Se dio a conocer la última actualización del ranking FIFA: cómo quedó Argentina tras sus victorias

Se dio a conocer la actualización del ranking FIFA (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

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La selección argentina se mantiene en el segundo lugar del ranking FIFA, según la actualización publicada este miércoles tras el cierre del último receso internacional, un período en el que las selecciones de todo el mundo disputaron más de 300 partidos en apenas tres semanas.

España retiene la cima de la clasificación después de ganar sus cuatro compromisos por la Liga de las Naciones, un resultado que, de acuerdo con la metodología del organismo, le permitió sacar ventaja sobre el equipo dirigido por Lionel Scaloni gracias a la mayor jerarquía de los rivales que enfrentó.

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El conjunto argentino consiguió en esta fecha FIFA tres victorias consecutivas, aunque ante adversarios de menor nivel competitivo según el propio sistema de puntuación del ranking. El equipo goleó 3 a 0 a Bolivia, aplastó 7 a 0 a Burkina Faso y cerró la serie con otro 3 a 0 frente a Benín. Este último partido tuvo un significado particular: representó la despedida de Lionel Messi del seleccionado nacional, un hecho que marcó la jornada más allá del resultado deportivo.

Así quedó el top 10

Pese al saldo perfecto de tres triunfos en tres presentaciones, la diferencia en la calidad de los rivales enfrentados explica por qué Argentina no logró recortar la distancia con España en el primer puesto. El sistema de cálculo del ranking FIFA pondera no solo el resultado de cada encuentro, sino también la fortaleza del oponente, lo que benefició al combinado europeo por haber disputado toda su serie en el marco de la Liga de las Naciones de la UEFA, un torneo que enfrenta a selecciones de mayor nivel relativo, con el agregado de haber disputado un encuentro más.

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En el tercer escalón de la tabla se ubica Francia, que sumó tres triunfos y un empate durante esta ventana internacional, mientras que Inglaterra conserva el cuarto puesto. Entre los movimientos más relevantes del nuevo listado se destaca el ascenso de Portugal, que escaló dos posiciones hasta quedar quinto. El avance del seleccionado portugués le permitió superar a dos potencias sudamericanas y africanas: Brasil, que retrocedió al sexto lugar, y Marruecos, que cayó al séptimo puesto.

Los cambios no se limitaron a la zona alta de la tabla. Dentro del grupo de las veinte mejores selecciones del mundo también se registraron variaciones significativas. Suiza escaló dos posiciones hasta ubicarse en el duodécimo lugar, en tanto que Alemania descendió al decimotercer puesto y Croacia retrocedió al decimocuarto. Estos movimientos reflejan el impacto acumulado de una fecha FIFA especialmente intensa, en la que se jugaron encuentros correspondientes a la Liga de las Naciones de la UEFA, a la misma competencia organizada por la Concacaf para las selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y a los partidos de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

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La combinación de estos tres certámenes, disputados de manera simultánea en distintos continentes, explica el volumen de encuentros registrados durante el receso y la magnitud de los reacomodamientos en el listado. La próxima actualización del ranking FIFA se conocerá el 18 de noviembre de 2026. Hasta esa fecha, la Argentina continuará en el segundo lugar de la clasificación mundial, por detrás de España y por delante de Francia e Inglaterra.