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Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual: la lucha por el descenso y la clasificación a las copas internacionales

A falta de cinco jornadas para el final de la fase regular, se empiezan a definir diversas cuestiones en la zona alta y baja

Se empiezan a definir los primeros clasificados a las copas internacionales en Argentina (REUTERS/Cesar Olmedo)
Se empiezan a definir los primeros clasificados a las copas internacionales en Argentina (REUTERS/Cesar Olmedo)
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La duodécima jornada del fútbol argentino será trascendental en todos los frentes: para los equipos que luchan por clasificarse a octavos de final del Clausura, para los que aspiran a meterse en las copas internacionales y también para los que juegan sus últimas cartas en la puja por la permanencia. Este viernes arranca la acción con cuatro partidos y todos están pendientes de los resultados ajenos.

Un prácticamente condenado Estudiantes de Río Cuarto visitará a River, mientras Aldosivi es el otro comprometido que se queda sin margen de error para sostenerse en la máxima categoría. Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero, Platense y Atlético Tucumán están a un par de resultados positivos de afirmarse en la Tabla Anual, mientras que Sarmiento de Junín es el otro protagonista en la pelea por la permanencia por los promedios.

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En la pelea por el título de Tabla Anual, seis equipos están separados por solamente 6 puntos cuando restan disputarse 15: Independiente Rivadavia (52), Boca (50), Argentinos Juniors (50), Vélez (49), Rosario Central (47) e Instituto de Córdoba (46). Este fin de semana se cruzarán la Lepra mendocina con el Canalla en Rosario y el Xeneize visitará a la Gloria en Córdoba.

A la Libertadores 2027 se clasificó Belgrano de Córdoba (campeón del Apertura) y se sumarán el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina (Boca, Banfield, Atlético Tucumán o Platense) y los tres primeros de la Anual. En tanto, a la Sudamericana se meterán los siguientes seis, que hoy son Vélez, Central, Instituto, Estudiantes de La Plata, Gimnasia La Plata y River, que se adueña del cupo del Pirata cordobés en la general. Expectantes, a un solo punto del Millonario, figuran Lanús, Huracán e Independiente, mientras que el otro que apuesta al plano internacional es Defensa y Justicia, a solamente dos unidades de los de Núñez.

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LA AGENDA DE LA FECHA 12 - TORNEO CLAUSURA

  • Viernes 9 de octubre

14:30 Aldosivi-Sarmiento de Junín

18:00 Gimnasia La Plata-Atlético Tucumán

19:30 Instituto de Córdoba-Boca

21:45 Unión-Defensa y Justicia

  • Sábado 10 de octubre

15:45 Barracas Central-Huracán

17:00 Central Córdoba-Estudiantes de La Plata

19:15 Tigre-Banfield

21:30 River-Estudiantes de Río Cuarto

  • Domingo 11 de octubre

14:45 San Lorenzo-Deportivo Riestra

17:00 Rosario Central-Independiente Rivadavia

17:00 Platense-Argentinos Juniors

19:15 Racing-Belgrano

21:30 Talleres-Independiente

  • Lunes 12 de octubre

16:00 Lanús-Vélez

18:30 Gimnasia de Mendoza-Newell’s

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