definido. Queremos ganar la Liga de Naciones. Tuvimos 4 partidos muy importantes. Teníamos que darle tranquilidad al equipo dada la situación, y eso es lo que finalmente logramos. En términos de mérito deportivo, 4 partidos, 4 victorias. Fuimos el primer país en lograr esta hazaña. Ya estamos clasificados para los cuartos de final, y eso era lo que nos interesaba en la última concentración. Esto es lo que terminó sucediendo de forma natural, con nuevas metodologías”, argumentó.

EL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Jorge Jesús se mostró inflexible en su postura (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Mientras Proença hablaba de reencuentro, la FPF daba curso formal al proceso sancionatorio. El organismo abrió un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. La suspensión preventiva, que hasta ese momento era automática según los reglamentos, pasó a ser no automática y fue tramitada con carácter de urgencia. El expediente quedó en manos del Comité de Instrucción Disciplinaria de la FPF a partir del 10 de octubre, con exclusión de publicidad hasta el cierre de la investigación.

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Ronaldo no podrá volver a participar con Portugal hasta que se conozca la resolución definitiva del caso. Los lusos, con puntaje perfecto en la Liga de Naciones, enfrentarán a Dinamarca y Gales en noviembre, en la última fecha FIFA de 2026.

EL DETRÁS DE ESCENA DEL CONFLICTO

La disputa se inició después de que Cristiano Ronaldo no sumara minutos en el choque contra Noruega (Cornelius Poppe/NTB Scanpix vía AP)

El origen de la crisis se remonta a la victoria de Portugal por 2 a 1 ante Noruega, en la segunda fecha del grupo de la Liga de Naciones. Ronaldo permaneció en el banco durante los 90 minutos pese a haber calentado en el entretiempo, no saludó al público junto a sus compañeros al final del partido y se retiró solo al vestuario. El entrenador Jorge Jesus había acordado con el capitán un plan de minutos que, según el propio jugador, no se respetó.

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El delantero de 41 años expuso su versión en un comunicado de ocho puntos, en el que relató que Jesus le prometió en privado —en presencia del director deportivo del Al Nassr, Simão Coutinho— que en la conferencia de prensa previa al partido ante Dinamarca reconocería públicamente el error de haberlo mandado a calentar sin luego incluirlo. Según Ronaldo, el entrenador no cumplió ese compromiso: “Escuché expresiones y agresividad que no creo que estuvieran justificadas”, escribió sobre lo que vio en la sala de prensa, y calificó la actitud de Jesus como “yo quiero, yo puedo y yo mando”. Ante eso, abandonó la concentración el 30 de septiembre en Copenhague.

En su descargo, Ronaldo asumió la responsabilidad de haberse ido: “También les debo una disculpa a mis compañeros por haber abandonado el campamento de entrenamiento. La responsabilidad es exclusivamente mía”. Sobre su futuro con la selección, dejó una frase de doble lectura: “Personalmente le coloqué el brazalete de capitán a Bruno Fernandes, sin imaginar que quizás estaría dando mis últimos pasos como atleta y capitán de la Selección Nacional”.

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Aun así, confirmó su disposición a volver una vez cumplida la sanción: “Si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, después de cumplir la suspensión que se me impondrá, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta ahora, para competir y ganar con nuestra Selección Nacional”.

LA PUBLICACIÓN DE LA SELECCIÓN PORTUGUESA

Cristiano Ronaldo volvería a ser convocado en la fecha FIFA de noviembre (REUTERS/Pedro Nunes)

En medio de la controversia, la cuenta oficial de la selección portuguesa en X (ex Twitter) compartió una imagen de Cristiano Ronaldo festejando un gol con el Al Nassr y la acompañó con la leyenda: “Gol de Cristiano Ronaldo en la victoria del Al Nassr”. La publicación generó miles de interacciones en segundos y fue leída como un gesto de acercamiento de la institución hacia su capitán suspendido.

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El tanto en cuestión fue el número 980 en la carrera profesional de Ronaldo: abrió la goleada 3-0 sobre Al Draih a los 22 minutos, tras aprovechar un rebote del arquero. El delantero había estado un mes sin marcar —su último gol había sido el 9 de septiembre ante Abha— y con este tanto dejó al Al Nassr en la cima de la liga saudí con 19 puntos, igualado con el Al-Qadisiya. Ronaldo quedó a 20 goles de llegar a los 1.000 en su carrera.