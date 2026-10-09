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El hilarante momento en el que la esposa de Keylor Navas lo llamó en medio de una conferencia de prensa: “Me va a regañar”

El celular del arquero costarricense sonó cuando estaba atendiendo los medios

Durante una conferencia de prensa, Keylor Navas responde una llamada de su esposa

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Un hecho un tanto inusual involucró a Keylor Navas: atendió una llamada de su esposa, Andrea Salas, en plena conferencia de prensa previa al partido de Pumas contra Cruz Azul, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. El episodio ocurrió este jueves en instalaciones del Olímpico Universitario, cuando el teléfono del arquero costarricense sonó en medio de las preguntas de los periodistas.

El guardameta pidió permiso a los presentes antes de contestar. “Suave, que me está llamando mi esposa. ¿Le contesto o no?”, preguntó entre risas, lo que generó la primera ronda de carcajadas en la sala. Tras la broma, tomó el celular y respondió con una sonrisa: “¿Aló? Estoy en conferencia de prensa, mi amor, ahorita la llamo. Ciao, ya”.

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Salas comprendió la situación de inmediato y cortó la comunicación para no generarle inconvenientes a su esposo. El intercambio completo duró apenas unos segundos. Al colgar, Navas agregó con humor: “Ahora me va a regañar”. El comentario provocó una nueva ronda de risas entre los reporteros.

El momento en el que Keylor Navas atiende la llamada
El momento en el que Keylor Navas atiende la llamada

El portero remató la escena con otra broma dirigida a los presentes: “¿Se puso caliente la sala o fue la llamada?”. Después retomó la seriedad y continuó respondiendo las preguntas pendientes sobre el equipo.

Una vez superado el episodio con la llamada, Navas se refirió a la situación deportiva del club, que atraviesa un momento complicado en el torneo. El capitán auriazul eximió de responsabilidad exclusiva al director técnico, Esteban Solari, y envió un mensaje de respaldo hacia el cuerpo técnico. “El mensaje tiene que ser claro, aquí la responsabilidad no es sólo del cuerpo técnico, es de todos. Nosotros como futbolistas nos equivocamos y acertamos dentro de la cancha y eso no tiene mucho que ver con lo que el entrenador tenga que decir o hacer”, declaró el arquero. Añadió que el plantel permanece unido: “El equipo está unido y como capitán lo puedo decir; estamos a muerte con él”.

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Respecto a su futuro en el club, cuyo contrato vence en junio de 2027, Navas evitó anticipar definiciones. “Yo estoy tranquilo, trato de disfrutarlo y vivir el día a día con cada partido. Muchas veces estresarme por lo que puede pasar en el futuro, no tiene sentido”, afirmó el ex arquero de Newell´s.

En cuanto a Andrea Salas, nació el 22 de junio de 1983 en Pérez Zeledón, Costa Rica, tres años antes que Navas. Antes de casarse con el arquero construyó una carrera como modelo en su país y se coronó Miss Hawaiian Tropic en 2006. Ambos se conocieron cuando el guardameta jugaba en el Saprissa.

La pareja contrajo matrimonio civil el 25 de diciembre de 2009 y celebró una boda religiosa más grande el 20 de junio de 2015. Tienen tres hijos: Daniela, nacida de una relación anterior de Salas y criada por Navas como propia; Mateo, nacido en abril de 2014; y Thiago, nacido en febrero de 2019.

Salas es cofundadora de Electro Body Center, un centro de entrenamiento con electroestimulación con presencia en Costa Rica y España, y trabaja junto a Navas en la fundación Tiempos de Esperanza, dedicada a apoyar a niños en situación de pobreza. En redes sociales mantiene una cuenta activa como influencer de moda y bienestar, con cientos de miles de seguidores, desde la que ha acompañado la carrera de su esposo por clubes como el Albacete, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain y el Nottingham Forest.

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