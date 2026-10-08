El crudo diagnóstico de Tagliafico sobre la derrota con España en el Mundial y la revelación del himno contra Inglaterra

Tagliafico habló de la semifinal contra Inglaterra

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Nicolás Tagliafico brindó una extensa entrevista en la que hizo foco en lo que ocurrió a lo largo de la Copa del Mundo 2026, que pudo haber sido la última de su carrera, según admitió. Desde la incertidumbre por su físico, motivo por el que casi queda marginado de la lista antes del debut, hasta el desarrollo de la competición que implicó un desgaste emocional fuera de lo normal y también las versiones que surgieron tras la derrota contra España. Además, los detalles de cómo afrontó el grupo la semifinal ante Inglaterra.

“Fue la competición más emocional que jugué. Sucedieron muchas cosas previo y durante el Mundial, en lo personal y colectivo. Aunque fue el más largo, pasó volando”, fue el anticipo del análisis del lateral izquierdo en una nota que le dio al programa Clank.

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Centrado en la histórica semifinal contra los ingleses, repasó: “No hace falta decir lo que significaba emocionalmente y se multiplicó por tres o cuatro de lo que venía siendo. No estábamos jugando para pasar a la final, estábamos jugando para todo el país, para la gente que nos acompañó en todo el proceso”. Y ahondó: “Desde el minuto cero, que escuchamos los himnos, que no se escucharon en realidad, tenías esa sensación de salir a comerlos vivos. No escuché el himno, escuché a mi compañero de al lado, tenerlo abrazado y ver cómo el cuerpo le vibraba, te generaba esa sensación que tenía todo el equipo”.

"Contra Inglaterra no escuché el himno, escuché a mi compañero de al lado cantarlo y sentí cómo le vibraba el cuerpo" (Reuters/Dale Zanine)

Hubo un instante donde sintió que Argentina torcía la historia a su favor: “Yo estaba afuera cuando Enzo hizo el gol y sentí que era nuestro. Fue una sensación de desahogo y lo hicimos a nuestra manera. Te da un orgullo enorme porque no era un partido de fútbol nada más. Fue un desahogo como cuando fuimos campeones del mundo, creo que lo había dicho Scaloni en su momento, el ‘ya está, lo logramos’”.

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La selección argentina llegó realmente tocada desde lo físico y emocional al duelo definitorio. Así lo reflejó Tagliafico, para espantar las teorías conspirativas que surgieron en torno a la caída en Nueva Jersey y el “ir para atrás”: “Tácticamente nos pasaron por arriba. El cansancio físico y mental fue muy importante. España siempre fue de presionar muy alto, de sacarte el balón y mantener la posesión. A nosotros nos gusta controlar el juego y no somos los mejores jugando compactos. Hay que admitir que jugaron muchísimo mejor que nosotros y no pudimos encontrar la manera de tener la pelota. Sentís que las cosas no salen, para colmo las lesiones... uno encuentra el 0-0 y pensás en mantenerlo por cómo es el fútbol, donde llega un punto de buscar los penales para sacarlo adelante. En el final sentí que podíamos, pero esta vez no se dio”.

Así y todo, el defensor de 34 años valoró lo conseguido por el conjunto nacional: “No me duró mucho esa sensación de amargura por mi desempeño en la final y por analizar en frío que llegamos a otra final. Fue cayendo rápido esa sensación. No es fácil decirlo, pero no hay que estar tristes porque no se logró. Se intentó y se luchó hasta el último segundo. Fue algo increíble y cualquiera firmaba llegar a otra final un par de meses antes”.

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Tagliafico habló de la final contra España

En cuanto a su actuación contra los españoles, expresó: “Siento que me potencio al jugar contra los mejores rivales, doy un 120% de mí. Jugar lastimado me ayudó a pensar que estaba en desventaja y tenía que seguir por el equipo. Incluso con dolor, tenés que seguir. Mi responsabilidad era hacerlo bien. En el entretiempo tuvimos que hacer algo con el doctor para poder seguir. Surgieron muchas cosas, cambios que no se esperaban. Acalambrado, tenía que seguir caminando aunque sea para aportar algo. Con la adrenalina, uno siempre puede dar un poco más. Yo tenía los dos cuádriceps acalambrados, pero no me había dado un tirón como para decir que no me podía mover. Me moví hasta donde me daba. Fue feo porque sentí que le fallaba al equipo, pero necesitaba hacer algo”.

Y confesó: “Se me pasó por la cabeza que ese fuera mi último partido con la Selección. No me gustó llegar así físicamente, sentí que le fallaba al equipo y que era un punto para analizar bien. Después, en frío, analicé que son momentos. Sí dije que quizás fue mi úiltimo Mundial, porque cuatro años es mucho tiempo. Pero lo tomaré más día a día. Llegará un punto donde me daré cuenta que hasta ahí puedo dar”.

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OTRAS FRASES DE NICOLÁS TAGLIAFICO

Tagliafico dio detalles de lo que fue la travesía argentina en el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Cómo afectó a Argentina cada instancia previa a la final del Mundial: “Lo vas sufriendo en lo emocional. No somos máquinas y lo sufrís en cada partido. Esa sensación de alegría por cómo lo conseguimos, cómo lo logramos, pero te empieza a desgastar mentalmente el tener la sensación de que se está escapando y dar ese plus para volver a estar tres días más. No hubo un partido tranquilo”.

La confesión sobre los días previos al Mundial: “Estuve cerca de no jugarlo, estuve a nada de quedar afuera. Me lesioné poco antes, trabajamos con el cuerpo técnico y médico para estar. Hay cosas que me guardo de lo que hablé con Scaloni, pero en uno de los últimos entrenamientos me exigí al máximo para ver si podía estar o no y terminé muy cansado. Recuerdo que el entrenador me preguntó cómo me sentía, si estaba, y le dije que sí. ‘¿Nos quedamos? Bueno, dale para adelante’. Yo jugué el Mundial antes de empezar el Mundial. Todos los días era entrenar pensando si me quedaba o no. Iba a ser muy doloroso quedarme afuera, se me pasaba por la cabeza verlo desde la tribuna y no queria. Ni siquiera les mandaba mensajes a mis amigos y familia para mantener la energia en mí y recuperarme. Tenía que estar enfocado en mí. No iba a mentir, si sentía algo, no íbamos a jugárnosla. Mi cuerpo reaccionó muy bien, tuve mucha energía y a pesar de que los primeros dos partidos la idea era no jugarlos para recuperarme al 100% lo hice muy bien. Me sentí pleno físicamente hasta que se terminó esa nafta, que creo que fue algo general“.

La crítica a Lamine Yamal por decir que merece el Balón de Oro: “Hoy algunos se autoproclaman mejores jugadores cuando toda la vida fue al revés, pero los tiempos y el fútbol van cambiando”.

La frustración por no haber cambiado de club: “Habían salido algunas cosas. Atlético Madrid, Juventus. Me queda un año de contrato y me hubiera gustado. Pero tuve etapas donde me pasó que pensé que salía y no se dio. A pesar de estas cosas, siempre voy para adelante. Si no se da, es por algo”.

Qué será de su futuro cuando se retire: “Hace varios años que digo que quiero ser entrenador. Pero para eso hay que estar 24/7. Hoy tenés 25 mil videos del rival para ver y el rival sabe lo mismo de tu equipo. El manejo de grupo me gusta. Liderar entre todos, incluso con los utileros, médicos y todo. Es una de las opciones, estoy haciendo el curso. Puede ser, pero no me gusta dejar las cosas a medias. Hubo una etapa que estuve libre 15 días y caminaba por las paredes. Voy a querer ser muy exigente, capaz a las 4 de la mañana voy a estar viendo videos. Hay que prepararse psicologicamente o empezar a abrir otras puertas por las dudas. Algo relacionado al fútbol, quizás en la comunicación”.

Su posible vuelta a Argentina y la crítica al formato de los torneos: “Veo poco fútbol argentino por los horarios y porque empecé a perder el amor, no sé si es porque siento que bajó la calidad o porque crecí con el Apertura, Clausura, 20 equipos. Hoy es como que uno no se da cuenta, Grupo A, Grupo B, cómo se conectan... Es como que perdés ese amor. La puerta abierta estará, pero no pienso de acá a dos o tres años. Dependerá de los proyectos y en qué club”